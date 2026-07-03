VRUĆI KADROVI FOTO Uživajte, djevojke! Šime Elez skinuo se u kupaći

Čini se da je Šime Elez pronašao idealan recept za ljetne dane. Nakon treninga zaputio se na plažu. Tamo nije jurio za adrenalinskim sadržajima ni skupljao kilometre brodom, nego se prepustio onome što ljeto najbolje nudi, suncu, kupanju i odmoru.

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