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FOTO Grudnjaci su precijenjeni: Halle Berry pokazala dekolte u zavodljivoj satenskoj haljinici

Hollywoodska glumica od ljetovanja na Fidžiju oprostila se fotografijama na kojima nosi zavodljivu satensku haljinicu, ispod koje nije obukla grudnjak. S otoka je svakodnevno objavljivala fotografije u kupaćem
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FOTO Grudnjaci su precijenjeni: Halle Berry pokazala dekolte u zavodljivoj satenskoj haljinici
Završio je godišnji odmor hollywoodske glumice, povodom čega je objavila još nekoliko fotografija, na oduševljenje svojih fanova | Foto: Instagram/Halle Berry
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Završio je godišnji odmor hollywoodske glumice, povodom čega je objavila još nekoliko fotografija, na oduševljenje svojih fanova | Foto: Instagram/Halle Berry
Komentari 6

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