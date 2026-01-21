Obavijesti

LIJEPA GLUMICA OSVOJILA PUBLIKU

FOTO Tko je Lidija Kordić? Glumi Zoru u hit seriji 'Divlje pčele'

Gledatelji popularne RTL-ove serije "Divlje pčele" upoznali su je kao Zoru, najmlađu, sanjarski nastrojenu i vječno zaljubljenu sestru Runje. Iza nje stoji Lidija Kordić, 30-godišnja crnogorska glumica
U svijetu "Divljih pčela", smještenom u malo selo Vrilo 1950. godine, Zora Runje je lik koji ne pristaje na kompromise. | Foto: RTL
U svijetu "Divljih pčela", smještenom u malo selo Vrilo 1950. godine, Zora Runje je lik koji ne pristaje na kompromise. | Foto: RTL
