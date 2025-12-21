Obavijesti

ZAJEDNO POZIRALI

FOTO Todorići na okupu: Iva se istaknula u crvenoj kombinaciji

Supružnici Ante i Petra Todorić organizirali su u subotu događanje na koje su pozvali svoje kolege, suradnike, klijente, ali i prijatelje te obitelj. Na fotkama koje je objavila Iva Todorić se ona posebno istaknula u svojoj crvenoj kombinaciji...
Supružnici Ante i Petra Todorić, koji stoje iza jedne agencije za nekretnine, organizirali su događanje kako bi okupili suradnike, partnere, klijente, prijatelje - ali i obitelj.  | Foto: Instagram
