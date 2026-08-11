PRIVATNE OAZE
FOTO VILE SLAVNIH Pogledajte luksuzne nekretnine naših glumaca, pjevača, sportaša...
Goran Višnjić vratio se u Hrvatsku nakon više od 30 godina života u inozemstvu i pridružio se popisu slavnih koji su stvorili svoje privatne obiteljske oaze. Donosimo vam fotografije vila i luksuznih kuća pjevača, nogometaša, glumaca...
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Goran Višnjić s obitelji se vratio u Hrvatsku nakon više od 30 godina života u inozemstvu
| Foto: Grgo Jelavić/Pixsell
Goran Višnjić s obitelji se vratio u Hrvatsku nakon više od 30 godina života u inozemstvu |
Foto: Grgo Jelavić/Pixsell
Goran Višnjić s obitelji se vratio u Hrvatsku nakon više od 30 godina života u inozemstvu
| Foto: Grgo Jelavić/Pixsell
Sa suprugom Evom i djecom, Goran Višnjić novi dom našao je u Puli
| Foto: Saša Miljević/PIXSELL
Ima 20-ak soba, šest kupaonica, bazen...
| Foto: Saša Miljević/PIXSELL
Govoreći o razlozima povratka, Eva je nedavno izjavila kako su u Kaliforniji živjeli 25 godina i da su se njihovi životni prioriteti promijenili u trenutku kad su zasnovali obitelj.
| Foto: Saša Miljević/PIXSELL
Kuća je smještena na kraju slijepe ulice, opasane zidovima i znakovima o privatnom posjedu Navodno su ju platili više od milijun eura
| Foto: Saša Miljević/PIXSELL
Zdravko Čolić (75) 2023. godine kupio je luksuzan stan u Puli u koji se još nije uselio, no radovi su, kako doznajemo, u završnoj fazi.
| Foto: Starling nekretnine
Za stan je izdvojio oko 5000 eura po četvornom metru, a njegova je ukupna vrijednost iznosila oko 784.000 eura.
| Foto: promo/MIRANDA CIKOTIC/PIXSELL
Od izvora bliskih nekretninskom biznisu doznajemo da bi cijena toga kvadrata sad mogla ići i do 7500 eura.
| Foto: promo/MIRANDA CIKOTIC/PIXSELL
Atraktivni stambeni kompleks između marine Veruda i Pješčane uvale privukao ga je vrhunskom lokacijom i pogledom na more, čak i prije nego što su počeli građevinski radovi.
| Foto: promo/MIRANDA CIKOTIC/PIXSELL
Riječ je o jednom od najpoželjnijih stanova u zgradi s četrdesetak stambenih jedinica. Uz prostranu terasu od 25 četvornih metara pruža se otvoren pogled na more, a zgrada je smještena u prvom redu do obale, samo pedesetak metara od mora.
| Foto: promo/MIRANDA CIKOTIC/PIXSELL
Za razliku od mnogih slavnih osoba koje svoje nekretnine rado pokazuju na društvenim mrežama, Gibonni je cijelu priču o svojoj vili godinama držao podalje od javnosti.
| Foto: hrvoje jelavic
Fotografije kuće pojavile su se tek povremeno u medijima, a pjevač nikad nije želio govoriti o njezinoj vrijednosti ni o detaljima uređenja.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Njegova vila nalazi se u uvali Triporte, nedaleko od Vele Luke na zapadnom dijelu Korčule, području poznatom po netaknutoj prirodi, borovoj šumi i kristalno čistome moru.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Gibonni je zemljište kupio prije više od deset godina, a gradnja je trajala nekoliko godina. Vila se prostire na približno 200 četvornih metara, izgrađena je u mediteranskom stilu i skladno uklopljena u prirodni krajolik.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Đorđe Balašević zaljubio se u istarski krajolik. 'Panonski mornar' godinama je ljetovao na Jadranu, ali je tek početkom prošlog desetljeća odlučio kupiti kuću u Istri.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Njegova vila nalazi se u naselju Vrh Marcari pokraj Brtonigle, okružena vinogradima, maslinicima i zelenilom.
| Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
Vrijednost vile procjenjivala se prije nekoliko godina na oko 400.000 eura.
| Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
Kuća raspolaže bazenom, velikom natkrivenom terasom i prostranim vrtom, a interijer je uređen prema željama obitelji Balašević.
| Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
Tarik Filipović i njegova supruga Lejla svoju su privatnu oazu pronašli u unutrašnjosti Istre, nedaleko od Poreča.
| Foto: Instagram
Njihova vila u Rakovcima godinama privlači pozornost zbog spoja tradicionalne istarske arhitekture i suvremenog luksuza.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Filipovići su kuću kupili prije gotovo dva desetljeća. Dok u njoj ne borave, vilu iznajmljuju gostima kao luksuznu kuću za odmor pod nazivom Villa Ardilett.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
O svojoj nekretnini nikad nisu govorili kroz prizmu luksuza ili prestiža. U rijetkim izjavama o Istri isticali su ljubav prema tamošnjem načinu života, gastronomiji i prirodi
| Foto: Instagram
Ovo je kuća Dominika Livakovića
| Foto: Pixsell
Nalazi se u Zadru
| Foto: Pixsell
Golman 'vatrenih' uživa u prvom redu do mora
| Foto: Pixsell
Foto Pixsell
Foto Pixsell
Foto Pixsell
Foto Pixsell
Foto Pixsell
Foto Pixsell
Foto Pixsell
Foto Pixsell
Foto Pixsell
Foto Pixsell
Foto Pixsell