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VRUĆI KADROVI

FOTO Uživajte, djevojke! Šime Elez skinuo se u kupaći

Čini se da je Šime Elez pronašao idealan recept za ljetne dane. Nakon treninga zaputio se na plažu. Tamo nije jurio za adrenalinskim sadržajima ni skupljao kilometre brodom, nego se prepustio onome što ljeto najbolje nudi, suncu, kupanju i odmoru.
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FOTO Uživajte, djevojke! Šime Elez skinuo se u kupaći
- Kunjalica na suncu - napisao je uz fotografije na kojima leži ispružen na plutajućoj platformi usred mora, kao da je zaboravio na sve obveze. | Foto: Instagram
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- Kunjalica na suncu - napisao je uz fotografije na kojima leži ispružen na plutajućoj platformi usred mora, kao da je zaboravio na sve obveze. | Foto: Instagram
Komentari 6

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