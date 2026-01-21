FOTO Tko je Lidija Kordić? Glumi Zoru u hit seriji 'Divlje pčele'

Gledatelji popularne RTL-ove serije "Divlje pčele" upoznali su je kao Zoru, najmlađu, sanjarski nastrojenu i vječno zaljubljenu sestru Runje. Iza nje stoji Lidija Kordić, 30-godišnja crnogorska glumica
U svijetu "Divljih pčela", smještenom u malo selo Vrilo 1950. godine, Zora Runje je lik koji ne pristaje na kompromise.
| Foto: RTL
U svijetu "Divljih pčela", smještenom u malo selo Vrilo 1950. godine, Zora Runje je lik koji ne pristaje na kompromise. |
Foto: RTL
U svijetu "Divljih pčela", smještenom u malo selo Vrilo 1950. godine, Zora Runje je lik koji ne pristaje na kompromise.
| Foto: RTL
Impulzivna je, ranjiva i tvrdoglava, a njezine odluke često su vođene srcem, a ne razumom.
| Foto: rtl
Upravo je ta sirova emocionalnost osvojila publiku, koja u Zori prepoznaje autentičnu borbu za slobodu u patrijarhalnom društvu.
| Foto: rtl
Lidiju Kordić ulozi je privukla upravo ta romantična, sanjarska crta njezinog lika, u kojoj je prepoznala i dio sebe.
| Foto: RTL
Iako danas suvereno vlada pred kamerama, Lidijin put do glume nije bio pravocrtan.
| Foto: RTL
Foto RTL
Foto Tom Dubravec
Foto RTL
Foto RTL
Djevojčica iz okolice Kotora odmalena je pjevala i bila uvjerena da će upisati Muzičku akademiju.
| Foto: RTL
Ipak, u trećem razredu srednje škole priključila se amaterskom kazalištu i otkrila novu strast.
| Foto: rtl
Nakon dva neuspjela pokušaja upisa na Cetinju, pauzirala je godinu dana i otišla na prijemni u Sarajevo.
| Foto: rtl
Akademija scenskih umjetnosti bila je njezina treća sreća.
| Foto: rtl
Foto Ante Cizmic
Njezin talent prepoznat je i izvan regije, što je kulminiralo 2025. godine kada je na prestižnom Berlinaleu postala prva glumica iz Crne Gore s nagradom European Shooting Star.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
- Nisam to mogla ni zamisliti. Uvijek mislimo kada smo djeca da će sve one ljude u Americi svi primijetiti, da prilika ima na svakom koraku. Nakon svega što se dogodilo, shvatila sam da se sve može. Osoba sam koja voli raditi, imam velike ambicije i pratim taj val koji dolazi, nakon nagrade su se otvorila neka vrata. Kada se to počelo događati, shvatila sam da je to nešto veliko. Uživam i čekam što je sljedeće - otkriva Lidija.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Nakon što je igrala Cicciolinu u Italiji te radila na velikom turskom projektu - seriji o Ataturku, Lidiju je oduševila činjenica da stiže na prvi projekt u Hrvatsku.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Projekt "Divlje pčele" njezin je prvi veliki angažman u Hrvatskoj, a osim profesionalnog izazova, donio joj je i predivna prijateljstva s televizijskim sestrama, Anom Marijom Veselčić i Lidijom Penić-Grgaš.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
- Nas tri smo se sjajno povezale od prvog dana, to je najveća sreća ovakvih projekata, bilo bi teško raditi s nekim s kim se ne možeš uvezati. Svaki dan snimanja nam je zabavan, dobro nam je, svi se jako dobro slažemo, sve je kroz smijeh! Slažemo se i s ostatkom ekipe i s ljudima iza kamere. Uživamo u procesu dosad - otkrila je Lidija
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL