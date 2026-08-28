FOTO Stiflerova mama je zbog 'Američke pite' spavala s 200 muškaraca, ovako se mijenjala

A onda je stigao poziv koji je sve promijenio. Njezin dugogodišnji prijatelj, scenarist i redatelj Mike White, napisao je ulogu Tanye McQuoid u seriji "Bijeli lotos" upravo za nju. Lik nesigurne, ekscentrične i tragične bogatašice koja putuje svijetom u potrazi za smislom postao je, kako su kritičari ocijenili, "uloga njezina života". Za svoju izvedbu osvojila je dva Emmyja, Zlatni globus i nagradu Ceha filmskih glumaca, a časopis Time uvrstio ju je na popis 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu. | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/ Doug Peters/PRESS ASSOCIATION