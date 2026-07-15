FOTO Transformacije koje su sve iznenadile: Ovi glumci zaista su dali sve od sebe zbog uloga

Kidman je kasnije priznala kako joj je anonimnost koju joj je pružila prostetička šminka bila posebno zanimljiva. Ispričala je da je uživala u tome što je mogla izaći iz svoje prikolice na snimanju, a da je gotovo nitko nije prepoznao. To joj je, kako je rekla, omogućilo rijedak osjećaj slobode i dodatno joj pomoglo da se u potpunosti posveti ulozi jedne od najvažnijih književnica 20. stoljeća. | Foto: Jeenah Moon