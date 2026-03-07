EMOTIVNA VEČER FOTO Tisuće fanova pjevalo sa Sergejem Ćetkovićem, pala i romantična prosidba u Areni!

Miljenik žena Sergej Ćetković u subotu navečer nastupio je u zagrebačkoj Areni, gdje je s publikom obilježio 25 godina karijere, ali i proslavio svoj 50. rođendan. Publika ga je od prvih taktova dočekala gromoglasnim pljeskom, a već nakon nekoliko pjesama dvoranom su se prolomili glasovi tisuća obožavatelja koji su uglas pjevali njegove najveće hitove. Tijekom večeri nizale su se pjesme koje su obilježile njegovu dugogodišnju karijeru, a atmosfera u Areni bila je ispunjena emocijama, nostalgijom i dobrom energijom. Posebno emotivan trenutak večeri dogodio se kad je obožavatelj Petar pred svima zaprosio svoju djevojku Ivu