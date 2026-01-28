FOTO Trudna Diletta ponosno pokazuje trbuh, ali i ne samo njega: Natuknula je i spol bebe?

Atraktivna talijanska sportska novinarka Diletta Leotta uživa u trudnoći, a sada je objavila dirljive obiteljske fotografije. Na njima uživa sa suprugom, nogometašem Lorisom Kariusom i malenom kćerkom, a dala je naslutiti i spol bebe koja uskoro stiže...
Trudna voditeljica zrači srećom, a njezine najnovije objave izazvale su pravu lavinu reakcija.
| Foto: Instagram/Diletta Leotta
Foto: Instagram/Diletta Leotta
| Foto: Instagram/Diletta Leotta
Fotografije gdje pozira sa suprugom otkrivaju obiteljsku sreću sportskog para.
| Foto: Instagram/Diletta Leotta
Soje pratitelje Diletta je počastila i fotkom u kupaćem kostimu.
| Foto: Instagram/Diletta Leotta
Uz fotografije je napisala "Život raste" te je stavila jedno plavo srce, što su mnogi protumačili kao znak da će uskoro stići maleni dječak.
| Foto: Instagram/Diletta Leotta
Uz fotke objavila je i video, koji je, čini se, snimljen u liječničkoj ordinaciji, a Diletta izgleda uzbuđeno dok liječnica razgovara s njom.
| Foto: Instagram/Diletta Leotta
Iako još uvijek radi, Diletta pronađe vremena za odmor. Tako je nedavno s obitelji bila na snijegu, gdje je uživala i u bazenu.
| Foto: Instagram
Dok se mnoge žene u trudnoći smire i više odmaraju, ona i dalje ide u teretanu i drži se svoje rutine.
| Foto: Instagram/screenshot
