FOTO Uživajte, djevojke! Šime Elez skinuo se u kupaći

Čini se da je Šime Elez pronašao idealan recept za ljetne dane. Nakon treninga zaputio se na plažu. Tamo nije jurio za adrenalinskim sadržajima ni skupljao kilometre brodom, nego se prepustio onome što ljeto najbolje nudi, suncu, kupanju i odmoru.
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- Kunjalica na suncu - napisao je uz fotografije na kojima leži ispružen na plutajućoj platformi usred mora, kao da je zaboravio na sve obveze.
| Foto: Instagram
- Kunjalica na suncu - napisao je uz fotografije na kojima leži ispružen na plutajućoj platformi usred mora, kao da je zaboravio na sve obveze. |
Foto: Instagram
- Kunjalica na suncu - napisao je uz fotografije na kojima leži ispružen na plutajućoj platformi usred mora, kao da je zaboravio na sve obveze.
| Foto: Instagram
Pozirao je i nakon izlaska iz mora.
| Foto: Instagram
Vidi se da je posljednjih tjedana ozbiljno zagrizao s treninzima.
| Foto: Instagram
Tek nedavno pokazao je da se vratio redovitom vježbanju, a ljetni kadrovi otkrivaju da se trud već itekako isplatio.
| Foto: Instagram
'Pravi galeb', 'Zgodan', 'Lipi moj', hvale ga pratiteljice.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto PROMO
Foto PROMO
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram