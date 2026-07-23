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VELIKE TRAGEDIJE

FOTO Smrti ovih zvijezda i dalje prate teorije zavjere, evo zašto fanovi vjeruju da su namjerne

Hollywood je desetljećima mjesto na kojem nastaju najveće filmske zvijezde i nezaboravne priče, no iza glamura, crvenih tepiha i svjetala reflektora često se kriju sudbine koje su završile prerano i na tragične načine. Neke smrti slavnih ostale su upamćene zbog tragičnih nesreća, druge zbog misterioznih okolnosti ili potpuno neočekivanih događaja koji su šokirali javnost.
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Natalie Wood bila je jedna od najvećih holivudskih zvijezda svoje generacije. Tijekom bogate karijere ostvarila je brojne zapažene filmske uloge, a publika je posebno pamti po filmu "Buntovnik bez razloga". Za svoj glumački rad osvojila je Zlatni globus te bila višestruko nominirana za najprestižnije filmske nagrade. | Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
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Natalie Wood bila je jedna od najvećih holivudskih zvijezda svoje generacije. Tijekom bogate karijere ostvarila je brojne zapažene filmske uloge, a publika je posebno pamti po filmu "Buntovnik bez razloga". Za svoj glumački rad osvojila je Zlatni globus te bila višestruko nominirana za najprestižnije filmske nagrade. | Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
Komentari 2

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