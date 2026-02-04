Obavijesti

NEVJEROJATNA TRANSFORMACIJA

FOTO U 'Život na vagi' ušao je s gotovo 170 kilograma, a ovako se mijenjao Dominik Šarić...

Dominik Šarić, pobjednik ‘Života na vagi’, i supruga Helena dobili su peto dijete, kćer Mihaelu. Upravo je obitelj bila glavni razlog zbog kojeg se prošle godine odlučio prijaviti u show 'Život na vagi'. Želio je promijeniti životne navike i biti zdraviji, prisutniji suprug i otac
U show je ušao sa 169,9 kilograma, a izašao lakši za 57,3 kilograma, što mu je na kraju donijelo i pobjedu u devetoj sezoni. | Foto: rtl
