FOTO Tko je žena Johna Legenda koji je stigao u Hrvatsku: Bila mu je u spotu, pozirala gola

Chrissy Teigen je američka manekenka, televizijska voditeljica i autorica kuharica. S Johnom Legendom je u braku 13. godina. Upoznali su se 2006. godine na snimanju spota za njegovu pjesmu "Stereo".
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Chrissy Teigen je američka manekenka, televizijska voditeljica i autorica kuharica. S Johnom Legendom je u braku 13. godina. Upoznali su se 2006. godine na snimanju spota za njegovu pjesmu "Stereo".
| Foto: instagram
Chrissy Teigen je američka manekenka, televizijska voditeljica i autorica kuharica. S Johnom Legendom je u braku 13. godina. Upoznali su se 2006. godine na snimanju spota za njegovu pjesmu "Stereo". |
Foto: instagram
Chrissy Teigen je američka manekenka, televizijska voditeljica i autorica kuharica. S Johnom Legendom je u braku 13. godina. Upoznali su se 2006. godine na snimanju spota za njegovu pjesmu "Stereo".
| Foto: instagram
Postala je poznata nakon pojavljivanja u časopisu Sports Illustrated Swimsuit Issue.
| Foto: instagram
Osim manekenstva, uspješna je autorica kuharica i često dijeli recepte na društvenim mrežama.
| Foto: instagram
Par ima četvero djece: Lunu (rođenu 2016.), Milesa (2018.), Esti (2023.) i Wrena (2023.).
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Insagram/screenshot
Foto W magazine
Foto Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Foto Insagram/screenshot
Foto Profimedia/dpa/Pixsell
Foto Profimedia.hr
Foto Insagram/screenshot
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram(Christopher Swann Photography
Foto screenshot/Pink Tv
Foto Instagram/ kolaž
Foto instagram