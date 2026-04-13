FOTO Sydney u bizarnoj sceni 'Euforije' nosi svoje seksi rublje

Glumica Sydney Sweeney, koja je svjetsku slavu stekla ulogom Cassie Howard u HBO-ovoj hit seriji 'Euforija', u premijernoj epizodi treće sezone napravila je neočekivan potez. U jednoj od najkomentiranijih scena pojavila se u komadu donjeg rublja iz vlastite modne linije SYRN.
U bizarnoj sceni Cassie Howard pokušava zaraditi novac i privući pažnju snimajući sadržaj za OnlyFans kako bi financirala raskošno vjenčanje sa svojim dečkom Nateom Jacobsom.
Odjevena u kostim psa, s ušima, ogrlicom i iscrtanom njuškom, Sweeney nosi satenski korzet za koji se ispostavilo da je model 'Date Night' iz njezine nedavno lansirane kolekcije SYRN, čija je cijena 269 dolara.
- Cassie je lud lik. Učinit će sve i pod svaku cijenu kako bi postala slavna ove sezone. Donosi mnogo divljih, zanimljivih odluka - izjavila je ranije glumica kroz smijeh.
Iako je danas jedna od najprepoznatljivijih zvijezda, a njezin lik Cassie postao je sinonim za seksepil, put Sydney Sweeney do samopouzdanja nije bio jednostavan.
Glumica je u više navrata priznala da se tijekom odrastanja borila s nesigurnostima zbog svog tijela.
- Grudi su mi rano narasle. U šestom razredu nosila sam grudnjak veličine 32DD i nikad se nisam osjećala samopouzdano. Nikad nisam imala ništa u čemu bih se osjećala dobro, samo sam se željela sakriti - priznala je u jednom intervjuu.
Upravo joj je uloga u 'Euforiji' pomogla da promijeni percepciju vlastitog tijela.
Odvažni i često provokativni kostimi koje je Cassie nosila natjerali su je da prihvati i zavoli svoje obline.
To iskustvo, zajedno s frustracijama zbog neudobnog donjeg rublja, potaknulo ju je na pokretanje vlastite linije SYRN, koja je lansirana početkom ove godine.
- Tek kad sam počela glumiti Cassie, shvatila sam koliko je moćno biti samouvjeren. Naša su tijela nevjerojatna i trebale bismo ih prihvatiti i osjećati se dobro u svojoj koži - objasnila je Sweeney.
Ovako je nedavno promovirala donje rublje. Legla je na krevet i pozirala u tangicama i grudnjaku.
Pozirala je na i na stolcu...
Skidala je sve sa sebe...
Svim silama potrudila se da svi saznaju za njezino donje rublje, a reklamiranje joj odlično ide.
Njezine atraktivne fotografije obišle su svijet.
Glumica se u svrhu promocije, penjala na znak Hollywood i vješala na njega grudnjake pa skoro, radi toga, 'zaradila' prijavu.
