ZBOG DOKUMENTARCA NA NETFLIXU

FOTO Svi ovih dana pričaju o Nini Morić: Ovako se mijenjala

Prije nekoliko dana je na Netflixu izašla dokumentarna serija o Fabriziju Coroni. U njoj se pojavljuje i Nina Morić, hrvatska manekenka koja već godina živi u Italiji te je Coronina bivša supruga
Zagrebačka manekenka koja već godinama živi u Italiji Nina Morić svjetsku slavu stekla je devedesetih ulogom u spotu Rickyja Martina "Livin la vida loca", a posljednjih godina pozornost javnosti privlači turbulentnim privatnim životom. | Foto: Dnevni Avaz/PrivatniAlbum/Facebook
