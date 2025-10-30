Obavijesti

Show

Komentari 0
glazbena večer

FOTO Tisuće splitskih studenata slušalo je 'princa dijaspore' i bivši Thompsonov bend...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Tisuće splitskih studenata slušalo je 'princa dijaspore' i bivši Thompsonov bend...
4
Foto: PROMO

Koncert je privukao oko dvije tisuće studenata i mladih koji su uživali u višesatnom programu. Ivančić je izveo bogat repertoar domoljubnih pjesama

Najposjećaniji party koji organizira Studentski centar u Splitu dosegnuo je vrhunac u srijedu navečer kad se na pozornicu popeo - 'princ dijaspore', Josip Ivančić. Ovo je bio tek prvi u nizu velikih koncerata koje Josip odrađuje ove jeseni s bivšim Thompsonovim bendom.

NAJSLUŠANIJI DUET OVOG LJETA Josip Ivančić okupio je bivši Thompsonov bend i kreće na turneju: 'Pozivi ne staju...'
Josip Ivančić okupio je bivši Thompsonov bend i kreće na turneju: 'Pozivi ne staju...'

Velika gužva pred ulazom stvorila se već oko 20 sati, a neki su posjetitelji strpljivo čekali i po sat vremena kako bi ušli u prostor Kampusa.

Foto: PROMO

Koncert je privukao oko dvije tisuće studenata i mladih koji su uživali u višesatnom programu. Ivančić je izveo bogat repertoar domoljubnih pjesama. Nakon koncerta upućeni su mu brojni komentari i poruke na društvenim mrežama  kako bi češće trebao nastupati. 

Foto: PROMO

Pjesmu je napisao i uglazbio Nenad Ninčević, autor i šef sastava Hrvatske ruže, koji je ovog ljeta zaslužan za njezinu novu, moderniju verziju. Njihova suradnja, kažu, tek počinje, a uskoro planiraju objaviti još nekoliko zajedničkih pjesama.

- Naučio sam tijekom godina da kad staneš pred svoju publiku, moraš dati od sebe maksimum da kući nakon koncerta svi odu puni dojmova i umorni od zabave. Tad si napravio posao. Ako nakon tvog koncerta odu dalje u neku diskoteku, ne radiš dobro svoj posao - rekao Josip Ivančić, koji priprema veliki koncert u Zagrebu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sydney Sweeney bez grudnjaka u prozirnoj haljini. Pao internet
AJME...

Sydney Sweeney bez grudnjaka u prozirnoj haljini. Pao internet

Lijepa glumica Sydney Sweeney, za koju mnogi govore da je seks simbol današnjice, je u srijedu došla na događaj 'Power of Women' u Los Angelesu. Ovoga puta se ljepotica odlučila na 'golu haljinu', u kojoj se pojavila bez grudnjaka...
FOTO Tko je Ema Helena Vičar, upoznajte novu Miss Hrvatske
LIJEPA ZAGREPČANKA

FOTO Tko je Ema Helena Vičar, upoznajte novu Miss Hrvatske

Ema Helena Vičar (23) nova je Miss Hrvatske. Proglašena je najljepšom među 15 djevojaka iz različitih dijelova Hrvatske i predstavljat će našu zemlju na 73. Miss World festivalu, najstarijem i najutjecajnijem svjetskom izboru ljepote. Aktualna misica Tomislava Dukić predala je krunu svojoj nasljednici u srijedu na svečanosti u Zagrebu.
Zagrepčanka Ema Helena Vičar (23) nova je Miss Hrvatske
30. MISS HRVATSKE

Zagrepčanka Ema Helena Vičar (23) nova je Miss Hrvatske

Ema Helena ima 23 godine i dolazi iz Zagreba. Trenutno živi u Monaku, gdje pohađa master studij Luxury brand management na International University of Monaco

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025