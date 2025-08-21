Obavijesti

Show

Komentari 2
SAMO HRABRO I ODVAŽNO NA SFF-U

FOTO Tko je rekao da muškarci ne riskiraju na crvenom tepihu? Pogledajte što je Sobin odjenuo

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
FOTO Tko je rekao da muškarci ne riskiraju na crvenom tepihu? Pogledajte što je Sobin odjenuo
8
Foto: Armin Dorgut/PIXSELL/

Slavko Sobin pojavio se na crvenom tepihu 31. Sarajevo Film Festivala u upečatljivom crno-ružičastom odijelu koje potpisuje dizajner Marko Feher

Sarajevo ovih dana živi u ritmu filma, a crveni tepih 31. Sarajevo Film Festivala svake večeri pretvara se u pravu modnu pistu. Sinoć su njime prošetala brojna poznata lica, ali posebno se istaknuo Slavko Sobin. Pogledi su bili uprti u njegovo elegantno i hrabro crno-ružičasto odijelo dizajnera Marka Fehera, ispod kojeg je nosio jednostavnu crnu majicu. Cijeli stajling upotpunio je klasičnim crnim cipelama.

'JEDAN OD TIH LJUDI' Sobin objavio fotke sa psima, a ubrzo stigla i emotivna objava o njemu: 'Nije samo njihov heroj'
Sobin objavio fotke sa psima, a ubrzo stigla i emotivna objava o njemu: 'Nije samo njihov heroj'

Na crvenome tepihu nije bio sam. Stigao je u društvu kolega iz filma 'Surviving Earth', u kojem igra jednu od glavnih uloga. Film donosi snažnu priču o jugoslavenskom izbjeglici i sviraču harmonike koji u Bristolu pokušava pronaći novi početak osnivajući balkanski bend, dok ga traumatična prošlost stalno vuče unatrag i prijeti narušiti odnos s kćeri.

Sarajevo: Prvi crveni tepih šestog dana 31. Sarajevo Film Festivala
Sarajevo: Prvi crveni tepih šestog dana 31. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Podsjetimo, 31. izdanje Sarajevo Film Festivala otvoreno je 15. kolovoza svečanom ceremonijom u Narodnom pozorištu, a traje do 22. kolovoza. I ove je godine pun iznenađenja, ali treći dan donio je nešto stvarno nesvakidašnje. Glavna zvijezda crvenog tepiha bila je kujica Lija! Lija je, naravno, došla u pratnji svog vlasnika, redatelja Stefana Đorđevića, koji je u Sarajevu protekloga vikenda predstavio svoj film 'Vetre, pričaj sa mnom'.

Foto: Armin Dorgut/PIXSELL/

Uz njega je bila i cijela njegova obitelj, koja ujedno i glumi u ovom intimnom filmskom projektu. Film donosi toplu i emotivnu priču o majci i sinu, dok zajedno grade kuću uz jezero. No, Lija nije bila jedina koja je plijenila pažnju. Crvenim tepihom prošetali su i Darko Rundek i Srđan Sacher, glavni akteri dokumentarca 'Treći svijet' o legendarnom zagrebačkom bendu Haustor.

GLUMAC ZA 24SATA Nakon Šerbedžije, Slavko Sobin glumio sa Charlize Theron: 'Ona je božanstvena i savršena žena'
Nakon Šerbedžije, Slavko Sobin glumio sa Charlize Theron: 'Ona je božanstvena i savršena žena'

Film redatelja Arsena Oremovića vodi nas u priču o kreativnoj povezanosti Rundeka i Sachera, ali i o okupljanju benda nakon više od 40 godina. Stigli su i Hanka Paldum, Dino Merlin...

Sarajevo: Drugi crveni tepih trećeg dana 31. Sarajevo Film Festivala
Sarajevo: Drugi crveni tepih trećeg dana 31. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Evo kako se Maja Šuput odmara između nastupa: Sunča se u tangama, pokazuje figuru
'IZVAN UREDA'

FOTO Evo kako se Maja Šuput odmara između nastupa: Sunča se u tangama, pokazuje figuru

Ljeto Maje Šuput je prepuno nastupa! Zabavljala je publiku diljem Dalmacije, ali bitno je i znati dobro odmoriti. Za Maju su to druženja s njenim sinom, uživanje u finoj hrani, ali i odmaranje na plaži, kraj bazena...
Jelena Rozga: 'Već neko vrijeme gledam jednu vjenčanicu, Tonči Huljić me ne zove snahom...'
S IVANOM JE OBNOVILA VEZU

Jelena Rozga: 'Već neko vrijeme gledam jednu vjenčanicu, Tonči Huljić me ne zove snahom...'

Jelena Rozga za srpske medije ispričala je kako je s Ivanom bila i prije 10 godina, ali i da već neko vrijeme razmišlja o jednoj vjenčanici. No, unatoč svemu, s Tončijem Huljićem i dalje ima poslovni odnos...
FOTO Izgubila višak kilograma, a s 58 izgleda bolje nego ikad: Danijela Dvornik kroz godine...
TOTALNA TRANSFORMACIJA

FOTO Izgubila višak kilograma, a s 58 izgleda bolje nego ikad: Danijela Dvornik kroz godine...

Redovno vježbanje i zdrava prehrana utjecali su na izgled Danijele Dvornik koja se pohvalila ovih dana kako uživa u treningu! Osim toga, bila je nedavno i na face-liftu te je značajno drugačija nego ranije...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025