FOTO Strastveni poljubac našeg vaterpolista s djevojkom: 'Ovo mu je sigurno najbolja čestitka'

Tisuće ljudi danas se okupilo na splitskoj Rivi kako bi dočekalo naše svjetske prvake u vaterpolu. Pjevalo se i slavilo, a naša čitateljica poslala nam je fotografiju na kojoj Jerko Marinić Kragić (33) izmjenjuje nježnosti sa svojom partnericom Anom Koro.

- Njegov je doček bio pun nježnosti, a Anina čestitka mu je sigurno najvažnija - rekla nam je čitateljica koja ih je uslikala dok su razmjenjivali poljupce.

Foto: snimio čitatelj/24sata

Marinić Kragić nije krio sreću, a u jednom trenutku je uzeo mikrofon i zapjevao 'Samo jednu želju imam' Zlatka Pejakovića.

Inače, Jerko i njegova Ana postali su roditelji djevojčice u listopadu prošle godine, a ljubav im se dogodila nakon 10 godina poznanstva.

- To je sigurno neki najveći životni uspjeh, najveća životna sreća, svi su mi to govorili da će to biti tako, ali nisam vjerovao dok nisam to dijete uzeo u ruke, ne to dijete nego moje dijete, tako da definitivno najveća sreća, definitivno nešto što te natjera da sazreš ako nisi htio, moraš jer više nisi sam, moraš se brinuti o svom djetetu koje je, naravno, prioritet' - izjavio je Jerko nedavno za IN Magazin.