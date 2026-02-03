Obavijesti

'SVE POKVARIŠE'

FOTO Svi gledaju u Ninine noge: Ovako igra golf na Karibima

Piše Dora Pek,
FOTO Svi gledaju u Ninine noge: Ovako igra golf na Karibima
Foto: Instagram

Nina Badrić javila se s karipskog odmora koji privodi kraju, a jedan detalj nije promaknuo pratiteljima

Odmor valja završiti u sportskom duhu sjajnom partijom golfa, napisala je Nina Badrić uz nove fotografije s karipskog odmora. Pozirala je onako kako se rijetko viđa na golf terenima, u ružičastom kompletiću, sportskim bijelim čarapama i natikačama, s ručnikom na glavi. A umjesto golf palice u rukama je imala grablje. Jer, očito, zezancije nikad dosta.

EMOTIVAN TRENUTAK VIDEO Nina Badrić na Karibima srela svećenika iz Rijeke pa spontano zapjevala u crkvi
VIDEO Nina Badrić na Karibima srela svećenika iz Rijeke pa spontano zapjevala u crkvi

Pratitelji su, očekivano, primijetili sve. Od ručnika na glavi i neobične 'palice' do čarapa koje su jedne oduševile, a druge zbunile.

'Style je sve!', 'Savršena žena', '2026:0 For Ninaaaa', 'Zašto te čarape, sve pokvariše?', samo su neki od komentara.

Foto: Instagram

A realnost za Ninu kreće brzo. Novi album 'Moji ljudi izlazi' 13. veljače, već 17. veljače s akustičnim orkestrom nastupa u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, a nekoliko dana kasnije slijede i dva velika koncerta u beogradskom Sava Centru.

Foto: Instagram

