FOTO Svečana premijera filma 'Auto za Afriku' ganula brojne

Svečana premijera dokumentarnog filma 'Auto za Afriku' scenaristice i autorice Maje Fišter, u produkciji Hrvatske radiotelevizije, bila je u ponedjeljak pred prepunim gledalištem u Kaptol Boutique Cinemi.

Priča o afričkoj svakodnevici humanitarke Josipe

Dokumentarni film 'Auto za Afriku' donosi priču o afričkoj svakodnevici humanitarke Josipe Galić koja godinama umjesto na godišnji odmor odlazi u Benin hrvatskim misionarkama. Hrabrim i vrijednim ženama koje u toj siromašnoj afričkoj zemlji vode brigu o dva sirotišta i školuju dvjestotinjak djece zahvaljujući donacijama iz Hrvatske.

Foto: Renato Branđolica/HRT

'U Afriku me vraća ljubav prema pomaganju'

Josipa se početkom srpnja uputila po deveti put u Benin, a na tom putu pratila ju je ekipa Hrvatske radiotelevizije na čelu sa scenaristicom i redateljicom Majom Fišter.

- Kad me nešto dotakne onda poželim to podijeliti s drugima, tako je bilo i s ovom Josipinom pričom. Nadam se da će i gledateljima ovo biti jednako intrigantno kao što je bilo i nama koji smo u Beninu proveli dvadeset i jedan dan. Također, vjerujem da je film prilika za upoznavanje jedne drukčije kulture i medij uz kojeg ćemo lakše razumjeti i prihvatiti činjenicu da su svi ljudi na svijetu isti čak i kad žive u drukčijim okolnostima ili drukčije izgledaju. Ovo je za sve nas u ekipi bio poseban put i vjerujem da smo to uspjeli prenijeti i na film - istaknula je autorica Fišter.

- Što me iznova vraća u Afriku? Rekla bih ljubav prema pomaganju, prema životu, prema tim ljudima tamo koji rade herojski - izjavila je glavna protagonistica filma Josipa Galić.

Foto: Renato Branđolica/HRT

Scenarij i režiju potpisuje Maja Fišter, montažu Hrvoje Mršić i Igor Knežević, direktor fotografije je Viktor Nenadić, a producentica je Sanja Knez.

Nakon svečane premijere, ovaj po mnogočemu poseban film seli se na Prvi program HRT-a. Bit će emitiran u dva dijela, 11. pa 18. prosinca.