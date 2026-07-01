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TRANSFORMIRAO SE

FOTO U 'Život na vagi' ušao je s gotovo 170 kilograma, a evo kako sad izgleda Dominik Šarić

Dominika Šarića gledatelji su upoznali u RTL-ovu showu 'Život na vagi', u kojem je odnio pobjedu i osvojio glavnu nagradu od 20.000 eura. Tijekom natjecanja izgubio je 57,3 kilograma, odnosno 33,8 posto svoje početne tjelesne mase.
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FOTO U 'Život na vagi' ušao je s gotovo 170 kilograma, a evo kako sad izgleda Dominik Šarić
U show je ušao sa 169,3 kilograma, a završio ga sa 112 kilograma. | Foto: RTL
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U show je ušao sa 169,3 kilograma, a završio ga sa 112 kilograma. | Foto: RTL
Komentari 1

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