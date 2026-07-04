Obavijesti

Galerija

Komentari 1
FATALNA AMERIKANKA

FOTO Tko je žena Johna Legenda koji je stigao u Hrvatsku: Bila mu je u spotu, pozirala gola

Chrissy Teigen je američka manekenka, televizijska voditeljica i autorica kuharica. S Johnom Legendom je u braku 13. godina. Upoznali su se 2006. godine na snimanju spota za njegovu pjesmu "Stereo".
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Tko je žena Johna Legenda koji je stigao u Hrvatsku: Bila mu je u spotu, pozirala gola
Chrissy Teigen je američka manekenka, televizijska voditeljica i autorica kuharica. S Johnom Legendom je u braku 13. godina. Upoznali su se 2006. godine na snimanju spota za njegovu pjesmu "Stereo". | Foto: instagram
1/27
Chrissy Teigen je američka manekenka, televizijska voditeljica i autorica kuharica. S Johnom Legendom je u braku 13. godina. Upoznali su se 2006. godine na snimanju spota za njegovu pjesmu "Stereo". | Foto: instagram
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026