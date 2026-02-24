FOTO Twerkala i zavodila, a sad želi čistiti: Pogledajte kako danas izgleda Sarah Seifert

Sarah Seifert izazvala je lavinu komentara na objavu na TikToku. U njoj je rekla da se prijavila na posao čistačice, a zatim i objavila navodni odgovor koji je šokirao njezine pratitelje. Proslavila se u Supertalentu, a bila je i u Gospodinu Savršenom
Sarah Seifert predstavila se široj javnosti 2017. godine u Supertalentu.
Sarah Seifert predstavila se široj javnosti 2017. godine u Supertalentu. |
Foto:
Sarah Seifert predstavila se široj javnosti 2017. godine u Supertalentu.
Tamo je izvela točku koja je podijelila mišljenja - neke je oduševila, a neke je zgrozila.
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL/Sotheby's/Privatni album
Posebno zgrožena njezinim twerkanjem je bila Martina Tomčić koja joj je tada vrlo brzo dala X.
| Foto: Screenshot/kolaž
Došla je do polufinala gdje je zaplesala na pjesmu 'Moja diridika'.
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL/Sotheby's/Privatni album
Foto Davor Visnjic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Foto Davor Visnjic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Foto Davor Visnjic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Foto Davor Visnjic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Foto Davor Visnjic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Foto Davor Visnjic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Foto Davor Visnjic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Foto Davor Visnjic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Foto Davor Visnjic/PIXSELL
Foto Davor Visnjic/PIXSELL
Foto Davor Visnjic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Foto Instagram/
Foto Davor Visnjic/PIXSELL
Foto Dubravka Petric
Foto Dubravka Petric
Foto Dubravka Petric
Foto Dubravka Petric/PIXSELL (ILUSTRACIJA)
Foto Dubravka Petric
Ponovno se pojavila u javnosti u prošloj sezoni 'Gospodina Savršenog'.
| Foto: rtl
Tamo se natjecala za ljubav Šime Eleza i Miloša Mićovića.
| Foto: RTL
Foto RTL
Foto RTL
Foto RTL
No, nije dugo ostala u showu.
| Foto: RTL
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Često je se može vidjeti na zagrebačkoj špici gdje se pojavi s kolegicama iz showa.
| Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Kasnije se s još nekoliko kandidatkinja pojavila u posebnom tjednu 'Večere za 5'.
| Foto: RTL
Foto rtl
Foto RTL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Nedavno je pokrenula svoj brend odjeće.
| Foto: Instagram
Na TikToku je objavila navodni odgovor tvrtke kod koje se prijavila za posao čistačice, a u kojem stoji da ne zapošljavaju 'javne osobe' te da njena prijava 'ne zaslužuje razmatranje'.
| Foto: tiktok