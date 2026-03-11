Obavijesti

SLAVNA SPORTAŠICA

FOTO Uska kombinacija i širok osmijeh! Pogledajte elegantno izdanje Sandre Elkasević

Naša proslavljena atletičarka Sandra Elkasević došla je u utorak na svečanu dodjelu priznanja Zagrebačkog atletskog saveza. Za tu je prigodu odabrala elegantnu crnu kombinaciju, a s njome je bio i njen suprug
Svečana dodjela priznanja najboljim atletičarima Zagrebačkog atletskog saveza
U Zagrebu su u utorak dodijeljena priznanja najboljim atletičarima, atletičarkama, atletskim imenima i atletskim sucima Zagrebačkog atletskog saveza.  | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
