Obavijesti

Galerija

Komentari 1
PLESOM ŠOKIRALA MNOGE

FOTO Twerkala i zavodila, a sad želi čistiti: Pogledajte kako danas izgleda Sarah Seifert

Sarah Seifert izazvala je lavinu komentara na objavu na TikToku. U njoj je rekla da se prijavila na posao čistačice, a zatim i objavila navodni odgovor koji je šokirao njezine pratitelje. Proslavila se u Supertalentu, a bila je i u Gospodinu Savršenom
FOTO Twerkala i zavodila, a sad želi čistiti: Pogledajte kako danas izgleda Sarah Seifert
Sarah Seifert predstavila se široj javnosti 2017. godine u Supertalentu. 
1/45
Sarah Seifert predstavila se široj javnosti 2017. godine u Supertalentu.  | Foto:
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026