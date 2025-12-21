FOTO Todorići na okupu: Iva se istaknula u crvenoj kombinaciji

Supružnici Ante i Petra Todorić organizirali su u subotu događanje na koje su pozvali svoje kolege, suradnike, klijente, ali i prijatelje te obitelj. Na fotkama koje je objavila Iva Todorić se ona posebno istaknula u svojoj crvenoj kombinaciji...
Supružnici Ante i Petra Todorić, koji stoje iza jedne agencije za nekretnine, organizirali su događanje kako bi okupili suradnike, partnere, klijente, prijatelje - ali i obitelj.
Fotografije je na svojim društvenim mrežama objavila Iva Todorić.
'Palimo 4. adventsku svijetu, ona koja simbolizira ljubav. Takav je bio i moj tjedan, pun ljubavi, pun ljudi koje volim i koji su ispunili moje srce. Hvala vam', napisala je uz fotografije.
Ona se na fotografijama istaknula u svojoj crvenoj kombinaciji.
Gazdina kći voli često objavljivati fotografije na društvenim mrežama pa je tako nedavno objavila i nekoliko fotki sebe u elegantnoj crnoj haljini.
