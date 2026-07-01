FOTO U 'Život na vagi' ušao je s gotovo 170 kilograma, a evo kako sad izgleda Dominik Šarić

Dominika Šarića gledatelji su upoznali u RTL-ovu showu 'Život na vagi', u kojem je odnio pobjedu i osvojio glavnu nagradu od 20.000 eura. Tijekom natjecanja izgubio je 57,3 kilograma, odnosno 33,8 posto svoje početne tjelesne mase.
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U show je ušao sa 169,3 kilograma, a završio ga sa 112 kilograma.
| Foto: RTL
U show je ušao sa 169,3 kilograma, a završio ga sa 112 kilograma. |
Foto: RTL
U show je ušao sa 169,3 kilograma, a završio ga sa 112 kilograma.
| Foto: RTL
Nakon završetka emisije nastavio je paziti na prehranu, redovito trenirati i održavati zdrave životne navike.
| Foto: RTL
Godinu dana nakon ulaska u show prisjetio se svog početka te je na TikToku podijelio video transformacije.
| Foto: RTL
Objavio je i iskrenu poruku u kojoj je priznao da se i danas susreće s komentarima na račun svog izgleda.
| Foto: RTL
- Neki bi rekli da sam i dalje debeo. I u pravu su, ali ne znaju da mogu podići i njih i još pet takvih s druge strane - našalio se.
| Foto: RTL
Prisjetio se i trenutka kad je krenuo u životnu promjenu.
| Foto: RTL
- Prije točno godinu dana otputovao sam od kuće u nepoznato. Neprospavana noć prije ulaska u kuću 'Života na vagi'. Držao me samo adrenalin. Tada sam bio drukčiji, manje snažan i manje samouvjeren. Danas sam jak i snažan, iako me neki i dalje zovu 'debeo' - napisao je.
| Foto: RTL
- U pravu su po pitanju masnoće, još uvijek imam malo viška, ali ne znaju da bih mogao podići njih i još pet takvih - dodao je.
| Foto: RTL
Istaknuo je kako je danas fizički i mentalno potpuno druga osoba nego prije godinu dana.
| Foto: RTL
Najavio je da uskoro planira snimiti video u kojem će detaljnije ispričati što se sve promijenilo tijekom proteklih godinu dana.
| Foto: tiktok
Iako je priznao da još nije dosegao cilj koji je zacrtao, istaknuo je da mu mršavljenje nije bilo jedini motiv.
| Foto: Tik Tok
Tijekom protekle godine fokusirao se na redovite treninge, povećanje snage i stvaranje zdravih navika, zbog čega danas, kaže, ima mnogo više samopouzdanja i osjeća se bolje nego ikad.
| Foto: Tik Tok
- Do tada, ovo smo ja i moja transformacija u godinu dana - zaključio je.
| Foto: tiktok
Foto TikTok
Foto TikTok
Foto RTL