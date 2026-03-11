FOTO Uska kombinacija i širok osmijeh! Pogledajte elegantno izdanje Sandre Elkasević

Naša proslavljena atletičarka Sandra Elkasević došla je u utorak na svečanu dodjelu priznanja Zagrebačkog atletskog saveza. Za tu je prigodu odabrala elegantnu crnu kombinaciju, a s njome je bio i njen suprug
U Zagrebu su u utorak dodijeljena priznanja najboljim atletičarima, atletičarkama, atletskim imenima i atletskim sucima Zagrebačkog atletskog saveza.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
U Zagrebu su u utorak dodijeljena priznanja najboljim atletičarima, atletičarkama, atletskim imenima i atletskim sucima Zagrebačkog atletskog saveza. |
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
U Zagrebu su u utorak dodijeljena priznanja najboljim atletičarima, atletičarkama, atletskim imenima i atletskim sucima Zagrebačkog atletskog saveza.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Jedno od priznanja odnijela je i proslavljena sportašica Sandra Elkasević.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Na društvenim mrežama objavila je i fotografiju sa svojim suprugom, a oboje drže u rukama priznanja.
| Foto: Instagram
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Aleksandra Szmigiel
Foto Aleksandra Szmigiel
Foto Tomislav Franić
Foto Igor Kralj/PIXSELL, (ilustrativna fotografija)
Foto Igor Kralj/PIXSELL, (ilustrativna fotografija)
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Facebook/
Foto ALEKSANDRA SZMIGIEL/REUTERS
Foto ELOISA LOPEZ/REUTERS
Foto Fabrizio Bensch/REUTERS
Foto Instagram/Sandra Perković
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL