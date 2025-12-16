Obavijesti

OČARALA NA CRVENOM TEPIHU

FOTO Sydney baš kao Marilyn Monroe: Istaknula je struk i bujne obline, pogledajte je...

Sydney Sweeney (28) ponovno je očarala na crvenom tepihu. Za premijeru svojeg novog filma, psihološkog trilera 'The Housemaid' odabrala je bijelu haljinu te je tom kombinacijom mnoge podsjetila na legendarnu Marilyn Monroe
Premiere for the film 'The Housemaid' in Los Angeles
Sydney Sweeney, koju mnogi nazivaju seks simbolom današnjice, pojavila se na premijeri svog novog filma 'The Housemaid' u Los Angelesu.  | Foto: Mario Anzuoni
