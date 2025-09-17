ELEGANCIJA I DIPLOMACIJA
FOTO Trump došao u posjet, ali sve oči bile su na Melaniji, Kate i Camilli. Pogledajte te outfite!
Prvog dana državnog posjeta Donalda Trumpa Ujedinjenom Kraljevstvu, kraljica Camilla i prva dama SAD-a Melania Trump razgovarale su u društvu princeze Kate te zajedno uživale u svečanoj vožnji škotskom kočijom do dvorca Windsor.
Kraljica Camilla i američka prva dama Melania Trump susrele su se prvog dana drugog državnog posjeta predsjednika Donalda Trumpa Ujedinjenom Kraljevstvu.
| Foto: Aaron Chown
Fotografi su ih zabilježili dok su vodile opušten razgovor u društvu princeze Kate.
| Foto: Aaron Chown
Camilla i Melania zajedno su viđene i u vožnji škotskom državnom kočijom tijekom svečane povorke s konjskom zapregom koja je prolazila prema dvorcu Windsor.
| Foto: Toby Melville
Za ovu priliku, Camilla je odjenula elegantnu plavu haljinu sa šeširom u istom tonu i bijelim rukavicama. Melania je odabrala klasičnu crnu suknju i sako uz šešir, dok je Kate privukla poglede u bordo kombinaciji.
| Foto: Aaron Chown
Ovaj susret u Windsoru još je jednom pokazao kako ovakve državne posjete nisu samo pitanje politike, nego i prilika za jačanje diplomatskih veza i modne trenutke koji osvajaju svjetsku javnost.
Camilla, Melania i Kate dokazale su da elegancija i protokol idu ruku pod ruku, ostavljajući dosotjanstven dojam.
