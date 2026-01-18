VIDEO Nina Badrić na Karibima srela svećenika iz Rijeke pa spontano zapjevala u crkvi

Naša glazbena diva, Nina Badrić, trenutno uživa na odmoru na egzotičnom karipskom otoku Anguilla, a sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila poseban i emotivan trenutak koji je mnoge dirnuo. Pjevačica je objavila video s nedjeljne mise u lokalnoj crkvi, gdje nije samo pronašla duhovni mir, već i neočekivani susret koji ju je duboko ganuo.

U videu se vidi kako Nina, uz pratnju klavijaturista, izvodi duhovnu pjesmu "Goodness of God" pred okupljenim vjernicima. Njezin moćan vokal ispunio je crkvu, a okupljeni su uživali u pjesmi.

"Kad na otoku nađeš crkvu i odeš na nedjeljnu misu. Kad na misi sretneš svećenika iz Hrvatske, točnije iz Rijeke! Kad na misi spontano zapjevaš Goodness of God. Nemam pojma što je bilo 2016. god, ali znam da je danas 18. 01. 2026. za mene savršen dan", napisala je Nina uz snimku.

Nina se na Karibima odmara nakon radnog adventa, a prije objave novog dugoočekivanog albuma, nazvanog "Moji ljudi", koji će svjetlo dana ugledati 13. veljače. Album je već najavljen emotivnim singlom "Moj rodni grad", posvećenom Zagrebu, koji je objavljen u prosincu prošle godine i naišao na sjajan prijem kod publike.

Nakon objave albuma, Ninu očekuju i veliki koncertni nastupi. Već 20. i 21. veljače nastupit će u beogradskom Sava Centru, a jedan od koncerata već je u potpunosti rasprodan.