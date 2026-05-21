FOTO Unuka Benita Mussolinija pobijedila u talijanskom 'Big Brotheru. Evo tko je ona

Unuka talijanskog fašističkog diktatora Benita Mussolinija, odnijela je pobjedu u popularnom talijanskom reality showu Grande Fratello VIP, talijanskoj verziji emisije "Celebrity Big Brother". U galeriji provjerite kako je izgledalo natjecanje, ali i čime se Alessandra bavila tijekom karijere.
Nakon višemjesečnog natjecanja koje je započelo u ožujku, Alessandra Mussolini uspjela je nadmašiti ostale poznate natjecatelje te osvojiti glavnu nagradu u iznosu od 100.000 eura. Talijanski mediji njezin su nastup opisali kao “zapovjednički, pretjeran, neodoljiv i snažne volje”.
- Uživala sam u svemu maksimalno, baš onakva kakva jesam... Ne žalim ni za čim - komentirala je nakon proglašenja pobjede.
Alessandra Mussolini tijekom života često je bila u središtu pozornosti zbog svojeg prezimena i obiteljske povijesti. Kći je Romana Mussolinija, jazz pijanista i četvrtog sina Benita Mussolinija, te Marije Scicolone, sestre slavne glumice Sophije Loren.
Njezin djed Benito Mussolini vladao je Italijom više od dva desetljeća, tijekom kojih je provodio fašističku politiku. Talijanski partizani pogubili su ga 1945. godine.
Tijekom sudjelovanja u emisiji Alessandra Mussolini podijelila je i bolno sjećanje iz djetinjstva. Ispričala je kako su je druga djeca jednom držala pod vodom u bazenu upravo zbog njezina prezimena.
Kroz svoju javnu karijeru često je branila obiteljsku ostavštinu, a poznata je i po sukobima s medijima i poznatim osobama. Jednom je od novinara zahtijevala poštovanje prema svojoj obitelji, dok je glumca Jima Carreyja javno kritizirala zbog ilustracije koja je prikazivala tijelo njezina djeda nakon smrti.
Osim političke karijere i članstva u Europskom parlamentu, Alessandra Mussolini okušala se i u svijetu filma, glazbe i modelinga.
Između 1972. i 1990. godine pojavila se u brojnim talijanskim filmovima, pozirala za Playboy te stekla popularnost u Japanu zahvaljujući albumu "Amore" iz 1982. godine.
