DANAS FINALE 73. IZDANJA

FOTO Talijani biraju pjesmu za Eurosong, a evo tko je dosad pobijedio na festivalu Sanremo

Festival Sanremo preteča je Eurosonga, a danas je talijanski izbor za pjesmu Eurovizije. Sanremo je ujedno i prvi festival koji se prikazuje uživo na televiziji, pokrenut je 1951. godine, a dosad je lansirao karijere brojnih glazbenika. Večeras se održava finale 73. po redu natjecanja, a u galeriji pogledajte tko je sve pobjeđivao od početka do danas.
75th Sanremo Italian Song Festival - Grand Finale, Italy - 16 Feb 2025
Federico Olivieri, profesionalno poznat kao Olly, pobijedio je prošle godine s pjesmom "Balorda Nostalgia". | Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
1/61
Federico Olivieri, profesionalno poznat kao Olly, pobijedio je prošle godine s pjesmom "Balorda Nostalgia". | Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
