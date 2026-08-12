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ATRAKTIVNI MODEL

FOTO Vruća izdanja Baywatch spasiteljice: Pred roditeljima u toplesu, uživala i u Hrvatskoj

Karijeru modela polako nadograđuje glumačkom karijerom, i to ni manje ni više nego atraktivne spasiteljice u novom Baywatchu. Brooks Nader definitivno je dobra zamjena za Pamelu Anderson, a u galeriji pogledajte kako joj stoji kupaći kostim, ali i druge minijaturne krpice...
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FOTO Vruća izdanja Baywatch spasiteljice: Pred roditeljima u toplesu, uživala i u Hrvatskoj
Američka manekenka redovito na društvenim mrežama svoje pratitelje časti golišavim izdanjima. | Foto: Instagram
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Američka manekenka redovito na društvenim mrežama svoje pratitelje časti golišavim izdanjima. | Foto: Instagram
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