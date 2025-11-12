FOTO Tko je fatalna brineta koja je osvojila srce Stipe Drviša?

Nikolina Tarčuki već neko vrijeme plijeni pozornost javnosti. Ova je poduzetnica u vezi s bivšim boksačkim prvakom Stipom Drvišem, a na svom Instagramu s pratiteljima često dijeli i njihove zajedničke fotografije
O Nikolini, koja dolazi iz Makarske, ne zna se mnogo toga. Iako ima 41 godinu, poduzetnica pozornost plijeni svojim atraktivnim izgledom te zanimljivim modnim kombinacijama.
Ova brineta direktorica je agencije za promet nekretninama po imenu 'Cro Adriatic Real Estate'.
Na Instagram profilu ima više od 15 tisuća pratitelja, a iako pažljivo čuva detalje iz privatnog života, često u svojim objavama pokazuje i Drviša.
Iako je Drviš, koji se 2021. godine razveo od bivše supruge Erike Komel, ranije izjavio kako su njih dvoje samo prijatelji, prisne fotografije sa zajedničkih putovanja govore drugačije.
Par, koji još uvijek nije službeno potvrdio svoju vezu, proputovao je gotovo cijeli svijet pa su tako zajedno bili i na Filipinima, u Markou, Americi, Zanzibaru, Tanzaniji, Meksiku,...
