FOTO U 'Život na vagi' ušao je s gotovo 170 kilograma, a evo kako sad izgleda Dominik Šarić

- Prije točno godinu dana otputovao sam od kuće u nepoznato. Neprospavana noć prije ulaska u kuću 'Života na vagi'. Držao me samo adrenalin. Tada sam bio drukčiji, manje snažan i manje samouvjeren. Danas sam jak i snažan, iako me neki i dalje zovu 'debeo' - napisao je. | Foto: RTL