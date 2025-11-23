Obavijesti

UZVIKNUO JE I POZDRAV!

FOTO Thompson je započeo dvoransku turneju. Evo kako je bilo na koncertima u Osijeku...

Marko Perković zapalio je atmosferu u dvorani Gradski vrt u Osijeku, gdje je pred tisućama okupljenih održao koncert za pamćenje. Publika je stigla iz svih krajeva Lijepe Naše, a dvorana je u potpunosti bila ispunjena...
Marko Perković Thompson zapoečo je svoju dugoočekivanu dvoransku turneju, te je održao dva kocnerta u Osijeku. | Foto: Instagram
