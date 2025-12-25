Obavijesti

TRADICIONALNO OKUPLJANJE

FOTO/VIDEO Stotine ljudi čekalo kraljevsku obitelj: Na misu ove godine nisu pozvali dva člana...

Tradicionalno, cijela kraljevska obitelj za Božić odlazi na misu u crkvu Svete Marije Magdalene. Nakon toga uputili su se na obiteljski ručak. No, dvoje ljudi ove godine nije dobilo pozivnicu da im se pridruži na misi...
Royal Family's Christmas Day service at the Sandringham estate
Kako navode britanski mediji, stotine obožavatelja kraljevske obitelji i ove se godine okupilo da ih pozdravi i požele im sve najbolje za blagdane.  | Foto: Hannah McKay
1/17
