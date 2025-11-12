Obavijesti

ATRAKTIVNA PODUZETNICA

FOTO Tko je fatalna brineta koja je osvojila srce Stipe Drviša?

Nikolina Tarčuki već neko vrijeme plijeni pozornost javnosti. Ova je poduzetnica u vezi s bivšim boksačkim prvakom Stipom Drvišem, a na svom Instagramu s pratiteljima često dijeli i njihove zajedničke fotografije
O Nikolini, koja dolazi iz Makarske, ne zna se mnogo toga. Iako ima 41 godinu, poduzetnica pozornost plijeni svojim atraktivnim izgledom te zanimljivim modnim kombinacijama. | Foto: Instagram
