FOTO Voli skupe satove i cipele: Pogledajte izdanja Fani Kerum

Supruga Željka Keruma poznata je po svom istančanom ukusu za modu. Odabrali smo njena najpoznatija izdanja, a u galeriji pogledajte što je sve Fani nosila i koliko je stajalo
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Godine 2010. u Galeriji umjetnina Fani (35) je bila na otvorenoj izložbi grafika zajedno sa Željkom Kerumom (59). Tada je 'furala' jednostavnu frizuru. Imala je raspuštenu plavu kosu, bez dodatnog uređivanja
| Foto: Pixsell/DHMZ
Godine 2010. u Galeriji umjetnina Fani (35) je bila na otvorenoj izložbi grafika zajedno sa Željkom Kerumom (59). Tada je 'furala' jednostavnu frizuru. Imala je raspuštenu plavu kosu, bez dodatnog uređivanja |
Foto: Pixsell/DHMZ
Godine 2010. u Galeriji umjetnina Fani (35) je bila na otvorenoj izložbi grafika zajedno sa Željkom Kerumom (59). Tada je 'furala' jednostavnu frizuru. Imala je raspuštenu plavu kosu, bez dodatnog uređivanja
| Foto: Pixsell/DHMZ
A iste te godine svečano je bilo otvoreno 56. Splitsko ljeto kada je Fani imala preplanuli ten, a kosu je za tu priliku nakovrčala. Odjenula je jednostavnu usku haljinu iznad koljena
| Foto: Nino Strmotic/PIXSELL
Nekoliko mjeseci kasnije, Fani i Željko su zajedno dočekali Novu 2011. godinu. Ona je tada bila 'ufurana' u moderne odjevne kombinacije pa je za tu priliku između ostaloga odjenula krzneni kaputić
| Foto: Nino Strmotic/PIXSELL
U ljeto je par bio na Finalnoj večeri 51. festivala zabavne glazbe u Splitu gdje je Fani uz jednostavnu haljinu iskombinirala poveću ogrlicu
| Foto: Tino Juric/PIXSELL - ilustrativna fotografija
A sličnu je kombinaciju odjenula na izborima za sedmi saziv Sabora nekoliko mjeseci kasnije...
| Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL
Fani se odvažila sljedeće godine kada je došla na reviju modnog branda Sisley. Promijenila je frizura te nosila kovrče. Tada je bila trudna pa je trbuščić naglasila uskom haljinom
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
A na izborima za Europski parlament 2013. Fani je plijenila pažnju zavidnom linijom, koju je pokazala u pripijenoj majici i odijelu
| Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL
Godinu dana kasnije došla je s Željkom na svečano otvorenje dućana Kerum u Kaštelima gdje je bila u ležernoj kombinaciji. Svezala je kosu i odjenula široku košulju i kratke hlačice
| Foto: Tino Juric/PIXSELL - ilustrativna fotografija
A 2015. Kerum stigao na glasovanje u društvu supruge Fani i sinova, kada je ona zablistala u kombinaciji bijele i crvene boje. Kosa joj je tada bila nešto kraća
| Foto: Pixsell/DHMZ
Dvije godine nakon Fani je došla na glasovanje za gradonačelnika Splita. Došla je u elegantnoj crvenoj haljini, a kombinaciju je dopunila bež štiklama
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija
Iste te godine, u drugom krugu lokalnih izbora, Fani je ponovno za glasovanje odabrala pripijenu haljinu i štikle
| Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL/
A 2020. je na svoje glasačko mjesto Fani došetala u haljini talijanskog brenda Dolce & Gabbana koja košta 2.293 eura
| Foto: Milan Sabic/PIXSELL/Instagram
Za zelenu satensku haljinu talijanskog dvojca Dolce&Gabanna odlučila se 2021. godine, čija je cijena oko 1453 eura. Uz nju je nosila zlatni sat i narukvicu.
| Foto: Facebook
Foto Mario Strmotic/HINA/POOL
Na prijevremene izbore 2022. stigla je u Balmain haljini od 2500 eura te Fendi cipelicama, čija je cijena oko 690 eura. Cijeli outfit upotpunila je Valentino torbicom od 2500 eura. Sve ove krpice stajale su je oko 5690 eura.
| Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL
Foto Miroslav Lelas/PIXSELL/Nova TV
Fani je na izborima 2024. odjenula ružičasti sako, koji je iskombinirala s košuljom iste boje, crnim hlačama i crnim Prada cipelama od 1200 eura. Privukla je pažnju i dizajnerskom torbicom brenda Gucci, čija se cijena na internetu tada kretala od 1000 pa sve do 4000 eura. Torbica je inače stariji model, iz 2021. godine
| Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL
Za Kerumovu proslavu 64. rođendana nosila je elegantnu sako-haljinu, a plavu kosu odlučila raspustiti. Cijeli stajling je upotpunila zlatnim satom. Vrijednost Rolexa tada se procijenjivala na oko 50.000 eura.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Željko Kerum predstavio je lani kandidate za lokalne izbore, a na konferenciju za medije stigla je i njegova supruga Fani. Pojavila se u crnim hlačama, sakou s raskošnim zlatnim gumbima i bež čizmama od brušene kože. Modni izričaj upotpunila je luksuznim remenom marke Valentino, koji na službenim stranicama brenda tada je stajao oko 505 eura... I satom prestižne marke Rolex, vrijednim vrtoglavih 45.000 eura.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Bodrila je supruga na predstavljanju njegovog izbornog programa. Došla je u ružičastoj haljini, raspuštene plave kose, a posebnu pozornost privukle su njezine cipele.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Radi se o cipelama brenda Valentino, a čija cijena je išla tada i do 1000 eura.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija