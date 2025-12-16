FOTO Sydney baš kao Marilyn Monroe: Istaknula je struk i bujne obline, pogledajte je...

Sydney Sweeney (28) ponovno je očarala na crvenom tepihu. Za premijeru svojeg novog filma, psihološkog trilera 'The Housemaid' odabrala je bijelu haljinu te je tom kombinacijom mnoge podsjetila na legendarnu Marilyn Monroe
Sydney Sweeney, koju mnogi nazivaju seks simbolom današnjice, pojavila se na premijeri svog novog filma 'The Housemaid' u Los Angelesu.
| Foto: Mario Anzuoni
Foto: Mario Anzuoni
Sydney Sweeney, koju mnogi nazivaju seks simbolom današnjice, pojavila se na premijeri svog novog filma 'The Housemaid' u Los Angelesu.
| Foto: Mario Anzuoni
Ponovno je očarala odjevnom kombinacijom.
| Foto: Mario Anzuoni
Duga bijela haljina naglasila je njezin struk i dekolteom istaknula obline.
| Foto: Mario Anzuoni
Njezina odjevna kombinacija mnoge je podsjetila na legendarnu haljinu Marilyn Monore iz filma 'The Seven Year Itch' iz 1955. godine.
| Foto: Mario Anzuoni
Lijepa glumica u posljednje vrijeme očarava svojim izdanjima u javnosti...
| Foto: Carlos Jasso
Foto Ilustracija - Reuters
Foto Ilustracija - Reuters
