Josip Ivančić okupio je bivši Thompsonov bend i kreće na turneju: 'Pozivi ne staju...'

Josip Ivančić s hitom 'Na kamenu rođen' postao je hit u Hrvatskoj i dijaspori! Princ dijaspore priprema album, a koncerti planu u kratkom roku. Obitelj mu je najvažnija, a mir u kući najveće bogatstvo...

Otkako je sredinom srpnja objavio duet 'Na kamenu rođen' s Hrvatskim ružama, splitski pjevač Josip Ivančić može se pohvaliti doista respektabilnim rezultatima. U samo dva dana ovaj novi hit zasjeo je na vrh top liste najslušanijih pjesama na YouTubeu, a nakon mjesec dana već je prešišao milijun pregleda.

Ova domoljubna pjesma, snažnog teksta i moćne melodije malo je koga ostavila ravnodušnim, a postala je i neizostavni repertoar općeg narodnog veselja, svadbenih slavlja kao i dalmatinskih fešti. U današnje vrijeme, kad je izdavanje svake pjesme prava lutrija, a ukusi publike sasvim nepredvidljivi, rijetko se dogodi da u samo mjesec dana netko doživi takav uspjeh.

- Prije deset godina Neno Ninčević napisao mi je ovu pjesmu, bila je jako popularna u Dalmaciji i u dijaspori, a kad smo se dogovorili da ćemo snimiti novu verziju, ovog puta u novom aranžmanu i u duetu s Hrvatskim ružama, imam osjećaj da je sve eksplodiralo preko noći, cijela Hrvatska počela ju je pjevati, a pozivi za koncerte ne prestaju. Upravo zato, okupio sam bivši Thompsonov bend, marljivo vježbamo u studiju i za nekoliko tjedana krećemo s koncertnim nastupima širom Hrvatske i dijaspore - istaknuo je ponosno Ivančić kojem već godinama mediji tepaju da je 'princ dijaspore' jer na svojim nastupima pruža žestoku energiju nabijenu emotivnim i domoljubnim zanosom kao puno mlađa verzija svojih starijih idola Mate Bulića i Miroslava Škore

- Nema danas mlađih generacija pjevača koji gaje domoljubni izričaj. Neno Ninčević i ja smo u međuvremenu postali veliki prijatelji i velika mi je čast što je jedna tako glazbena veličina on odabrao baš mene da me uzme pod svoje. Pripremamo cijeli album i jedva čekam da to publika čuje. Bit će to pjesme jedna jača od druge - kaže nam Ivančić. 

Na probama s novim bendom uvježbavaju provjereni repertoar, a hit 'Na kamenu rođen' otvorio im je vrata nastupa po mnogim velikim pozornicama kako u domovini, tako i u inozemstvu. 

Široj javnosti ovaj pjevač poznat je i po sudjelovanju u reallity showu 'Farma' gdje je upoznao slavnu manekenku i ljepoticu Jelenu Bosančić, svoju današnju suprugu. Danas imaju dvoje djece, djevojčicu (7) i dječaka (14) koji trenira nogomet u Solinu.

- Kad sam išao u Farmu nisam očekivao da ću ostati tri mjeseca u showu, a kamoli se zaljubiti. Čovjek sam koji brzo presječe stvari. Bili smo u vezi godinu i po dana prije nego što smo se vjenčali. Danas sam sretan čovjek i ispunjen po pitanju obitelji. Fizički izgled te prvo privuče kad si mlad, a kad upoznaš osobu i vidiš ljudske kvalitete dođeš do zaključka da je to to. Slobodno vrijeme volim provoditi s obitelji. Imamo te neke obiteljske rituale gdje smo jednom tjedno obavezno svi skupa na nekom ručku u nekom restoranu. Maksimalno smo posvećeni djeci jer nam je naša obitelj najveće bogatstvo u životu. Shvatio sam davno da statusni simbol kod ljudi danas više nisu ni auto, ni sat, ni odijelo od 5000 eura već mir i sloboda u kući. To je duševni mir, da nemam nikakvih problema i mogu biti slobodan samostalno odlučivati o svom životu, a što su mi posao i pjevanje omogućili - zaključio je Ivančić.

