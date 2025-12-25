FOTO/VIDEO Stotine ljudi čekalo kraljevsku obitelj: Na misu ove godine nisu pozvali dva člana...

Tradicionalno, cijela kraljevska obitelj za Božić odlazi na misu u crkvu Svete Marije Magdalene. Nakon toga uputili su se na obiteljski ručak. No, dvoje ljudi ove godine nije dobilo pozivnicu da im se pridruži na misi...
Kako navode britanski mediji, stotine obožavatelja kraljevske obitelji i ove se godine okupilo da ih pozdravi i požele im sve najbolje za blagdane.
| Foto: Hannah McKay
Kako navode britanski mediji, stotine obožavatelja kraljevske obitelji i ove se godine okupilo da ih pozdravi i požele im sve najbolje za blagdane. |
Foto: Hannah McKay
Kako navode britanski mediji, stotine obožavatelja kraljevske obitelji i ove se godine okupilo da ih pozdravi i požele im sve najbolje za blagdane.
| Foto: Hannah McKay
No iako su mogli vidjeti brojne članove, dvoje ih ove godine nije pozvano na proslavu.
| Foto: Hannah McKay
Foto Hannah McKay
Foto Hannah McKay
Naime, mlađi brat kralja Charlesa, Andrew, i njegova bivša supruga Sarah Ferguson nisu se pojavili. Kralj je ranije Andrewa lišio titule princa zbog povezanosti s Jeffreyjem Epsteinom, stoga njihovo odsustvo nije previše iznenadilo okupljene.
| Foto: Hannah McKay
Kćeri skandaloznog bivšeg princa, Beatrice i Eugenie ipak su bile pozvane da se pridruže obitelji, navodi Daily Mail.
| Foto: Hannah McKay
Foto Hannah McKay
Pojavili su se i budući kralj, princ William, princeza Kate i njihova djeca. Princa Williama već godinama nema na božićnom okupljanju obitelji zbog tenzija među njima.
| Foto: Hannah McKay
Foto Hannah McKay
Foto Hannah McKay
Foto Hannah McKay
Foto Hannah McKay
Foto Hannah McKay
Foto Hannah McKay
Foto Hannah McKay