FOTO Svi dečki Gilmorica: Znate li koga su sve Lorelai i Rory ljubile u stvarnom životu?

Serija "Gilmorice" počela se emitirati 5. listopada 2000. godine, a kroz sedam sezona Lorelai i Rory Gilmore osvojile su čitav svijet. Glavne glumice uspješne serije su Lauren Graham i Alexis Bledel te smo uz njih svi plakali i smijali se pred malim ekranima. Ljubile su mnoge muškarce u seriji, no s nekima su se spetljale i u stvarnom životu. Donosimo pregled svih njihovih ljubavi.
Lorelai i Rory Gilmore gledali smo u 153 epizode kroz sedam sezona te dodatne četiri u miniseriji "Gilmore Girls: A Year in the Life". Luke Danes u jednom je trenutku postao glavni muški lik omiljene serije, no bilo je tu mnogih ljubavi...
Vlasnik zalogajnice "Luke's", Luke Danes, najpoznatiji je muškarac "Gilmorica". Scott Patterson je zbog snažne kemije s Lauren Graham i dobio ozbiljniju ulogu u seriji, no Lorelai i Luke u stvarnom životu nikada nisu bili par. Iako se pričalo da se ne slažu privatno, glumci su negirali te glasine. Surađivali su na nekoliko projekata nakon omiljene serije.
Jess Mariano profilirao se kao srodna duša Rory Gilmore. Utjelovio ga je Milo Ventimiglia, a s Rory (Alexis Bledel) je ljubovao i izvan seta serije. Par je zajedno bio od 2002. do 2006. godine, a prema pisanju svjetskih medija, i danas su dobri prijatelji.
Logana Huntzbergera Rory je upoznala na Yaleu. Iako su dugo bili zajedno, obožavatelji ga nisu voljeli zbog odnosa koji je imao prema mladoj Gilmorici. Na kraju ju je zaprosio, no greške iz prošlosti nikada mu nisu oproštene. Logana je glumio Matt Czuchry.
Dean Forester prva je ljubav Rory Gilmore koja je zadavala prve glavobolje njezinoj majci Lorelai. Iako je možda bio nježna duša, kasnije se njegov lik pretvorio u muškarca kojeg obožavatelji ne vole. Glumac Jared Padalecki otkrio je kako je s Alexis Bledel kratko bio u vezi upravo dok se snimala prva sezona serije. Ostali su prijatelji, no kemije je očito ponestalo i iza kamera.
Max Medina bio je savršeni muškarac za Lorelai. No, ne dovoljno savršen da se skrasi s njime. Maxa je utjelovio Scott Cohen, a iako su postojale glasine da su on i Graham zaista ljubovali, glumica to nikada nije potvrdila. Priznala je da je hodala s nekoliko kolega, no nikada nije otkrila s kime točno, osim da Scott Patterson nije jedan od njih.
Christopher Hayden je "krivac" za cijelu priču. Prvi dečko starije Gilmorice i otac mlađe, lik je koji se pojavljuje povremeno te je očito da nije previše prisutan u životu svoje kćeri. Iako se on i Lorelai čak i vjenčaju u jednom trenutku, njihova priča nema sretan završetak. Chrisa je odglumio David Sutcliffe.
Jason Stiles i Lorelai poznaju se od školskih dana, no u četvrtoj sezoni on je sasvim novi lik. Odrastao je u bogatoj obitelji, baš poput Lorelai, čini se kako puno toga imaju zajedničkoga, no kao par nisu uspjeli. Jason je surađivao s Richardom Gilmoreom, a upravo to često je bio problem u njegovoj vezi s Lorelai. Glumac se inače zove Chris Eigeman.
Chad Michael Murray bio je popularno ime tinejdžerskih serija u vrijeme snimanja "Gilmorica", a njegov lik Tristan Dugray pojavio se u dvije sezone popularne serije. Iako nije službeno hodao s mladom damom, Tristan i Rory su imali aferu u srednjoj školi te je bio trn u oku njezinom dečku Deanu. Murray i Alexis Bledel nisu bili par u stvarnom životu.
Edward Herrmann utjelovio je Richarda Gilmorea u popularnoj seriji, a na žalost ovaj slavni glumac nije doživio snimanje nastavka priče. Glumci su mu odali počast u miniseriji "Gilmore Girls: A Year in the Life" te je svejedno bio važan dio njihove priče. S Kelly Bishop (Emily Gilmore) bio je veliki prijatelj, a glumica je ispričala kako su se često družili i izvan seta serije. Sve najbolje o kolegi pričale su u intervjuima Lauren Graham i Alexis Bledel.
