FOTO Talijani biraju pjesmu za Eurosong, a evo tko je dosad pobijedio na festivalu Sanremo

Festival Sanremo preteča je Eurosonga, a danas je talijanski izbor za pjesmu Eurovizije. Sanremo je ujedno i prvi festival koji se prikazuje uživo na televiziji, pokrenut je 1951. godine, a dosad je lansirao karijere brojnih glazbenika. Večeras se održava finale 73. po redu natjecanja, a u galeriji pogledajte tko je sve pobjeđivao od početka do danas.
Federico Olivieri, profesionalno poznat kao Olly, pobijedio je prošle godine s pjesmom "Balorda Nostalgia".
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Angelina Mango pobijedila je na Sanremu 2024. godine s pjesmom "La noia" te je na Eurosongu osvojila sedmo mjesto.
| Foto: Leonhard Foeger
Marco Mengoni proslavio se u Italiji kada je 2009. osvojio show "X Faktor", a Sanremo je osvojio dvaput, 2013. i 2023. godine s pjesmama "Due vite" i "L'essenziale".
| Foto: Maurizio D'avanzo / ipa-agency.net
Mahmood je također dvaput osvojio Sanremo. Prvu pobjedu odnio je 2019. s pjesmom "Soldi", a drugi put je pobijedio 2022. skupa s Blancom s kojim je predstavio pjesmu "Brividi".
| Foto: Alberto Terenghi / ipa-agency.net
Maneskin su se u Italiji proslavili također zahvaljujući showu "X Faktor", a godine 2021. osvojili su Sanremo singlom "Zitti e buoni". Iste godine pobijedili su na Eurosongu te su započeli sjajnu međunarodnu karijeru, a postali su jedan od najpoznatijih bendova na svijetu.
| Foto: EBU/Eurovision/Promo
Antonio Diodato, poznat po umjetničkom imenu Diotato, pobijedio je 2020. godine na Sanremu s pjesmom "Fai rumore".
| Foto: YouTube
"Non mi avete fatto niente" duet je pjevača Ermala Mete i Fabrizija Mora s kojom su osvojili Sanremo 2018. godine te su predstavljali Italiju na Eurosongu u Lisabonu.
| Foto: YouTube
Pjevač Francesco Gabbani pobijedio je na Sanremu 2017. godine te je iste godine predstavljao Italiju na Eurosongu. "Occidentali's Karma" prva je pjesma Eurosonga koja je dosegnula preko 100 milijuna pregleda na YouTubeu, a postala je i negledanija talijanska pjesma u jednom danu.
| Foto: YouTube
Bend Stadio odnio je pobjedu na Sanremu 2016. godine pjesmom "Un giorno mi dirai".
| Foto: YouTube
"Grande amore" pjesma je s kojom su Il Volo pobijedili na Sanremu 2015. godine. Na Eurosongu su osvojili visoko, treće mjesto, a pjesma je osim na talijanskom objavljena na engleskom i španjolskom.
| Foto: YouTube
Talijanska pjevačica Rosalba Pippa poznata pod umjetničkim imenom Arisa na Sanremu je 2014. pobijedila s pjesmom "Controvento".
| Foto: YouTube
"Non è l'inferno" pjesma je s kojom je Emma pobijedila na Sanremu 2012. godine.
| Foto: YouTube
Roberto Vecchioni je 2011. odnio pobjedu s pjesmom "Chiamami ancora amore".
| Foto: YouTube
Godine 2010. na Sanremu je pobijedio Valerio Scanu s pjesmom "Per tutte le volte che...". Pjesma je tijekom natjecanja eliminirana, no zadržana je na natjecanju nakon što je pjevač izveo duet s Alessandrom Amoroso.
| Foto: YouTube
Pjevač Marco Carta je 2009. pobijedio na Sanremu pjesmom "La forza mia" koju je napisao Paolo Carta, inače producent i gitarist popularne Laure Pausini.
| Foto: YouTube
Giò Di Tonno i Lola Ponce osvojili su 58. izdanje Sanrema 2008. pjesmom "Colpo di fulmine". Pjesmu je napisala Gianna Nannini originalno za svoju rock operu "Pia de' Tolomei".
| Foto: YouTube
Simone Cristicchi je pobijedio na Sanremu 2007. s pjesmom "Ti regalerò una rosa". Vratio se na natjecanje 2019. i prošle godine, no pobjedu nije uspio ostvariti.
| Foto: YouTube
Povia je pjesmom "Vorrei avere il becco" odnio pobjedu na Sanremu 2006. godine.
| Foto: YouTube
Francesco Renga je 2005. pobijedio na Sanremu singlom "Angelo". Medijima je komentirao kako je pjesmu posvetio svojoj kćeri, a inspiraciju je dobio nakon snažnog potresa i tsunamija u Indijskom oceanu 2004. godine.
| Foto: YouTube
Sanremo je važna pozornica i za karijeru Marca Marinija. Nakon što je 1990. godine dobio nagradu za najboljeg novog izvođača, 2004. je s pjesmom "L'uomo volante" pobijedio na natjecanju. Ove godine natječe se u duetu s kolegom Fedezom.
| Foto: YouTube
Alexia je s pjesmom "Per dire di no" osvojila Sanremo 2003., a natjecala se i godinu ranije kada je završila na drugome mjestu.
| Foto: YouTube
Bend Matia Bazar dvaput je predstavljao Italiju na Eurosongu. Sanremo su pobijedili 1978. i 2002. godine s pjesmama "...E dirsi ciao" i "Messaggio d'amore".
| Foto: YouTube
Elisa je 2001. osvojila Italiju i svijet singlom "Luce (Tramonti a nord est)". Pobijedila je na Sanremu, nakon čega je pjesmu objavila i na engleskom jeziku godinu kasnije.
| Foto: YouTube
Grupa Piccola Orchestra Avion Travel odnijela je pobjedu na 50. izdanju Sanrema 2000. godine s pjesmom "Sentimento". Njihova pobjeda smatrala se namještenom zbog čega je izazvala kontroverze. Glasovi žirija su je s 11. mjesta doveli do pobjede, o čemu su onda brujali talijanski mediji.
| Foto: YouTube
Anna Oxa je 1999. pobijedila na Sanremu s pjesmom "Senza pietà". Na tom je natjecanju debitirala 1978. godine, a pobijedila je i 1989. s pjesmom "Ti lascerò" koju je izvela u suradnji s Faustom Lealijem. Ukupno je na Sanremu nastupala 15 puta tijekom karijere, a 1994. je i vodila show.
| Foto: Jurica Galoić/Pixsell
Annalisa Minetti natjecala se na izboru Miss Italia 1997. godine, osvojila je Sanremo pjesmom "Senza te o con te" 1998., a 2012. je sudjelovala i na Paraolimpijskim igrama.
| Foto: YouTube
Talijanski duo Jalisse slavio je na Sanremu 1997. godine s pjesmom "Fiumi di parole".
| Foto: YouTube
Pjevač Ron je u duetu s Toscom pobijedio na Sanremu 1996. godine s pjesmom "Vorrei incontrarti fra cent'anni".
| Foto: YouTube
Giorgia je u suradnji s popularnim Erosom Ramazzottijem snimila pjesmu "Come saprei", a 1995. je osvojila Sanremo zahvaljujući tom hitu.
| Foto: YouTube
Aleandro Baldi na pozornici Sanrema je debitirao 1986. godine, a na tom je natjecanju pobijedio 1994. s pjesmom "Passerà".
| Foto: YouTube
Enrico Ruggeri dvaput je pobijedio na Sanremu. Godine 1987. slavio je singlom "Si può dare di più" koji je izveo s Giannijem Morandijem i Umbertom Tozzijem, a 1993. je samostalno pobijedio s pjesmom "Mistero".
| Foto: YouTube
Luca Barbarossa Italiju je predstavljao na Eurosongu s pjesmom "Vivo (Ti scrivo)", a na Sanremu se natjecao nekoliko puta u karijeri. Pobjedu je odnio 1992. godine s pjesmom "Portami a ballare".
| Foto: YouTube
Riccardo Cocciante odnio je pobjedu na Sanremu 1991. godine s pjesmom "Se stiamo insieme", a na istoj pozornici te je godine predstavljena i na engleskom jeziku pod nazivom "I'm Missing You" te ju je izvela Sarah Jane Morris.
| Foto: YouTube
"Uomini soli" pjesma je benda Pooh koja je slavila na Sanremu 1990. godine, a na istoj pozornici predstavila ju je i američka pjevačica Dee Dee Bridgewater na engleskom jeziku pod nazivom "Angel of the Night".
| Foto: YouTube
Talijanski glumac i pjevač Massimo Ranieri na Sanremu je sudjelovao nekoliko puta tijekom karijere, a natjecanje je osvojio 1988. godine s pjesmom "Perdere l'amore".
| Foto: YouTube
Jedan od najpopularnijih talijanskih pjevača, Eros Ramazzotti, Sanremo je osvojio 1986. godine pjesmom "Adesso tu". Upravo Sanremo mu je lansirao karijeru još nekoliko godina ranije, kada je oduševio širu publiku i profesionalno se počeo baviti glazbom.
| Foto: /IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Grupa Ricchi e Poveri Italiju je predstavljala na Eurosongu 1978. godine, a na Sanremu su pobijedili 1985. s pjesmom "Se m'innamoro".
| Foto: YouTube
Glazbeni duo Al Bano i Romina Power osvajao je glazbenu scenu hitovima, a inače su bivši bračni par. Na Eurosongu su dvaput nastupali, 1976. i 1985. godine, a na Sanremu čak pet puta. Natjecanje su pobijedili 1984. godine s pjesmom "Ci sarà".
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Tiziana Rivale pobijedila je na Sanremu 1983. godine s pjesmom "Sarà quel che sarà". Njezina pobjeda bila je toliko neočekivana, da diskografska kuća za koju je potpisala nije imala spreman album u tom trenutku te su zbog Sanrema na brzinu napravili 3000 kopija singla.
| Foto: YouTube
Riccardo Fogli predstavljao je Italiju na Eurosongu pjesmom "Per Lucia" 1983., a godinu ranije osvojio je Sanremo singlom "Storie di tutti i giorni".
| Foto: YouTube
Alice je pjesmom "Per Elisa" osvojila Sanremo 1981. godine, a isti singl lansirao joj je karijeru u Italiji, ali i diljem svijeta.
| Foto: YouTube
Toto Cutugno pobijedio je 1980. s pjesmom "Solo noi". Na Eurosongu je pobijedio deset godina kasnije, kada je natjecanje održano u Zagrebu. Pjesma "Insieme:1992" i danas je jedan od njegovih najvećih hitova. Cutugno je preminuo u kolovozu 2023. godine.
| Foto: United Archives / kpa
Mino Vergnaghi je Sanremo osvojio 1979. godine s pjesmom "Amare."
| Foto: YouTube
"Bella da morire" je nakon pobjede na Sanremu 1977. godine postala najpoznatija pjesma benda Homo Sapiens.
| Foto: YouTube
Peppino di Capri dvaput je osvojio Sanremo. Prvi put je pobjedu odnio 1973. s pjesmom "Un grande amore e niente più", a drugi put je pobijedio singlom "Non lo faccio più". Italiju je na Eurosongu predstavljao 1991. godine hitom "Comme è ddoce 'o mare".
| Foto: YouTube
Gilda je na Sanremu osvojila glavnu nagradu 1975. pjesmom "Ragazza del sud". Imala je nekoliko singlova prije nego što se udala i počela voditi hotel u Torinu, nakon čega je odustala od glazbene karijere.
| Foto: YouTube
Pjevačica Iva Zanicchi čak je triput slavila na Sanremu. Na festivalu je pobijedila 1967. godine s pjesmom "Non pensare a me", dvije godine kasnije singlom "Zingara" te 1974. s pjesmom "Ciao cara, come stai?". Italiju je na Eurosongu predstavljala 1969. u Madridu s pjesmom "Due grosse lacrime bianche".
| Foto: YouTube
Nicola Di Bari dvaput je zaredom pobijedio na Sanremu. Godine 1971. osvojio je natjecanje s pjesmom "Il cuore è uno zingaro" u suradnji s Nadom, a 1972. pobijedio je samostalno singlom "I giorni dell'arcobaleno", s kojim je predstavljao Italiju na Eurosongu.
| Foto: YouTube
Adriano Celentano slavio je 1970. godine na pozornici Sanrema s pjesmom "Chi non lavora non fa l'amore".
| Foto: YouTube
Sergio Endrigo i Roberto Carlos zajedničkom su pjesmom "Canzone per te" pobijedili na Sanremu 1968. godine.
| Foto: YouTube
Domenico Modugno i Gigliola Cinquetti pobijedili su 1966. na Sanremu singlom "Dio, come ti amo", a Modugno je pjesmu izveo na pozornici Eurosonga u Luksemburgu iste godine. Gigliola je inače 1964. osvojila Sanremo, ali i Eurosong s pjesmom "Non ho l'età". Imala je 16 godina, a to je bila prva pobjeda Italije na Eurosongu.
| Foto: YouTube
Pjesma "Se piangi, se ridi" pobjednica je Sanrema 1965. godine, a izveli su je Bobby Solo i američki folk bend The New Christy Minstrels.
| Foto: YouTube
Emilio Pericoli je s pjesmom "Uno per tutte" pobijedio na Sanremu 1963. te je iste godine predstavljao Italiju na Eurosongu.
| Foto: YouTube
"Addio, addio" pjesma je kojom je Claudio Villa predstavljao Italiju na Eurosongu 1962., nakon što je pobijedio na Sanremu. Villa je inače na Sanremu pobjedu odnio još 1967. s Ivom Zanicchi te 1957. i 1955. godine s pjesmama "Buongiorno Tristezza" i "Corde della mia chitarra".
| Foto: YouTube
Domenico Modugno je hitom "Nel blu dipinto di blu" osvojio čitav svijet, a pjesmu je izveo na pozornici Sanrema 1958. godine. Ima ukupno četiri pobjede na Sanremu, između ostalih 1959. Singl "Nel blu dipinto di blu" smatra se jednom od najpoznatijih talijanskih pjesama u povijesti, a Modugno je zahvaljujući njoj dobio i dva Grammyja. Pjevač je inače kasnije u karijeri bio zastupnik u talijanskom parlamentu.
| Foto: YouTube
Renato Rascel i Tony Dallara su 1960. oduševili s dvije izvedbe pjesme "Romantica" te su pobijedili na Sanremu.
| Foto: YouTube
Franca Raimondi je osvojila Sanremo 1956. s pjesmom "Aprite le finestre" te je iste godine predstavljala Italiju na prvom izdanju Eurosonga.
| Foto: YouTube
Giorgio Consolini je skupa s Ginom Latillom osvojio Sanremo 1954. s pjesmom "Tutte le mamme".
| Foto: YouTube
Flo Sandon's i Carla Boni slavili su na Sanremu 1953. godine.
| Foto: YouTube
Nilla Pizzi prva je pobjednica Sanrema 1951. godine s pjesmom "Grazie dei fiori". Godinu kasnije također je odnijela pobjedu i to s tri pjesme. Završila je na prvom, drugom i trećem mjestu te je oborila rekord kojeg do danas nitko nije srušio.
| Foto: YouTube