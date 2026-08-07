FOTO Grudnjaci su precijenjeni: Halle Berry pokazala dekolte u zavodljivoj satenskoj haljinici

Hollywoodska glumica od ljetovanja na Fidžiju oprostila se fotografijama na kojima nosi zavodljivu satensku haljinicu, ispod koje nije obukla grudnjak. S otoka je svakodnevno objavljivala fotografije u kupaćem
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Završio je godišnji odmor hollywoodske glumice, povodom čega je objavila još nekoliko fotografija, na oduševljenje svojih fanova
| Foto: Instagram/Halle Berry
Završio je godišnji odmor hollywoodske glumice, povodom čega je objavila još nekoliko fotografija, na oduševljenje svojih fanova |
Foto: Instagram/Halle Berry
Završio je godišnji odmor hollywoodske glumice, povodom čega je objavila još nekoliko fotografija, na oduševljenje svojih fanova
| Foto: Instagram/Halle Berry
Na najnovijim fotografijama, Halle Berry nosi samo laganu satensku haljinu, bez grudnjaka
| Foto: Instagram/Halle Berry
Glumica se zahvalila osoblju hotela u kojem je odsjela s obitelji na Fidžiju
| Foto: Instagram/Halle Berry
Foto Instagram/Halle Berry
Svakodnevno je objavljivala fotografije u kupaćem kostimu, a na nekim fotografijama čini se kako nosi čipkasti bodi
| Foto: Instagram
U zalazak sunca pozirala je kraj bazena u bodiju i laganom ogrtaču
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Ranije je objavila fotku na kojoj pozira uz rub bazena, a umjesto gornjeg djela badića, glumica je grudi odlučila prekriti šeširom te je napisala kako su se ona i zaručnik sinoć napili i kako su dan nakon još uvijek pijani.
| Foto: Instagram
Na romantičnom odmoru je sa zaručnikom Van Huntom, a po objavama na društvenim mrežama možemo zaključiti da uživaju.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Uskoro puni 60 godina, a izgleda izvrsno
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Glumica je i ranije oduševljavala fotografijama u bikiniju
| Foto: X.com
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Halle Berry zna da prava blistavost dolazi iznutra. Njezino pravilo broj jedan za sjajnu kožu je redovita hidratacija. Navodno tijekom dana pije značajne količine vode, često dodajući elektrolite ili malo limuna kako bi pojačala dobrobiti
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Kao osoba s dijabetesom tipa 2, Berry je već dugo zagovornica keto prehrane. Slijedi plan prehrane s visokim udjelom zdravih masnoća poput avokada, maslinovog ulja i orašastih plodova, uz nizak unos ugljikohidrata
| Foto: Instagram
Foto Hull City
Foto Instagram
Foto Red dot/Splash
Foto Red dot/Splash
Foto Insagram/screenshot
Foto Harry Uzoka
Foto Harry Uzoka
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Halle Berry