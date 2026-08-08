FOTO Tko je Jelena Karleuša i zašto joj žele zabraniti nastup u Vodicama? Evo što je govorila...

Iz kluba su istaknuti kako se program odvija u noćnim satima. 'Vrata kluba otvaraju se u 23 sata, dok nastupi izvođača započinju nakon ponoći, odnosno 16.8., dakle, nakon blagdana Velike Gospe'. O svemu se oglasio i gradonačelnik Vodica koji je rekao kako 'nije primjereno ugostiti Jelenu Karleušu'. 'Nema govora o mržnji i nacionalizmu, već samo o njenom ponašanju', rekao je za Nacional. | Foto: Antonio Ahel