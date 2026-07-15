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NEPREPOZNATLJIVI

FOTO Transformacije koje su sve iznenadile: Ovi glumci zaista su dali sve od sebe zbog uloga

Brojni glumci zbog uloga su drastično mijenjali kilažu, boju kose, oblik tijela, a posvetili su se poslu toliko da su neki zaista bili neprepoznatljivi. U galeriji pogledajte neke od najnevjerojatnijih transformacija koje su slavni prošli zbog uloga koje su im nerijetko priskrbile i važne nagrade.
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FOTO Transformacije koje su sve iznenadile: Ovi glumci zaista su dali sve od sebe zbog uloga
Tom Cruise još je jednom pokazao koliko je spreman pomaknuti vlastite glumačke granice. U nadolazećoj komediji "Digger", koju režira Oscarom nagrađeni Alejandro G. Iñárritu, slavni glumac potpuno se udaljava od prepoznatljivog imidža akcijske zvijezde kakvog publika poznaje iz serijala "Mission: Impossible". Umjesto kožnih jakni i atletske građe, Cruise se u filmu pojavljuje u šarenim odijelima i uz pomoć zahtjevne prostetičke šminke utjelovljuje ekscentričnog naftnog magnata Diggera Rockwella.
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Tom Cruise još je jednom pokazao koliko je spreman pomaknuti vlastite glumačke granice. U nadolazećoj komediji "Digger", koju režira Oscarom nagrađeni Alejandro G. Iñárritu, slavni glumac potpuno se udaljava od prepoznatljivog imidža akcijske zvijezde kakvog publika poznaje iz serijala "Mission: Impossible". Umjesto kožnih jakni i atletske građe, Cruise se u filmu pojavljuje u šarenim odijelima i uz pomoć zahtjevne prostetičke šminke utjelovljuje ekscentričnog naftnog magnata Diggera Rockwella. | Foto:
Komentari 1

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