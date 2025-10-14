FOTO Vrsaljkova Kaja ima novu frizuru! Sad više nije plavuša...

Na fotografijama koje je objavila, vidljivo je da je Kajina plava kosa otišla u zaborav, a ovoga puta odlučila se nešto tamniju varijantu. Inače, ona i Šime vezu su krili podalje od očiju javnosti, a sve su otkrili u lipnju 2022
Kaja Vidmar iznenadila je obožavatelje na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram/Kaja Vidmar
Kaja Vidmar iznenadila je obožavatelje na društvenim mrežama. |
Foto: Instagram/Kaja Vidmar
Kaja Vidmar iznenadila je obožavatelje na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram/Kaja Vidmar
Naime, na svojem se Instagram profilu pohvalila novim stilom.
| Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Sime Zelic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instgram
Foto Instgram
Usto, objavila je fotografiju na kojoj je vidljivo kako je njena plava kosa otišla u zaborav te se ovoga puta, odlučila se za tamniju varijantu, dok su joj se u komentarima odmah javili fanovi.
| Foto: Instagram
Foto Instgram
'Wow', 'Savršeno' - samo su neki od komentara u moru emotikona vatrica i crvenih srca.
| Foto: Instagram/screenshot
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Također, nedavno se novom frizurom pohvaila i kada je skratila kosu.
| Foto: Instgram
Foto Sime Zelic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Inače, Šime i Kaja svoju su vezu dugo vremena skrivali podalje od očiju javnosti, a onda su u lipnju 2022. otkrili sve, čime su potvrđena i nagađanja da se Šime rastao od svoje srednjoškolske ljubavi Matee, s kojom ima i sina Brunu.
| Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Instgram
Foto Instagram/Kaja Vidmar
Foto Instagram/Kaja Vidmar
Foto Sime Zelic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Instagram/Hubert Boesl
Foto Instgram
Foto Instagram/Hubert Boesl
Dva mjeseca prije, Šimi i Matei na svijet je stigla i kći Viktorija, a u listopadu 2023. dobili su i sina čije ime nisu otkrili javnosti.
| Foto: Instagram/Kaja Vidmar
Foto Instagram/Kaja Vidmar
Foto Instagram/Kaja Vidmar
Foto Instagram/Kaja Vidmar
Foto Instagram/Luka Modrić
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Instagram/Luka Modrić
Foto Instagram/Luka Modrić
Foto PIXSELL/Instagram/kolaž
Foto Sime Zelic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Privatni album/kolaž
Foto Instagram/Kaja Vidmar
Foto Instagram/JakeandGenessa
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Kaja Vidmar
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instgram
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instgram
Foto Instagram/YouTube/Screenshot
Foto Instagram/YouTube/Screenshot