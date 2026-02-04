FOTO U 'Život na vagi' ušao je s gotovo 170 kilograma, a ovako se mijenjao Dominik Šarić...

Dominik Šarić, pobjednik ‘Života na vagi’, i supruga Helena dobili su peto dijete, kćer Mihaelu. Upravo je obitelj bila glavni razlog zbog kojeg se prošle godine odlučio prijaviti u show 'Život na vagi'. Želio je promijeniti životne navike i biti zdraviji, prisutniji suprug i otac
U show je ušao sa 169,9 kilograma, a izašao lakši za 57,3 kilograma, što mu je na kraju donijelo i pobjedu u devetoj sezoni.
Nekoliko mjeseci kasnije, Dominik kaže da ne posustaje.
Danas ima oko 118 kilograma.
Nakon naglog mršavljenja dobio je nekoliko kilograma.
Vjeruje da je to normalno i očekivano.
Čitao je, kaže, i znanstvene članke koji govore da se nakon takvog procesa tijelo mora stabilizirati, da je čak poželjno vratiti dio kilograma kako bi se metabolizam oporavio
A kad se sjeti da je prije samo pola godine imao gotovo 170 kilograma i da je u četiri i pol mjeseca izgubio gotovo 60, jasno mu je zašto se danas osjeća dobro.
I zašto govori s ponosom, ne samo o rezultatu, nego o cijelom putu i onome što i dalje, iz dana u dan, živi.
Dani su mu drukčiji nego tijekom showa, ali i dalje imaju ritam.
Treninzi su redoviti, od pet do šest puta tjedno, onoliko koliko mu okolnosti kod kuće dozvole.
Najviše vremena posvećuje treninzima snage, uz jedan ili dva kardio treninga.
Pet obroka dnevno, koje je uveo tijekom showa, i sad su dio njegove svakodnevice, dok je dio režima morao prilagoditi stvarnom životu.
Straha od povratka na staro nema. U show nije došao samo s ciljem izgubiti kilograme i pobijediti, nego da nauči kako tu pobjedu živjeti.
- U 'Životu na vagi' sam dobio alate i recepte za mnogo toga - od toga kako trenirati i kako jesti do toga kako tretirati i njegovati svoje tijelo i svoj um. Međutim, po meni je najvrednije ono što sam usvojio od naše psihologinje, a to je sposobnost da budem pun razumijevanja prema sebi, da se ne kritiziram i da budem svjestan svoje vrijednosti - ispričao nam je.
