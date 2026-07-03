FOTO U tijeku su posljednje pripreme za 'vjenčanje stoljeća' Taylor Swift i Travisa Kelcea

Taylor Swift i Travis Kelce transformiraju kultnu njujoršku dvoranu Madison Square Garden u raskošan vrt za svoje vjenčanje. Postavljaju se kulise, dolaze dostave, a zaštitari čuvaju područje...
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Prema informacijama koje je objavio Page Six, dio Madson Square Gardena preuređen je da izgleda poput šume, s pravim drvećem i tepihom koji imitira travu, stvarajući bajkovit ugođaj u srcu Manhattana.
| Foto: David Dee Delgado
Prema informacijama koje je objavio Page Six, dio Madson Square Gardena preuređen je da izgleda poput šume, s pravim drvećem i tepihom koji imitira travu, stvarajući bajkovit ugođaj u srcu Manhattana. |
Foto: David Dee Delgado
Prema informacijama koje je objavio Page Six, dio Madson Square Gardena preuređen je da izgleda poput šume, s pravim drvećem i tepihom koji imitira travu, stvarajući bajkovit ugođaj u srcu Manhattana.
| Foto: David Dee Delgado
Dekorom dominiraju tamnozelena i ružičasta boja, a prostor je opremljen bijelim okruglim kaučima, visokim stolovima, barovima i velikim bijelim stubištem koje služi kao centralni dio scenografije.
| Foto: David Dee Delgado
Poseban prostor, skriven iza dugih i lepršavih zavjesa, rezerviran je za igre i razne aktivnosti za uzvanike, osiguravajući da zabava traje tijekom cijele noći.
| Foto: Shannon Stapleton
Pripreme su opsežne i traju danima, a fotografije prikazuju radnike kako u dvoranu unose i elemente scenografije koji nalikuju dvorcu te brojne kutije s natpisima "vrtna zabava".
| Foto: David Dee Delgado
Vjenčanje je kulminacija trodnevnog slavlja koje je započelo u četvrtak probnom večerom u Madison Square Gardenu za stotinjak najbližih prijatelja i članova obitelji.
| Foto: David Dee Delgado
Foto Shannon Stapleton
Foto Shannon Stapleton
Foto Shannon Stapleton
Foto Shannon Stapleton
Foto Christian Monterrosa
Foto Christian Monterrosa
Foto Christian Monterrosa
Foto Brendan McDermid
Podsjetimo, veza Taylor Swift i Travisa Kelcea traje od ljeta 2023. godine, a sve je započelo nakon što je Kelce u svom podcastu izrazio žaljenje što nije uspio upoznati Swift i dati joj narukvicu prijateljstva na njenom koncertu.
| Foto: Mario Anzuoni
Njihova veza brzo je postala javna, a pjevačica je postala redovita gošća na utakmicama njegovog tima Kansas City Chiefs, dok je on putovao svijetom kako bi je pratio na rekordnoj "Eras" turneji.
| Foto: Instagram
Travis Kelce zaprosio je pjevačicu prošle godine, a zaruke su objavili u kolovozu 2025. godine zajedničkom objavom na Instagramu uz duhovit natpis: "Vaša profesorica engleskog i vaš profesor tjelesnog se žene."
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram