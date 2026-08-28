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JENNIFER COOLIDGE SLAVI 65.

FOTO Stiflerova mama je zbog 'Američke pite' spavala s 200 muškaraca, ovako se mijenjala

U svijetu u kojem slava često blijedi brže nego što nastane, priča o Jennifer Coolidge prkosi svim pravilima. Desetljećima poznata kao karakterna glumica, prepoznatljiva po plavoj kosi, zamamnom glasu i komičarskom tajmingu, Coolidge je u svojim šezdesetima doživjela ono o čemu mnogi sanjaju: preporod karijere koji ju je vinuo na A-listu Hollywooda. Serija "Bijeli lotos" nije joj donijela samo prestižne nagrade, već i status kulturne ikone, dokazavši da za pravi talent nikada nije kasno. U galeriji pogledajte kako se mijenjala.
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Rođena 28. kolovoza 1961. godine u Bostonu, Jennifer Audrey Coolidge isprva je željela biti dramska glumica poput Meryl Streep. Nakon studija na Emerson Collegeu i Američkoj akademiji dramskih umjetnosti, preselila se u New York gdje je, između ostalog, radila kao konobarica u restoranu zajedno s tada nepoznatom Sandrom Bullock. Put do uspjeha bio je spor. Prvu televizijsku ulogu dobila je tek 1993. u epizodi serije "Seinfeld", nakon čega su uslijedile godine manjih uloga i rada u losanđeleskoj improvizacijskoj grupi The Groundlings. | Foto: ?Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL
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Rođena 28. kolovoza 1961. godine u Bostonu, Jennifer Audrey Coolidge isprva je željela biti dramska glumica poput Meryl Streep. Nakon studija na Emerson Collegeu i Američkoj akademiji dramskih umjetnosti, preselila se u New York gdje je, između ostalog, radila kao konobarica u restoranu zajedno s tada nepoznatom Sandrom Bullock. Put do uspjeha bio je spor. Prvu televizijsku ulogu dobila je tek 1993. u epizodi serije "Seinfeld", nakon čega su uslijedile godine manjih uloga i rada u losanđeleskoj improvizacijskoj grupi The Groundlings. | Foto: ?Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL
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