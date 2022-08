FOTO Što to radi Mirta Šurjak s jaknom dok Dambrauskas plače nakon ispadanja od Villarreala?

Emocije su zavladale Poljudom nakon ispadanja iz Europe, fotoreporterka je zaplakala uz teren, a i trener Hajduka Valdas Dambrauskas (45) teško je kontrolirao emocije. Čekao ga je intervju s HTV-ovom novinarkom Mirtom Šurjak (41).

No nju je mučila crvena jakna koju je popravljala desetak puta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na samom kraju utakmice između Hajduka i Villarreala, Mirta Šurjak pričala je s Valdasom Dambrauskasom o dojmovima nakon poraza. Na početku razgovora novinarka je uobičajeno predstavila sugovornika uz snažni britanski naglasak.

A onda je i lagano odmaknula svoju crvenu jaknu. Taj je trenutak mnogim gledateljima 'zapeo za oko'. Mučile su je i slušalice koje je nekoliko puta popravljala u razgovoru s trenerom Hajduka, kao i igračem Filipom Krovinovićem.

Inače, Valdas je bio ganut atmosferom na Poljudu, a izjavu je davao sa suznim očima.

- Ovi navijači su nevjerojatni, zaista sam dirnut do suza kako su nas bodrili usprkos porazu 0:2. Igrali smo za njih, najmanje što smo mogli je bilo dati sto posto, ostaviti sve što imamo na terenu. Stvarno vjerujem da smo to i učinili, ali na žalost to nije bilo dovoljno - rekao je pa nadodao kako igrači zaista igraju za svoje navijače.

- Dali smo sve, ali protivnik je bolji od nas, to moramo priznati. Mi smo veliki klub, želimo imati ovakve utakmice, ne dvije, nego 10-12 tijekom europske sezone. Ali, moramo priznati da još nismo tu. Samo s radom, od predsjednika do čistačica, možemo napredovati - ispričao je trener.

