FOTO 'To nije Jim Carrey, poslali su dvojnika!' Kakvo je to lice?

Kanadski komičar i glumac Jim Carrey (64) na dodjeli filmskih nagrada Cezar u Francuskoj primio je nagradu za životno djelo. Carrey je na pozornici govorio na francuskom i podsjetio na korijene koje vuče iz te zemlje, No, tijekom njegova govora, mnogi su primijetili drastičnu promjenu u izgledu: Duga kosa, zategnuto lice i neprirodni pokreti nagnali su mnoge na društvenim mrežama da zapitaju je li to pravi Jim Carrey...
Carrey je primio nagradu za životno djelo i održao duži govor na francuskom. Zahvalio se na nagradi i podsjetio na svoje francuske korijene
Duga kosa, zategnuti obrazi i čudna mimika lica natjerala je mnoge da se zapitaju kakve zahvate je Carrey radio na licu, koje je i zaštitni znak njegove glume
Carrey se zahvalio i svojoj obitelji, djeci i partnerici koji su bili u publici
Jim Carrey karijeru je počeo kao komičar u rodnoj Kanadi 1980-ih, prije nego se uputio u Hollywood
Nakon brojnih televizijskih nastupa, 1994. snimio je svoj prvi veliki kino-hit 'Ace Ventura - detektiv za kućne ljubimce'. Carrey je odmah postao zvijezda
Iste godine glumi u 'Maski', komediji koja je opet poharala kino blagajne. Carrey je postao tvornica novca
Sljedeće godine opet ima dva velika hita. Komedija 'Glup i gluplji' s Jeffom Danielsom bila je apsolutna senzacija
Carrey je 1995. glumio negativca Riddlera u filmu 'Batman zauvijek', nasuprot Valu Kilmeru kao Batmanu i Tommyju Leeju Jonesu kao 'Two faceu'
Krajem '90-ih okreće se ozbiljnijim ulogama. 'Trumanov show' i 'Čovjek na mjesecu' pokazuju njegov glumački raspon u dramskim likovima
Tih godina bio je u braku s glumicom Lauren Holly, partnericom iz filma 'Glup i gluplji'. Brak je potrajao do 1997.
Početkom 2000-ih Carrey niže hit za hitom: 'Ja, ja i Irena' i 'Grinch' haraju kino blagajnama
Ali idućih 15-ak godina Carrey pada u glumačku prosječnost, a i u privatnom životu doživljava brodolome. Njegova povremena djevojka, vizašistica Cathriona White, počinila je samoubojstvo lijekovima. Carrey je bio optužen da joj je nabavio lijekove bez recepta, ali tužba je odbačena.
Glumačku slavu opet nalazi 2020. ulogom Dr. Robotnika u hitu 'Sonic the Hedgehog', prema popularnoj istoimenoj videoigri. Snimio je još dva nastavka koja su imala velike uspjehe u kinima.
Glumac je često mijenjao izgled, pa je u jednoj fazi imao dugu, gustu bradu.
