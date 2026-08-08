FOTO Tko je Jelena Karleuša i zašto joj žele zabraniti nastup u Vodicama? Evo što je govorila...

Srpska pjevačica je ranije govorila o 'hrvatskom dijalektu srpskog jezika', a izrekla je i kako želi da se 'Hrvatskoj dogodi isto što i Srbiji', nakon užasa u Novom Sadu u kojem je poginulo 16 ljudi. Podržava Aleksandra Vučića, a zbog njenih javnih istupa mnogi su se pobunili što će nastupati u klubu Hacienda u Vodicama, i to na blagdan Velike Gospe.
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Nakon što je objavljeno da će srpska pjevačica Jelena Karleuša nastupati u jednom klubu u Vodicama, društvene mreže preplavile su brojne kritike na tu odluku.
| Foto: M.M.
Nakon što je objavljeno da će srpska pjevačica Jelena Karleuša nastupati u jednom klubu u Vodicama, društvene mreže preplavile su brojne kritike na tu odluku. |
Foto: M.M.
Nakon što je objavljeno da će srpska pjevačica Jelena Karleuša nastupati u jednom klubu u Vodicama, društvene mreže preplavile su brojne kritike na tu odluku.
| Foto: M.M.
Karleuša bi u Vodicama trebala nastupiti 15. kolovoza, na blagdan Velike Gospe, što je dodatno razljutilo neke korisnike društvenih mreža.
| Foto: Antonio Ahel
Iz kluba su istaknuti kako se program odvija u noćnim satima. 'Vrata kluba otvaraju se u 23 sata, dok nastupi izvođača započinju nakon ponoći, odnosno 16.8., dakle, nakon blagdana Velike Gospe'. O svemu se oglasio i gradonačelnik Vodica koji je rekao kako 'nije primjereno ugostiti Jelenu Karleušu'. 'Nema govora o mržnji i nacionalizmu, već samo o njenom ponašanju', rekao je za Nacional.
| Foto: Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Jelena Karleuša ranije je prozivala studente koji prosvjeduju za uređeniju Srbiju i sve one koji podržavaju mlade ljude na njihovom putu.
| Foto: Instagramž
Foto Youtube/Screenshoot
Foto Youtube/Screenshoot
Foto Facebook
Nedavno je objavila i fotke svojih predaka te priznala da je, osim sa Srbijom, povezana s Hrvatskom te Slovenijom.
| Foto: Youtube/Screenshoot
'A ovo su mi šukundjed Dimitrije i šukunbaka Kona. Po liniji tatine majke. Isto iz Vranja. A ako gledamo po liniji tatinog oca Pavla (koji je kao i moj otac Beograđanin) pradjed Nikola i prabaka Mika su iz Like. Prezime Karleuša je ličko', napisala je na Facebooku,
| Foto: Instagram/Screenshoot
Predstavljanje obiteljskog stabla završila je s pretkom iz Lijepe Naše: 'Moj pradjed Nikola Karleuša. Srbin iz tadašnje Austro-Ugarske, današnja Hrvatska'.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Njene objave izazvale su buru reakcija, a mnogi su je napali zbog njezinih nedavnih izjava gdje često napada Hrvatsku.
| Foto: Youtube/Screenshoot
'Eto te, Hrvatica na kraju', 'Severina ispada veća Srpkinja od Karleuše', 'Pljuješ po svojima, fuj', bili su neki od komentara.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Ranije je izjavila kako je otkrila zanimljivu činjenicu slušajući studente na prosvjedima te primijetila posve novi način govora kod studenata.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Pjevačica koja je poznata po vulgarnim tekstovima primijetila je kako studenti pričaju 'hrvatskim dijalektom srpskog jezika'.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Ali, nije stala na tome pa je zaželjela da Hrvatskoj želi 'da joj se dogodi ono što se događa u Srbiji', a ta izjava razbjesnila je mnoge jer su prosvjedi nastali nakon smrti 16 osoba zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Osim što je u posljednje vrijeme poznata po vjernosti Aleksandru Vučiću i praznim koncertima, pjevačica je ranije slovila i za vrsnu kuharicu.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Tako je 1998. u emisiji 'Muzička kutija' odlučila spremiti piletinu. Gledateljima je dala vrlo bitan savjet u pripremi.
| Foto: Youtube/Screenshoot
'Pile mora biti mrtvo i bez perja', ponosno je izjavila Jelena i ušla u anale regionalne pop kulture. Naravno, Jelena je uspješno stavila peći pile, ali na kraju se okrenula veganstvu.
| Foto: Nemanja Kostic
Također, prije sedam godina obavijestila je svoju publiku da je otkrila jednu uznemirujuću stvar koju je shvatila.
| Foto: Facebook
'Jaja su menstruacija od kokoši. Mi, kao ljudska vrsta, jedemo menstruaciju druge vrste. Divno, zar ne? Da vas čujem sad', napisala je na tadašnjem Twitteru.
| Foto: Nemanja Kostic
'I ja jedem jaja... Samo sam htjela da... ogadim! Nažalost, riječ je o činjenici', priznala je tada te potakla ljude da razmisle radi li se o menstruaciji, jajnim stanicama ili čak kokošjem abortusu.
| Foto: Nemanja Kostic
No, drugi ljudi poželjeli su Jeleni kupiti udžbenike iz biologije, enciklopedije, a neki su joj preporučili da se vrati u školske klupe.
| Foto: Nemanja Kostic
Ubrzo je shvatila da joj je račun postao kao nekakva stručna literatura pa je odlučila da će nastaviti objavljivati 'krpe i guzice'.
| Foto: Zarko Basic/PIXSELL
Jelena Karleuša nedavno je na koncertu očekivala barem 100.000 ljudi, a došlo ih je oko 2000, navela je Nova.rs.
| Foto: Zarko Basic/PIXSELL
Kroz smijeh su mnogi komentirali kako je to malena brojka za 'najvećeg umjetnika pop kulture Balkana', kako se ona sama proglasila svojedobno.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)
Velika ljubav prema predsjedniku Srbije, Aleksandru Vučiću, ima očito i financijsku pozadinu.
| Foto: antonio ahel
U kolovozu 2023. imala je promociju albuma koji su dobili podršku Telekoma Srbije (MTS).
| Foto: Antonio Ahel
'Jelena Karleuša je prvo dobila 300.000 eura, pa u svibnju još 150.000 eura, a dogovor s vlastima je da dobije milijun i pol eura za određene projekte koje je imala. Čak je i predsjednik Vučić potvrdio da to nije problem ako MTS sponzorira album jer on to radi u službi marketinga', izjavio je poslanik Narodnog pokreta Srbije Đorđe Stanković, prenosi N1.
| Foto: Marija Mladjen
U posljednje vrijeme prozivala je mladog trepera Voyagea kojemu su nastupi otkazani nakon javne podrške studentima u Srbiji i javne prepirke s Karleušom.
| Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
Foto Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL
Foto Borislav Zdrinja/ATA Images/PIXS - ilustrativna fotografija
Foto Antonio Ahel
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram