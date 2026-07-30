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FOTO Voli skupe satove i cipele: Pogledajte izdanja Fani Kerum

Supruga Željka Keruma poznata je po svom istančanom ukusu za modu. Odabrali smo njena najpoznatija izdanja, a u galeriji pogledajte što je sve Fani nosila i koliko je stajalo
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FOTO Voli skupe satove i cipele: Pogledajte izdanja Fani Kerum
Godine 2010. u Galeriji umjetnina Fani (35) je bila na otvorenoj izložbi grafika zajedno sa Željkom Kerumom (59). Tada je 'furala' jednostavnu frizuru. Imala je raspuštenu plavu kosu, bez dodatnog uređivanja | Foto: Pixsell/DHMZ
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Godine 2010. u Galeriji umjetnina Fani (35) je bila na otvorenoj izložbi grafika zajedno sa Željkom Kerumom (59). Tada je 'furala' jednostavnu frizuru. Imala je raspuštenu plavu kosu, bez dodatnog uređivanja | Foto: Pixsell/DHMZ
Komentari 0

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