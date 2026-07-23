FOTO Smrti ovih zvijezda i dalje prate teorije zavjere, evo zašto fanovi vjeruju da su namjerne

Nekoliko dana prije kobne nesreće dogodio se još jedan tragičan incident koji je kasnije potaknuo brojne špekulacije. Tijekom vožnje automobil kojim se vozila njezina asistentica slučajno je udario dječaka koji je istrčao na cestu, a Lisa je nakon nesreće pomagala unesrećenom te financijski poduprla njegovu obitelj. U dokumentarcu The Last Days of Left Eye, snimljenom neposredno prije njezine smrti, Lopes je govorila kako ima osjećaj da je prati neka neobjašnjiva prisutnost te je spomenula neobičnu podudarnost da je dječakovo prezime bilo Lopez, vrlo slično njezinom umjetničkom prezimenu Lopes. Iako su te izjave pridonijele stvaranju raznih teorija i mističnih objašnjenja, istraga nije pronašla nikakve dokaze koji bi upućivali na išta drugo osim tragične prometne nesreće. | Foto: Schreeenshot/youtoube/GoFoundMe