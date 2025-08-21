FOTO Tko je rekao da muškarci ne riskiraju na crvenom tepihu? Pogledajte što je Sobin odjenuo

Sarajevo ovih dana živi u ritmu filma, a crveni tepih 31. Sarajevo Film Festivala svake večeri pretvara se u pravu modnu pistu. Sinoć su njime prošetala brojna poznata lica, ali posebno se istaknuo Slavko Sobin. Pogledi su bili uprti u njegovo elegantno i hrabro crno-ružičasto odijelo dizajnera Marka Fehera, ispod kojeg je nosio jednostavnu crnu majicu. Cijeli stajling upotpunio je klasičnim crnim cipelama.

Na crvenome tepihu nije bio sam. Stigao je u društvu kolega iz filma 'Surviving Earth', u kojem igra jednu od glavnih uloga. Film donosi snažnu priču o jugoslavenskom izbjeglici i sviraču harmonike koji u Bristolu pokušava pronaći novi početak osnivajući balkanski bend, dok ga traumatična prošlost stalno vuče unatrag i prijeti narušiti odnos s kćeri.

Sarajevo: Prvi crveni tepih šestog dana 31. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Podsjetimo, 31. izdanje Sarajevo Film Festivala otvoreno je 15. kolovoza svečanom ceremonijom u Narodnom pozorištu, a traje do 22. kolovoza. I ove je godine pun iznenađenja, ali treći dan donio je nešto stvarno nesvakidašnje. Glavna zvijezda crvenog tepiha bila je kujica Lija! Lija je, naravno, došla u pratnji svog vlasnika, redatelja Stefana Đorđevića, koji je u Sarajevu protekloga vikenda predstavio svoj film 'Vetre, pričaj sa mnom'.

Foto: Armin Dorgut/PIXSELL/

Uz njega je bila i cijela njegova obitelj, koja ujedno i glumi u ovom intimnom filmskom projektu. Film donosi toplu i emotivnu priču o majci i sinu, dok zajedno grade kuću uz jezero. No, Lija nije bila jedina koja je plijenila pažnju. Crvenim tepihom prošetali su i Darko Rundek i Srđan Sacher, glavni akteri dokumentarca 'Treći svijet' o legendarnom zagrebačkom bendu Haustor.

Film redatelja Arsena Oremovića vodi nas u priču o kreativnoj povezanosti Rundeka i Sachera, ali i o okupljanju benda nakon više od 40 godina. Stigli su i Hanka Paldum, Dino Merlin...

Sarajevo: Drugi crveni tepih trećeg dana 31. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL