ELEGANCIJA I DIPLOMACIJA

FOTO Trump došao u posjet, ali sve oči bile su na Melaniji, Kate i Camilli. Pogledajte te outfite!

Prvog dana državnog posjeta Donalda Trumpa Ujedinjenom Kraljevstvu, kraljica Camilla i prva dama SAD-a Melania Trump razgovarale su u društvu princeze Kate te zajedno uživale u svečanoj vožnji škotskom kočijom do dvorca Windsor.
U.S. President Trump makes second state visit to Britain
Kraljica Camilla i američka prva dama Melania Trump susrele su se prvog dana drugog državnog posjeta predsjednika Donalda Trumpa Ujedinjenom Kraljevstvu. | Foto: Aaron Chown
