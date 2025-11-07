FOTO Tko je ova svestrana dama koja u emisiji 'Ljubav je na selu' želi osvojiti farmerovo srce?

Ljiljana Jurić dama je osebujnog stila, a javnosti se predstavila kao jedna od kandidatkinja popularnog showa 'Ljubav je na selu'. Svoju je naklonost odlučila pokloniti 41-godišnjem farmeru Josipu Đerfi iz mjesta Suza
Iako je početkom razgovora i Ljiljanu i farmera uhvatila lagana trema, osebujna je dama ubrzo preuzela inicijativu te se predstavila u najboljem svjetlu.
| Foto: RTL
Foto: RTL
| Foto: RTL
Svestrana dama dolazi iz Zadra, a za sebe je na svom Facebook profilu navela da je spisateljica, poduzetnica i skiperica.
| Foto: RTL
Farmera je iznenadila činjenicom da je napisala čak tri knjige o duhovnosti, iako njihova prodaja baš i ne ide.
| Foto: Facebook
Josip, koji je priznao da baš i ne preferira starije partnerice, upitao je Ljiljanu za godine na što mu je ona odgovorila: 'Mislim da smo taman. Kad te brinu godine, mislim da te ne bi trebale brinuti. Taman sam za tebe'.
| Foto: Facebook
Osim ovih škakljivih, dotaknuli su se i još nekih tema pa je tako ova dama izjavila kako voli životinje. Nadalje, istaknula je i kako uskoro planira upisati tečaj kuhanja, budući da u tome nije baš vješta.
| Foto: Facebook
Ljiljana je izrazito aktivna na društvenim mrežama, a osim fotografija iz svakodnevnog života često objavljuje i komentare koje dobiva od pratitelja.
| Foto: Facebook
Uz ostalo, objavila je niz fotografija sa snimanja emisije 'Ljubav je na selu'.
| Foto: Facebook
Ljiljana, koja je ljubiteljica zanimljivih modnih kombinacija, svojim se Facebook pratiteljima potužila da je tijekom snimanja nekih scena bila primorana promijeniti svoje outfite, što joj je izazvalo nezadovoljstvo.
| Foto: Facebook
