SVE PUNO POLICIJE FOTO, VIDEO Pogledajte kako izgleda ispred kuće Zdravka Čolića nakon bacanja bombe

Trenutno sam izvan Srbije. U Zagrebu sam, gdje završavam posljednje pjesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu, svi su dobro. Razumijem interes medija, ali moram istaknuti da su neki navodi u posljednjim tekstovima interpretirani na način koji ne odgovara točnoj i pravoj situaciji. Mislim da je važno da se informacije plasiraju odgovorno i na osnovu provjerenih činjenica. Uviđaj je u tijeku i čekamo izvještaj policije, izjavio je glazbenik Zdravko Čolić (74).