FOTO Smrti ovih zvijezda i dalje prate teorije zavjere, evo zašto fanovi vjeruju da su namjerne

Hollywood je desetljećima mjesto na kojem nastaju najveće filmske zvijezde i nezaboravne priče, no iza glamura, crvenih tepiha i svjetala reflektora često se kriju sudbine koje su završile prerano i na tragične načine. Neke smrti slavnih ostale su upamćene zbog tragičnih nesreća, druge zbog misterioznih okolnosti ili potpuno neočekivanih događaja koji su šokirali javnost.
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Natalie Wood bila je jedna od najvećih holivudskih zvijezda svoje generacije. Tijekom bogate karijere ostvarila je brojne zapažene filmske uloge, a publika je posebno pamti po filmu "Buntovnik bez razloga". Za svoj glumački rad osvojila je Zlatni globus te bila višestruko nominirana za najprestižnije filmske nagrade.
| Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
Natalie Wood bila je jedna od najvećih holivudskih zvijezda svoje generacije. Tijekom bogate karijere ostvarila je brojne zapažene filmske uloge, a publika je posebno pamti po filmu "Buntovnik bez razloga". Za svoj glumački rad osvojila je Zlatni globus te bila višestruko nominirana za najprestižnije filmske nagrade.
|
Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
Natalie Wood bila je jedna od najvećih holivudskih zvijezda svoje generacije. Tijekom bogate karijere ostvarila je brojne zapažene filmske uloge, a publika je posebno pamti po filmu "Buntovnik bez razloga". Za svoj glumački rad osvojila je Zlatni globus te bila višestruko nominirana za najprestižnije filmske nagrade.
| Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
Dana 29. studenoga 1981. godine Natalie Wood preminula je tijekom plovidbe jahtom u blizini otoka Santa Catalina u Kaliforniji. Na brodu su uz nju bili njezin suprug Robert Wagner i glumac Christopher Walken. Službeno je utvrđeno da se utopila, no okolnosti njezine smrti nikada nisu u potpunosti razjašnjene. Zbog brojnih neodgovorenih pitanja i različitih teorija, slučaj Natalie Wood i danas se smatra jednom od najvećih neriješenih misterija u povijesti Hollywooda.
| Foto: Globe Photos
Tupac Shakur bio je jedan od najutjecajnijih repera u povijesti hip-hopa. Krajem 80-ih i tijekom 90-ih osvojio je milijune obožavatelja svojim albumima, hitovima i društveno angažiranim tekstovima, čime je postao jedna od najvećih glazbenih zvijezda svoje generacije.
| Foto: Reuters ( ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)
Nakon boksačkog meča u dvorani MGM Grand u Las Vegasu, 7. rujna 1996. godine, Tupac je teško ranjen u pucnjavi iz automobila u pokretu. Zadobio je više prostrijelnih rana te je šest dana kasnije preminuo u bolnici u dobi od samo 25 godina. Njegovo ubojstvo do danas nije službeno razriješeno, zbog čega se smatra jednim od najpoznatijih neriješenih slučajeva u povijesti američke glazbene industrije.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
The Notorious B.I.G., pravim imenom Christopher Wallace, također je bio jedan od najutjecajnijih repera 90-ih godina i ključna figura istočnoobalne hip-hop scene. Pod umjetničkim imenima Biggie Smalls i The Notorious B.I.G. stekao je svjetsku slavu hitovima "Juicy", "Big Poppa" i "Hypnotize", ostavivši neizbrisiv trag u povijesti rap glazbe.
| Foto: SOTHEBY'S/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Dana 9. ožujka 1997. godine, nakon jednog glazbenog događaja u Los Angelesu, Biggie je smrtno stradao u pucnjavi iz automobila u pokretu. Imao je samo 24 godine. Njegovo ubojstvo, baš kao i ono Tupaca Shakura nekoliko mjeseci ranije, nikada nije u potpunosti razriješeno, što je dodatno pridonijelo brojnim teorijama i učinilo oba slučaja među najvećim misterijima u povijesti hip-hopa.
| Foto: Profimedia
Marilyn Monroe bila je jedna od najvećih filmskih ikona 20. stoljeća i simbol zlatnog doba Hollywooda. Njezina iznenadna smrt 5. kolovoza 1962. godine, u dobi od samo 36 godina, šokirala je svijet. Glumica je pronađena mrtva u svom domu u Los Angelesu, a službena obdukcija utvrdila je da je uzrok smrti predoziranje barbituratima.
| Foto: Cinema Legacy Collection/The Hollywood Archive
Unatoč službenom zaključku, okolnosti njezine smrti desetljećima su predmet brojnih nagađanja i teorija zavjere. Među najpoznatijima je tvrdnja da je Monroe bila u ljubavnim vezama s tadašnjim američkim predsjednikom Johnom F. Kennedyjem i njegovim bratom Robertom Kennedyjem te da je zbog toga navodno ubijena kako bi se spriječilo otkrivanje tih odnosa. Druge teorije spominjale su moguću umiješanost mafije ili američkih obavještajnih službi. Zbog velikog interesa javnosti i medija, slučaj je ponovno otvoren 1982. godine, no ured okružnog tužitelja nakon istrage nije pronašao dokaze koji bi potvrdili nasilnu smrt ili neku od teorija zavjere. Ipak, istražitelji su priznali da su određena pitanja i nedosljednosti ostali bez konačnog odgovora, zbog čega smrt Marilyn Monroe i danas izaziva veliko zanimanje javnosti.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Kim Porter bila je američka manekenka i glumica, a javnosti je bila poznata i po dugogodišnjoj vezi sa Seanom Diddyjem Combsom, s kojim je imala troje djece. Preminula je 15. studenoga 2018. godine u 47. godini života, nakon što je nekoliko dana imala simptome nalik gripi, uključujući grlobolju i povišenu temperaturu. Obdukcijom je utvrđeno da je uzrok smrti bila lobarna upala pluća, a nadležne vlasti zaključile su da nema dokaza o nasilnoj smrti.
| Foto: Tim Goodwin/starmaxinc.com
Iako su se nakon njezine smrti pojavile brojne špekulacije i teorije zavjere, osobito zbog njezine relativno mlade dobi i činjenice da je neposredno prije smrti primala terapiju antibioticima, članovi njezine obitelji više su puta naglasili da nema razloga sumnjati u službeni nalaz. Kasnije je pjevač Al B. Sure!, Kimin bivši partner i otac njezina prvog djeteta, javno iznio tvrdnje da smatra kako okolnosti smrti nisu dovoljno razjašnjene te ih je povezao s pravnim postupcima koji se posljednjih godina vode protiv Diddyja. Međutim, za te tvrdnje nisu predočeni dokazi, a službeni zaključak nadležnih tijela ostao je nepromijenjen.
| Foto: Walter Weissman/starmaxinc.com
Smrt princeze Diane 31. kolovoza 1997. godine potresla je cijeli svijet i ostala jedna od najvećih tragedija u novijoj povijesti britanske kraljevske obitelji. Diana je poginula u prometnoj nesreći u pariškom tunelu Pont de l'Alma, zajedno s Dodijem Fayedom i vozačem Henrijem Paulom. Službene istrage zaključile su da je nesreću uzrokovala prevelika brzina vozila te činjenica da je vozač bio pod utjecajem alkohola. Iako su paparazzi te noći pratili automobil, službena istraga nije pronašla dokaze da su izravno uzrokovali sudar.
| Foto: Pa/PRESS ASSOCIATION
Unatoč službenim zaključcima, tijekom godina pojavile su se brojne teorije zavjere o okolnostima Dianine smrti. Posebnu pozornost izazvalo je pismo koje je, prema tvrdnjama njezina batlera Paula Burrella, Diana napisala nekoliko mjeseci prije nesreće, navodeći kako strahuje od mogućeg "namještenog prometnog incidenta". Zbog tih tvrdnji istražitelji su razmotrili različite mogućnosti, a tadašnji princ Charles (danas kralj Charles III.) također je bio ispitan tijekom istrage. Međutim, nakon opsežnog istraživanja nije pronađen nijedan vjerodostojan dokaz koji bi potvrdio da je nesreća bila rezultat zavjere ili namjerno izazvanog događaja. Službeni zaključak i danas ostaje da je riječ o tragičnoj prometnoj nesreći.
| Foto: Martin Keene/PRESS ASSOCIATION
Aaliyah je bila jedna od najvećih zvijezda R&B glazbe krajem 90-ih i početkom 2000-ih. Zahvaljujući hitovima poput "Try Again", "Are You That Somebody?" i "More Than a Woman", stekla je status glazbene ikone već u vrlo mladoj dobi. Njezina karijera naglo je prekinuta 25. kolovoza 2001. godine, kada je poginula u zrakoplovnoj nesreći na Bahamima, u dobi od samo 22 godine, nakon snimanja spota za pjesmu "Rock the Boat".
| Foto: Kathy Hutchins
Službenom istragom utvrđeno je da je do nesreće došlo zbog kombinacije više čimbenika, uključujući preopterećenost zrakoplova, nepravilno raspoređen teret te činjenicu da pilot nije imao odgovarajuću dozvolu za upravljanje tim tipom zrakoplova, a u njegovu su organizmu pronađeni tragovi alkohola i kokaina. Tijekom godina pojavile su se brojne teorije zavjere koje su pokušavale povezati Aaliyahinu smrt s drugim ljudima iz glazbene industrije, uključujući R. Kellyja i Seana "Diddyja" Combsa. Također su kružile nepotvrđene tvrdnje da je prije leta bila drogirana zbog straha od letenja. Međutim, nijedna od tih teorija nije potkrijepljena vjerodostojnim dokazima. Nadležna tijela zaključila su da je riječ o tragičnoj zrakoplovnoj nesreći, a ne o kaznenom djelu.
| Foto: Alec Michael
Smrt Lise "Left Eye" Lopes, članice kultne grupe TLC, i danas se smatra jednom od najvećih tragedija u svijetu R&B glazbe. Dana 25. travnja 2002. godine poginula je u prometnoj nesreći u Hondurasu tijekom snimanja dokumentarnog projekta. Prema rezultatima istrage, Lopes je pokušala izbjeći sudar s vozilom koje joj je dolazilo ususret, izgubila je kontrolu nad automobilom te sletjela s ceste. Vozilo se nekoliko puta prevrnulo, udarilo u stabla i završilo u jarku. U automobilu se nalazilo još sedam osoba koje su preživjele nesreću, a cijeli događaj djelomično je zabilježen kamerama dokumentarne ekipe.
| Foto: Schreeenshot/youtoube/GoFoundMe
Nekoliko dana prije kobne nesreće dogodio se još jedan tragičan incident koji je kasnije potaknuo brojne špekulacije. Tijekom vožnje automobil kojim se vozila njezina asistentica slučajno je udario dječaka koji je istrčao na cestu, a Lisa je nakon nesreće pomagala unesrećenom te financijski poduprla njegovu obitelj. U dokumentarcu The Last Days of Left Eye, snimljenom neposredno prije njezine smrti, Lopes je govorila kako ima osjećaj da je prati neka neobjašnjiva prisutnost te je spomenula neobičnu podudarnost da je dječakovo prezime bilo Lopez, vrlo slično njezinom umjetničkom prezimenu Lopes. Iako su te izjave pridonijele stvaranju raznih teorija i mističnih objašnjenja, istraga nije pronašla nikakve dokaze koji bi upućivali na išta drugo osim tragične prometne nesreće.
| Foto: Schreeenshot/youtoube/GoFoundMe
Brittany Murphy bila je omiljena američka glumica poznata po ulogama u filmovima "Clueless", "8 Mile" i "Just Married". Njezina iznenadna smrt 20. prosinca 2009. godine, svega nekoliko dana prije Božića, šokirala je Hollywood i milijune obožavatelja diljem svijeta. Službena obdukcija utvrdila je da je uzrok smrti bila upala pluća, uz čimbenike koji su uključivali tešku anemiju zbog nedostatka željeza i kombinirano djelovanje lijekova koje je uzimala, među kojima nije bilo zabranjenih droga.
| Foto: Graylock/Press Association/PIXSELL
Njezina smrt ubrzo je postala predmet brojnih rasprava i nagađanja. Dokumentarni film "What Happened, Brittany Murphy?" iznio je tvrdnje da je ponašanje njezina supruga Simona Monjacka moglo pridonijeti tome da glumica na vrijeme ne potraži liječničku pomoć, no te tvrdnje nisu službeno potvrđene. Dodatnu pozornost izazvala je činjenica da je Monjack manje od šest mjeseci kasnije preminuo u istoj kući, također od upale pluća i teške anemije. Zbog toga su se pojavile teorije da je uzrok mogao biti plijesan u kući, što su kasnije spominjali članovi obitelji. Međutim, nadležne vlasti nikada nisu pronašle dokaze koji bi upućivali na kazneno djelo, a službeni uzrok smrti Brittany Murphy ostao je nepromijenjen.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Elvis Presley, poznat kao "Kralj rock and rolla", preminuo je 16. kolovoza 1977. godine u 42. godini života. Pronađen je bez svijesti u kupaonici svoje rezidencije Graceland u Memphisu, a unatoč pokušajima liječnika da ga reanimiraju, proglašen je mrtvim. Službeno je utvrđeno da je uzrok smrti srčana aritmija, dok su kasnija medicinska izvješća pokazala da je patio od više zdravstvenih problema, uključujući kronični zatvor, dijabetes i glaukom. Toksikološki nalazi također su otkrili prisutnost više lijekova u njegovu organizmu, što je dodatno potaknulo rasprave o njegovom zdravstvenom stanju u posljednjim godinama života.
| Foto: HPM
Unatoč službenim nalazima, Elvisova smrt desetljećima je predmet brojnih teorija zavjere. Najpoznatija među njima tvrdi da je lažirao vlastitu smrt kako bi pobjegao od slave ili navodnih prijetnji mafije, dok su pojedini autori čak iznosili neutemeljene tvrdnje da je bio pod zaštitom FBI-ja. Obožavatelji koji vjeruju u te teorije često se pozivaju na navodna viđenja Elvisa nakon 1977. godine, određene izjave članova njegove obitelji ili činjenicu da je njegovo srednje ime drukčije napisano na nadgrobnom spomeniku. Međutim, nijedna od tih tvrdnji nije potkrijepljena vjerodostojnim dokazima, a ne postoji službena potvrda koja bi dovela u pitanje zaključak da je Elvis Presley preminuo 1977. godine.
| Foto: The Hollywood Archive/Pixsell
"Kralj popa" Michael Jackson jedan je od najuspješnijih i najutjecajnijih glazbenika svih vremena. Tijekom svoje iznimne karijere oborio je brojne rekorde, prodao stotine milijuna albuma i ostavio neizbrisiv trag u svijetu glazbe. Njegova iznenadna smrt 25. lipnja 2009. godine, u dobi od 50 godina, šokirala je milijune obožavatelja diljem svijeta.
| Foto: PIXSELL/REUTERS/Instagram/kolaz
Jackson je pronađen bez svijesti u svojoj kući u Los Angelesu te je ubrzo proglašen mrtvim. Istraga je utvrdila da je uzrok smrti akutno trovanje anestetikom propofolom u kombinaciji s drugim sedativima. Mrtvozornik je njegovu smrt službeno okvalificirao kao ubojstvo u medicinsko-pravnom smislu, jer je lijekove nepropisno primjenjivao njegov osobni liječnik Conrad Murray. Murray je 2011. godine proglašen krivim za ubojstvo iz nehaja te osuđen na zatvorsku kaznu. Slučaj Michaela Jacksona potaknuo je rasprave o sigurnosti primjene snažnih anestetika izvan bolničkih uvjeta i odgovornosti liječnika u skrbi za poznate osobe.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell