FOTO Transformacije koje su sve iznenadile: Ovi glumci zaista su dali sve od sebe zbog uloga

Brojni glumci zbog uloga su drastično mijenjali kilažu, boju kose, oblik tijela, a posvetili su se poslu toliko da su neki zaista bili neprepoznatljivi. U galeriji pogledajte neke od najnevjerojatnijih transformacija koje su slavni prošli zbog uloga koje su im nerijetko priskrbile i važne nagrade.
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Tom Cruise još je jednom pokazao koliko je spreman pomaknuti vlastite glumačke granice. U nadolazećoj komediji "Digger", koju režira Oscarom nagrađeni Alejandro G. Iñárritu, slavni glumac potpuno se udaljava od prepoznatljivog imidža akcijske zvijezde kakvog publika poznaje iz serijala "Mission: Impossible". Umjesto kožnih jakni i atletske građe, Cruise se u filmu pojavljuje u šarenim odijelima i uz pomoć zahtjevne prostetičke šminke utjelovljuje ekscentričnog naftnog magnata Diggera Rockwella.
Tom Cruise još je jednom pokazao koliko je spreman pomaknuti vlastite glumačke granice. U nadolazećoj komediji "Digger", koju režira Oscarom nagrađeni Alejandro G. Iñárritu, slavni glumac potpuno se udaljava od prepoznatljivog imidža akcijske zvijezde kakvog publika poznaje iz serijala "Mission: Impossible". Umjesto kožnih jakni i atletske građe, Cruise se u filmu pojavljuje u šarenim odijelima i uz pomoć zahtjevne prostetičke šminke utjelovljuje ekscentričnog naftnog magnata Diggera Rockwella.
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Tom Cruise još je jednom pokazao koliko je spreman pomaknuti vlastite glumačke granice. U nadolazećoj komediji "Digger", koju režira Oscarom nagrađeni Alejandro G. Iñárritu, slavni glumac potpuno se udaljava od prepoznatljivog imidža akcijske zvijezde kakvog publika poznaje iz serijala "Mission: Impossible". Umjesto kožnih jakni i atletske građe, Cruise se u filmu pojavljuje u šarenim odijelima i uz pomoć zahtjevne prostetičke šminke utjelovljuje ekscentričnog naftnog magnata Diggera Rockwella.
Prvi trailer, koji je Warner Bros. objavio 13. srpnja, izazvao je veliko iznenađenje među obožavateljima jer je Cruise u pojedinim scenama gotovo neprepoznatljiv. Njegova fizička transformacija i potpuno drukčiji glumački pristup odmah su privukli pažnju publike te potaknuli brojna nagađanja da bi upravo ova uloga mogla biti jedna od najneobičnijih u njegovoj dugogodišnjoj karijeri.
| Foto: Mario Anzuoni
Govoreći na događanju u Los Angelesu 9. srpnja, Cruise je istaknuo kako mu je upravo ovaj projekt predstavljao jedan od najvećih profesionalnih izazova. Naglasio je da ni on ni redatelj Alejandro G. Iñárritu dosad nisu radili na filmu sličnom ovome te je poručio da gledatelje očekuje potpuno originalno filmsko iskustvo. Prema njegovim riječima, riječ je o ostvarenju koje se značajno razlikuje od svega što su zajedno stvarali dosad.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Matt Damon privukao je veliku pozornost javnosti svojom impresivnom fizičkom transformacijom za film "The Odyssey", redatelja Christophera Nolana. Fotografije sa snimanja, na kojima se glumac pojavljuje bez majice u ulozi legendarnog grčkog junaka Odiseja, brzo su obišle svijet i izazvale brojne reakcije zbog njegove iznimno isklesane tjelesne građe.
| Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net
O zahtjevnim pripremama za ulogu Damon je govorio u siječnju ove godine tijekom gostovanja u podcastu New Heights, koji vode braća Jason i Travis Kelce. Otkrio je kako je redatelj Christopher Nolan želio da izgleda vitko, ali istovremeno dovoljno snažno da uvjerljivo utjelovi mitskog heroja. Glumac je priznao da je zbog toga izgubio velik broj kilograma te prošao kroz intenzivan režim treninga i strogu prehranu.
| Foto: Screenshot/Youtoube
Damon je otkrio kako je, prema savjetu liječnika, iz prehrane u potpunosti izbacio gluten, što mu je pomoglo u procesu mršavljenja. Inače se njegova tjelesna težina kretala između 84 i 91 kilogram, no tijekom snimanja filma težio je svega oko 76 kilograma. Istaknuo je kako nije bio toliko lagan još od srednjoškolskih dana te naglasio da su iza njegove transformacije stajali mjeseci napornih treninga i strogo kontrolirane prehrane.
| Foto: Fabrizio Bensch/REUTERS
Dwayne "The Rock" Johnson prošao je kroz još jednu zahtjevnu fizičku transformaciju za film "The Smashing Machine", u kojem tumači legendarnog hrvača i MMA borca Marka Kerra. Za razliku od svojih uobičajenih akcijskih uloga, ovoga puta cilj nije bio postići što definiraniju muskulaturu, već izgled koji će što vjernije odgovarati stvarnoj građi nekadašnjeg sportaša.
| Foto: screenshot/Youtube
Johnson je otkrio kako je redatelj Benny Safdie od njega tražio da bude "veći" i "puniji", odnosno da dobije na tjelesnoj masi kako bi autentično prikazao Kerra. Zbog toga je prošao poseban režim treninga usmjeren na razvoj mišića karakterističnih za vrhunske hrvače. Kako je objasnio tijekom konferencije za medije u kolovozu 2025. godine, Mark Kerr godinama je izvodio specifične hrvačke pokrete koji su oblikovali njegova brza mišićna vlakna i prepoznatljivu tjelesnu građu.
| Foto: DANIEL COLE
Iako je priznao da se danas nalazi u sasvim drugoj životnoj fazi nego na početku karijere, Johnson nije dvojio kada je redatelj iznio svoju viziju. Istaknuo je da je spreman prihvatiti svaki izazov koji će mu pomoći da što uvjerljivije utjelovi stvarnu osobu.
| Foto: Isabel Infantes
Colin Farrell oduševio je publiku jednom od najuvjerljivijih glumačkih transformacija posljednjih godina u HBO-ovoj seriji "The Penguin". Poznat po svom prepoznatljivom šarmu i izgledu, irski glumac postao je gotovo neprepoznatljiv zahvaljujući složenoj prostetičkoj šminki i kostimografiji kojima je utjelovio zloglasnog Oza Cobba, poznatijeg kao Pingvin. Njegova fizička preobrazba izazvala je divljenje gledatelja, ali i brojnih filmskih kritičara.
| Foto: PROMO
Sam Farrell priznao je da ga je vlastiti izgled u početku potpuno iznenadio. Tijekom razgovora na crvenom tepihu u rujnu 2024. godine usporedio je svoje iskustvo s mačkama koje se ugledaju u ogledalu i ne prepoznaju vlastiti odraz. Ispričao je kako je bilo neobično nakon 45 godina gledati lice koje gotovo uopće nije nalikovalo njegovom, zbog čega je postao svjestan koliko je njegov identitet bio povezan s vlastitim izgledom.
| Foto: Hubert Boesl
Ipak, upravo mu je taj osjećaj otuđenosti pomogao u stvaranju lika. Farrell je objasnio da mu je pogled u ogledalo, u kojem nije vidio sebe nego isključivo svojeg filmskog junaka, omogućio da na set dolazi bez uobičajenih osobnih navika i sigurnosti koje nosi u druge uloge. Opisao je cijelo iskustvo kao iznimno snažno, gotovo hipnotizirajuće, ističući da mu je upravo ta potpuna fizička transformacija pomogla da još uvjerljivije oživi jednog od najpoznatijih negativaca iz svijeta Batmana.
| Foto: IMDB
Dwayne Johnson nije jedini glumac koji je morao značajno promijeniti svoje tijelo kako bi uvjerljivo utjelovio sportsku legendu. Glumica Sydney Sweeney otkrila je da je za ulogu bivše profesionalne boksačice Christy Martin dobila gotovo 14 kilograma, a prošla je kroz iznimno zahtjevan program treninga i prehrane.
| Foto: Supplied by LMK
U razgovoru za časopis W Magazine ispričala je kako je za pripreme imala oko tri i pol mjeseca. Tijekom tog razdoblja potpuno je promijenila životni ritam. Povećala je unos hrane, svako jutro odrađivala trening s utezima, sredinom dana provodila sate na treninzima kickboksa, a večeri ponovno posvećivala radu u teretani. Takav intenzivan režim omogućio joj je da stekne snagu i tjelesnu građu potrebnu za vjerodostojan prikaz jedne od najpoznatijih boksačica.
| Foto: Caroline Brehman
Sweeney priznaje da joj se tijelo tijekom priprema potpuno promijenilo, no cijelo iskustvo opisuje iznimno pozitivnim. Istaknula je kako se nikada prije nije osjećala toliko snažno te da joj je upravo fizička priprema pomogla bolje razumjeti karakter i mentalnu snagu Christy Martin.
| Foto: Profimedia
Iako je Zac Efron tijekom karijere postao poznat po izvrsnoj fizičkoj spremi, za ulogu Kevina Von Ericha u filmu "The Iron Claw" iz 2023. godine morao je otići korak dalje. Kako bi što vjernije utjelovio legendarnog profesionalnog hrvača, podvrgnuo se intenzivnom programu treninga i prilagodio cijeli svoj život zahtjevima uloge.
| Foto: YouTube/screenshot
Glumac je u razgovoru za Extra TV priznao da je postizanje željene tjelesne građe postalo njegov glavni prioritet. Sve ostale obveze privremeno je stavio u drugi plan kako bi se u potpunosti posvetio treninzima, prehrani i pripremama za snimanje. Cilj mu nije bio samo izgraditi mišićavu figuru, već vjerno prikazati izgled i fizičku snagu Kevina Von Ericha u razdoblju njegove najveće sportske karijere.
| Foto: Dennis Van Tine/starmaxinc.com
Efron ističe da mu je cijeli proces, unatoč velikim odricanjima, bio iznimno zanimljiv i motivirajući. Potpuna posvećenost ulozi omogućila mu je da postigne željeni izgled, ali i da se lakše uživi u lik jednog od najpoznatijih profesionalnih hrvača svoje generacije. Njegova transformacija bila je jedan od najupečatljivijih elemenata filma.
| Foto: screenshot/Youtube
Angela Bassett ostvarila je jednu od najupečatljivijih glumačkih transformacija devedesetih godina utjelovivši glazbenu legendu Tinu Turner u biografskom filmu "What's Love Got to Do with It" iz 1993. godine. Iako je za svoju izvedbu bila nominirana za Oscara, mnogi filmski kritičari i ljubitelji filma smatraju da je upravo ona trebala ponijeti prestižnu nagradu. Bassett nije samo uvjerljivo savladala karakterističan naglasak i energične plesne pokrete slavne pjevačice, već je intenzivnim pripremama uspjela oblikovati i svoju tjelesnu građu kako bi što vjernije dočarala Turner.
| Foto: screenshot/Youtube
Glumica je kasnije otkrila kako je Tinu Turner prvi put upoznala tijekom priprema za snimanje filma, kada je pjevačica doputovala u SAD kako bi snimila glazbene dionice koje su korištene u filmu. Susret s glazbenom ikonom ostavio je snažan dojam na Bassett, koja je opisala Turner kao iznimno vedru, energičnu i ohrabrujuću osobu.
| Foto: Michael Germana
Prisjećajući se tog iskustva, Bassett je istaknula kako je osjećala veliko poštovanje, ali i odgovornost zbog prilike da utjelovi osobu koja je obilježila glazbenu povijest. Upravo joj je podrška same Tine Turner dala dodatno samopouzdanje tijekom priprema, a njezina predana izvedba i danas se smatra jednom od najboljih biografskih glumačkih interpretacija u Hollywoodu.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Kada se govori o glumcima koji su spremni učiniti gotovo sve zbog autentičnosti uloge, Christian Bale gotovo uvijek predvodi takve popise. Njegova transformacija za film "The Machinist" i danas se smatra jednom od najekstremnijih u povijesti Hollywooda. Kako bi uvjerljivo utjelovio iscrpljenog nesanicom, Bale je smršavio na svega oko 55 kilograma, ostavljajući publiku i filmske kritičare bez riječi svojim gotovo neprepoznatljivim izgledom.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Glumac je kasnije otkrio da je tijekom procesa mršavljenja svakodnevno jeo tek jednu jabuku i konzervu tune. Iako je fizički bio iznimno iscrpljen, priznao je da je psihički osjećao neobičan mir jer zbog manjka energije nije imao snage razmišljati o nebitnim stvarima. Prema njegovim riječima, cijeli mu se život u tom razdoblju sveo na ono najosnovnije, što je bilo neobično, ali istovremeno vrlo smirujuće iskustvo.
| Foto: Supplied by LMK / IPA
Samo nekoliko godina kasnije Bale je dokazao koliko daleko može otići u suprotnom smjeru. Za ulogu u filmu "American Hustle" dobio je gotovo 20 kilograma, dosegnuvši tjelesnu težinu od oko 103 kilograma. Kako bi postigao željeni izgled, bez zadrške je uživao u krafnama, cheeseburgerima i visokokaloričnoj hrani, priznajući da je jeo doslovno sve što bi mu se našlo pri ruci. Razlika od gotovo 45 kilograma između njegovih uloga u "The Machinist" i "American Hustle" ostala je jedna od najimpresivnijih fizičkih transformacija koje je jedan glumac ikada napravio za filmske potrebe.
| Foto: Screenshot/Youtoube
Sebastian Stan i Lily James prošli su kroz impresivne fizičke transformacije kako bi što vjernije utjelovili jedan od najpoznatijih slavnih parova devedesetih godina, Tommyja Leeja i Pamelu Anderson u biografskoj seriji "Pam & Tommy". Oboje su, uz pomoć zahtjevne prostetičke šminke, perika i kostimografije, postali gotovo preslike slavnog para, ostavljajući gledatelje iznenađenima koliko su uvjerljivo prenijeli njihov izgled i karakter.
| Foto: Screenshot/Youtoube
Sebastian Stan, kojeg publika ponajviše poznaje po ulozi Winter Soldiera u Marvelovim filmovima, potpuno je promijenio svoj izgled kako bi dočarao karizmatičnog bubnjara grupe Mötley Crüe. Istodobno je Lily James, koja se proslavila ulogama u romantičnim dramama i filmovima poput Pepeljuge, prošla jednako zahtjevnu transformaciju kako bi utjelovila Pamelu Anderson, jednu od najvećih televizijskih zvijezda tog vremena.
| Foto: Screenshot/Youtoube
Njihove preobrazbe bile su među najhvaljenijim elementima serije, a mnogi su isticali kako su glumci uspjeli uhvatiti ne samo fizički izgled, već i način govora, pokrete i energiju slavnog para. Upravo zahvaljujući toj predanosti, "Pam & Tommy" ostavio je snažan dojam na publiku te još jednom pokazao koliko vrhunska šminka, kostimografija i gluma mogu potpuno promijeniti identitet glumca na ekranu.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Renée Zellweger doživjela je jednu od najuvjerljivijih transformacija svoje karijere za glavnu ulogu u biografskom filmu "Judy" iz 2019. godine. Glumica, najpoznatija po ulozi Bridget Jones, uz pomoć šminke, kostimografije i detaljne pripreme gotovo je u potpunosti utjelovila legendarnu Judy Garland, jednu od najvećih zvijezda zlatnog doba Hollywooda. Njezina izvedba oduševila je kritiku i donijela joj Oscara za najbolju glavnu glumicu.
| Foto: Dnevni Avaz/PrivatniAlbum/Facebook
Film prati posljednje mjesece života Judy Garland, fokusirajući se na njezinu završnu koncertnu turneju u Londonu tijekom zime 1968. godine. Unatoč ozbiljnoj fizičkoj iscrpljenosti i narušenom zdravstvenom stanju, Garland je nastavila nastupati pred publikom, pokušavajući održati karijeru i osigurati egzistenciju za svoju obitelj.
| Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL
Kroz emotivnu priču "Judy" prikazuje unutarnje borbe slavne pjevačice i glumice, njezinu iznimnu ljubav prema publici, ali i cijenu koju je platila zbog godina života pod svjetlima reflektora. Judy Garland preminula je 1969. godine u 47. godini života, a Renée Zellweger svojom je transformacijom i snažnom interpretacijom uspjela vjerno dočarati posljednje poglavlje života jedne od najvećih filmskih i glazbenih ikona 20. stoljeća.
| Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS
Gary Oldman ostvario je jednu od najimpresivnijih glumačkih transformacija modernog filma utjelovivši bivšeg britanskog premijera Winstona Churchilla u povijesnoj drami "Darkest Hour". Zahvaljujući izvanrednoj izvedbi i gotovo neprepoznatljivom izgledu, osvojio je Oscara za najboljeg glavnog glumca, potvrdivši status jednog od najtalentiranijih karakternih glumaca svoje generacije.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Kako bi što vjernije prikazao Churchilla, Oldman je prošao kroz iznimno zahtjevan proces šminkanja i izrade prostetike. Prema navodima, tijekom snimanja provedeno je više od 200 sati u stolcu za šminkanje, dok je svakodnevna priprema trajala nekoliko sati. Uz složenu prostetičku šminku, nosio je i posebno izrađene dodatke koji su mu dali tjelesnu građu karakterističnu za slavnog britanskog državnika.
| Foto: Andrew Matthews/REUTERS
Glumac je kasnije otkrio da je tijekom snimanja praktički nosio dodatnu težinu koja je odgovarala gotovo polovici njegove tjelesne mase kako bi izgledao što sličnije Churchillu. Upravo su kombinacija vrhunske glume, zahtjevne fizičke transformacije i preciznog rada šminkerskog tima učinili "Darkest Hour" jednim od najboljih primjera potpunog stapanja glumca s povijesnom osobom koju tumači.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Nicole Kidman prošla je kroz jednu od najupečatljivijih fizičkih transformacija svoje karijere za ulogu slavne britanske književnice Virginije Woolf u filmu "The Hours" iz 2002. godine. Kako bi što vjernije dočarala izgled nobelovke, svakodnevno je provodila oko tri sata u stolcu za šminkanje, gdje su joj vizažisti uz pomoć prostetičkog nosa potpuno promijenili izgled lica.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Promjena je bila toliko uvjerljiva da brojni gledatelji u prvim najavama filma uopće nisu prepoznali slavnu glumicu. Upravo je ta potpuna fizička preobrazba, u kombinaciji s iznimnom glumačkom izvedbom, omogućila Kidman da se potpuno poistovjeti s likom Virginije Woolf, što joj je na kraju donijelo i Oscara za najbolju glavnu glumicu.
| Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS
Kidman je kasnije priznala kako joj je anonimnost koju joj je pružila prostetička šminka bila posebno zanimljiva. Ispričala je da je uživala u tome što je mogla izaći iz svoje prikolice na snimanju, a da je gotovo nitko nije prepoznao. To joj je, kako je rekla, omogućilo rijedak osjećaj slobode i dodatno joj pomoglo da se u potpunosti posveti ulozi jedne od najvažnijih književnica 20. stoljeća.
| Foto: Jeenah Moon