FOTO Stiflerova mama je zbog 'Američke pite' spavala s 200 muškaraca, ovako se mijenjala

U svijetu u kojem slava često blijedi brže nego što nastane, priča o Jennifer Coolidge prkosi svim pravilima. Desetljećima poznata kao karakterna glumica, prepoznatljiva po plavoj kosi, zamamnom glasu i komičarskom tajmingu, Coolidge je u svojim šezdesetima doživjela ono o čemu mnogi sanjaju: preporod karijere koji ju je vinuo na A-listu Hollywooda. Serija "Bijeli lotos" nije joj donijela samo prestižne nagrade, već i status kulturne ikone, dokazavši da za pravi talent nikada nije kasno. U galeriji pogledajte kako se mijenjala.
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Rođena 28. kolovoza 1961. godine u Bostonu, Jennifer Audrey Coolidge isprva je željela biti dramska glumica poput Meryl Streep. Nakon studija na Emerson Collegeu i Američkoj akademiji dramskih umjetnosti, preselila se u New York gdje je, između ostalog, radila kao konobarica u restoranu zajedno s tada nepoznatom Sandrom Bullock. Put do uspjeha bio je spor. Prvu televizijsku ulogu dobila je tek 1993. u epizodi serije "Seinfeld", nakon čega su uslijedile godine manjih uloga i rada u losanđeleskoj improvizacijskoj grupi The Groundlings.
| Foto: ?Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL
Rođena 28. kolovoza 1961. godine u Bostonu, Jennifer Audrey Coolidge isprva je željela biti dramska glumica poput Meryl Streep. Nakon studija na Emerson Collegeu i Američkoj akademiji dramskih umjetnosti, preselila se u New York gdje je, između ostalog, radila kao konobarica u restoranu zajedno s tada nepoznatom Sandrom Bullock. Put do uspjeha bio je spor. Prvu televizijsku ulogu dobila je tek 1993. u epizodi serije "Seinfeld", nakon čega su uslijedile godine manjih uloga i rada u losanđeleskoj improvizacijskoj grupi The Groundlings.
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Foto: ?Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL
Rođena 28. kolovoza 1961. godine u Bostonu, Jennifer Audrey Coolidge isprva je željela biti dramska glumica poput Meryl Streep. Nakon studija na Emerson Collegeu i Američkoj akademiji dramskih umjetnosti, preselila se u New York gdje je, između ostalog, radila kao konobarica u restoranu zajedno s tada nepoznatom Sandrom Bullock. Put do uspjeha bio je spor. Prvu televizijsku ulogu dobila je tek 1993. u epizodi serije "Seinfeld", nakon čega su uslijedile godine manjih uloga i rada u losanđeleskoj improvizacijskoj grupi The Groundlings.
| Foto: ?Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL
Prekretnica se dogodila 1999. godine kada je dobila ulogu koja će joj zauvijek obilježiti karijeru. Kao Jeanine Stifler, poznatija kao "Stiflerova mama" u tinejdžerskoj komediji "Američka pita", Coolidge je postala globalni fenomen. Njezin lik seksepilne majke koja zavodi prijatelja svojeg sina popularizirao je termin "MILF" i lansirao je među zvijezde. Sama glumica, koja je tada imala 38 godina, otvoreno je priznala kako joj je uloga promijenila život na neočekivane načine.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
- Dobila sam puno seksualne akcije od "Američke pite". Bez te uloge, bilo bi barem 200 ljudi s kojima nikad ne bih spavala - našalila se u jednom intervjuu, dodavši kako joj je uloga "otvorila svijet prema puno široj skupini zgodnih muškaraca - i to mlađih".
| Foto: Hopper Stone
Nakon "Pite", uslijedile su druge pamtljive uloge, poput simpatične manikirke Paulette Bonafonté u filmu "Plavuša s Harvarda" te u nizu lažnih dokumentaraca redatelja Christophera Guesta.
| Foto: Steven Bergman/Press Association/PIXSELL
Iako je kontinuirano radila, nakon početnog vala slave uslijedilo je dugo razdoblje u kojem se Coolidge borila s tipskim ulogama. Casting direktori su je, kako kaže, vidjeli isključivo kroz prizmu lika koji ju je proslavio.
| Foto: LMK/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
- Dobivala sam vrlo čudne poslove, nisam imala nikakvo vodstvo. Igrala sam puno napetih, bogatih žena. Ljudi su mislili: 'Oh, to je jednostavno ono što ona radi' - priznala je.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
To je razdoblje ostavilo traga na njezinom samopouzdanju. Otvoreno je govorila o promašenim prilikama i osjećaju da je sama sebe sabotirala u ključnim trenucima.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
- Sabotirala sam samu sebe. Svakoj mladoj osobi bih poručila: kad naiđe val, imajte hrabrosti ostati na njemu. Imala sam niz dobrih poslova zaredom, ali imam ogromna žaljenja. Jako dugo sam bila duboko depresivna - otkrila je.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/ Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
A onda je stigao poziv koji je sve promijenio. Njezin dugogodišnji prijatelj, scenarist i redatelj Mike White, napisao je ulogu Tanye McQuoid u seriji "Bijeli lotos" upravo za nju. Lik nesigurne, ekscentrične i tragične bogatašice koja putuje svijetom u potrazi za smislom postao je, kako su kritičari ocijenili, "uloga njezina života". Za svoju izvedbu osvojila je dva Emmyja, Zlatni globus i nagradu Ceha filmskih glumaca, a časopis Time uvrstio ju je na popis 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/ Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Ovaj ponovni uzlet karijere, koji su fanovi prozvali "Jenaissance", donio joj je novu razinu slave, ali i novu pozornost suprotnog spola.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/ Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
- Iako u 'Bijelom lotosu' glumim potpunu čudakinju, prilaze mi slatki dečki. To je puno bolje nego nakon 'Američke pite', jer su ljudi bili iskreno tužni zbog Tanye. Muškarcima se više sviđate jer osjećaju da ste nešto proživjeli - izjavila je.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/ Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Unatoč slavi, Coolidge je uspjela zadržati privatni život daleko od očiju javnosti. Nikada se nije udavala niti je imala djece, a kao razlog navodi vlastitu osobnost.
| Foto: Earl Gibson for the HFPA
- Nikada nisam pronašla nekoga tko bi bio pravi za mene. Nisam pronašla ljubav svog života - priznala je, dodavši kako je njezina slabost uvijek bila "ganjanje nedostižnih muškaraca".
| Foto: Profimedia/Pool
Odluku da nema djecu objasnila je na sebi svojstven, brutalno iskren način. - Jako sam, jako nezrela. Mislim da me to spriječilo da imam djecu, jer sam i sama neka vrsta djeteta. Možda bih, da sam imala djecu, morala odrasti.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/ Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Profimedia/ilustracija
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto DAVID SWANSON/REUTERS
Foto Instagram
Foto DAVID SWANSON/REUTERS
Foto (C) Fitzroy Barrett / AFF-USA.COM
*uz korištenje AI-ja
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija