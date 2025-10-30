FOTO Tisuće splitskih studenata slušalo je 'princa dijaspore' i bivši Thompsonov bend...

Najposjećaniji party koji organizira Studentski centar u Splitu dosegnuo je vrhunac u srijedu navečer kad se na pozornicu popeo - 'princ dijaspore', Josip Ivančić. Ovo je bio tek prvi u nizu velikih koncerata koje Josip odrađuje ove jeseni s bivšim Thompsonovim bendom.

Velika gužva pred ulazom stvorila se već oko 20 sati, a neki su posjetitelji strpljivo čekali i po sat vremena kako bi ušli u prostor Kampusa.

Foto: PROMO

Koncert je privukao oko dvije tisuće studenata i mladih koji su uživali u višesatnom programu. Ivančić je izveo bogat repertoar domoljubnih pjesama. Nakon koncerta upućeni su mu brojni komentari i poruke na društvenim mrežama kako bi češće trebao nastupati.

Foto: PROMO

Pjesmu je napisao i uglazbio Nenad Ninčević, autor i šef sastava Hrvatske ruže, koji je ovog ljeta zaslužan za njezinu novu, moderniju verziju. Njihova suradnja, kažu, tek počinje, a uskoro planiraju objaviti još nekoliko zajedničkih pjesama.

- Naučio sam tijekom godina da kad staneš pred svoju publiku, moraš dati od sebe maksimum da kući nakon koncerta svi odu puni dojmova i umorni od zabave. Tad si napravio posao. Ako nakon tvog koncerta odu dalje u neku diskoteku, ne radiš dobro svoj posao - rekao Josip Ivančić, koji priprema veliki koncert u Zagrebu.