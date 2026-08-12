FOTO Vruća izdanja Baywatch spasiteljice: Pred roditeljima u toplesu, uživala i u Hrvatskoj

Karijeru modela polako nadograđuje glumačkom karijerom, i to ni manje ni više nego atraktivne spasiteljice u novom Baywatchu. Brooks Nader definitivno je dobra zamjena za Pamelu Anderson, a u galeriji pogledajte kako joj stoji kupaći kostim, ali i druge minijaturne krpice...
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Američka manekenka redovito na društvenim mrežama svoje pratitelje časti golišavim izdanjima.
| Foto: Instagram
Američka manekenka redovito na društvenim mrežama svoje pratitelje časti golišavim izdanjima. |
Foto: Instagram
Američka manekenka redovito na društvenim mrežama svoje pratitelje časti golišavim izdanjima.
| Foto: Instagram
Brooks Nader voli pokazivati kako joj stoji bikini, a pravu priliku za to dobila je u novoj seriji Baywatch.
| Foto: instagram
Uskoro ćemo Brooks redovito gledati u badiću u Baywatchu koji se na mreži Fox očekuje u sezoni 2026./2027.
| Foto: Instagram
Glumit će Selene, opisanu kao kapetanicu spasilaca na plaži Zuma.
| Foto: instagram
Ovih je dana na Sardiniji gdje su je fotografi ulovili u toplesu dok su na brodu i njezini roditelji i sestra...
| Foto: CIAO, MIBA
Foto CIAO, MIBA
Brooks je početkom ljeta boravila u Hrvatskoj ,gdje je uživala u čarima Dubrovnika i naših otoka.
| Foto: instagram
U crvenom je badiću rado pokazivala vitku figuru i bujne obline...
| Foto: instagram
Foto AGENCE / BESTIMAGE/BESTIMAGE
Foto ABACA/ABACA
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto XNY/starmaxinc.com
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto NINO, MIHA, LELE
Foto NINO, LELE
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Profimedia / ilustrativna fotografija
Foto NACA
Foto PEMA
Foto Profimedia, Instagram, Canva.