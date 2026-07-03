Obavijesti

Galerija

Komentari 1
ODBROJAVANJE JE POČELO!

FOTO U tijeku su posljednje pripreme za 'vjenčanje stoljeća' Taylor Swift i Travisa Kelcea

Taylor Swift i Travis Kelce transformiraju kultnu njujoršku dvoranu Madison Square Garden u raskošan vrt za svoje vjenčanje. Postavljaju se kulise, dolaze dostave, a zaštitari čuvaju područje...
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Expected wedding celebrations for Taylor Swift and Travis Kelce in New York City
Prema informacijama koje je objavio Page Six, dio Madson Square Gardena preuređen je da izgleda poput šume, s pravim drvećem i tepihom koji imitira travu, stvarajući bajkovit ugođaj u srcu Manhattana. | Foto: David Dee Delgado
1/20
Prema informacijama koje je objavio Page Six, dio Madson Square Gardena preuređen je da izgleda poput šume, s pravim drvećem i tepihom koji imitira travu, stvarajući bajkovit ugođaj u srcu Manhattana. | Foto: David Dee Delgado
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026