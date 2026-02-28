Obavijesti

Galerija

Komentari 0
ŠTO JE S OBRAZIMA?

FOTO 'To nije Jim Carrey, poslali su dvojnika!' Kakvo je to lice?

Kanadski komičar i glumac Jim Carrey (64) na dodjeli filmskih nagrada Cezar u Francuskoj primio je nagradu za životno djelo. Carrey je na pozornici govorio na francuskom i podsjetio na korijene koje vuče iz te zemlje, No, tijekom njegova govora, mnogi su primijetili drastičnu promjenu u izgledu: Duga kosa, zategnuto lice i neprirodni pokreti nagnali su mnoge na društvenim mrežama da zapitaju je li to pravi Jim Carrey...
The 51st Cesar Awards ceremony in Paris
Jim Carrey iznenadio je publiku pojavom na dodjeli filmskih nagrada Cezar u Parizu. | Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS
1/16
Jim Carrey iznenadio je publiku pojavom na dodjeli filmskih nagrada Cezar u Parizu. | Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026