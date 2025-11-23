FOTO Thompson je započeo dvoransku turneju. Evo kako je bilo na koncertima u Osijeku...

Marko Perković zapalio je atmosferu u dvorani Gradski vrt u Osijeku, gdje je pred tisućama okupljenih održao koncert za pamćenje. Publika je stigla iz svih krajeva Lijepe Naše, a dvorana je u potpunosti bila ispunjena...
Marko Perković Thompson zapoečo je svoju dugoočekivanu dvoransku turneju, te je održao dva kocnerta u Osijeku.
Marko Perković Thompson zapoečo je svoju dugoočekivanu dvoransku turneju, te je održao dva kocnerta u Osijeku.
Najprije se na pozirnici pojavio u petak 21. studenoga, a koncert je započeo pjesmom 'Bojna Čavoglave'', uz vrlo poznati pozdrav.
Također, od prve do posljednje pjesme pjevalo se i u subotu 22. studenoga.
Podsjetimo, glazbenik planira sljedeće nastupe u Varaždinu 7. i 8. prosinca, u Zadru 12. i 13. prosinca te nakon Božića, 27. prosinca u Zagrebu.
Kako se već pisalo, on i njegov tim su Grad Zagreb zatražili drugi termin u Areni, ali gradonačelnik Tomislav Tomašević odbio je dati suglasnost ukoliko se na koncertima zadržava Markov poznati pozdrav.
