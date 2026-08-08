Obavijesti

Galerija

Komentari 58
KONTROVERZNA SRPSKA PJEVAČICA

FOTO Tko je Jelena Karleuša i zašto joj žele zabraniti nastup u Vodicama? Evo što je govorila...

Srpska pjevačica je ranije govorila o 'hrvatskom dijalektu srpskog jezika', a izrekla je i kako želi da se 'Hrvatskoj dogodi isto što i Srbiji', nakon užasa u Novom Sadu u kojem je poginulo 16 ljudi. Podržava Aleksandra Vučića, a zbog njenih javnih istupa mnogi su se pobunili što će nastupati u klubu Hacienda u Vodicama, i to na blagdan Velike Gospe.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Beograd: Jelena Karleuša održala je koncert u noćnom klubu Kasina by Community
Nakon što je objavljeno da će srpska pjevačica Jelena Karleuša nastupati u jednom klubu u Vodicama, društvene mreže preplavile su brojne kritike na tu odluku. | Foto: M.M.
1/62
Nakon što je objavljeno da će srpska pjevačica Jelena Karleuša nastupati u jednom klubu u Vodicama, društvene mreže preplavile su brojne kritike na tu odluku. | Foto: M.M.
Komentari 58

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026