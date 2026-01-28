Obavijesti

ZGODNA NOVINARKA

FOTO Trudna Diletta ponosno pokazuje trbuh, ali i ne samo njega: Natuknula je i spol bebe?

Atraktivna talijanska sportska novinarka Diletta Leotta uživa u trudnoći, a sada je objavila dirljive obiteljske fotografije. Na njima uživa sa suprugom, nogometašem Lorisom Kariusom i malenom kćerkom, a dala je naslutiti i spol bebe koja uskoro stiže...
Trudna voditeljica zrači srećom, a njezine najnovije objave izazvale su pravu lavinu reakcija. | Foto: Instagram/Diletta Leotta
Trudna voditeljica zrači srećom, a njezine najnovije objave izazvale su pravu lavinu reakcija. | Foto: Instagram/Diletta Leotta
