FOTO Vruće naslovnice Playboya krasile su domaće i strane 'seks bombe', prisjetite se najboljih

Prvo izdanje časopisa Playboy svjetlo dana je ugledalo 10. prosinca 1953. Šef časopisa Hugh Hefner pokrenuo je karijere mnogima od njih, a domaće izdanje slavne publikacije krasile su naše poznate ljepotice. Od Anne Nicole Smith do Lucije Šerbedžije, u galeriji pogledajte koje su sve dame bile na naslovnicama.
Playboyeve zečice desetljećima su mnogima idol ljepote i sirove privlačnosti. Jedna od najpoznatijih bila je Anna Nicole Smith. Naslovnicu je krasila čak 47 puta i to u izdanjima 20 zemalja.
Zečicom godine proglašena je 1993., a nakon toga je počela nizati manekenske angažmane te je postala lice mnogih slavnih brendova.
Ta titula otvorila joj je i svijet filma pa je dobila ulogu u komediji 'Naked Gun: The Final Insult'.
Playboyevu naslovnicu krasila je i nakon smrti, kada joj je slavni časopis odao počast.
Na prvoj naslovnici hrvatskog izdanja Playboya u veljači 1997. pojavila se glumica Lucija Šerbedžija.
Glumica Barbara Vicković krasila je naslovnicu Playboya 2005., što je povećalo njezinu popularnost.
- Moje tijelo moj je instrument, kao i moja duša i moj um. Ne vidim razliku i to je dio mene - otkrila je godinama kasnije.
- Jako teško mi je o tim stvarima govoriti općenito, niti raspravljati o tome zašto sam nešto nekad odlučila napraviti - dodala je glumica.
Pamela Anderson bila je jedna od najvećih seks bombi devedesetih godina i to sve zahvaljujući Playboyu.
Zanosna plavuša postala je zvijezda preko noći nakon što se 1989. pojavila na velikom ekranu stadiona u Vancouveru tijekom utakmice američkog nogometa.
Samo dva mjeseca nakon toga, zablistala je u golišavom izdanju na naslovnici Hefnerovog časopisa.
Taj joj je potez otvorio vrata Hollywooda, a status 'seks ikone' zacementirala je u seriji 'Baywatch'.
- Bila mi je čast i zadovoljstvo što sam bila dio povijest - poručila je pjevačica Maja Šuput Tatarinov ranije na društvenim mrežama.
Pozirala je za naslovnicu hrvatskog izdanja Playboya u ožujku 2011.
Jedna od najprodavanijih izdanja Playboya je ono iz 1980. čiju naslovnicu krasi 'Desetka' Bo Derek.
Glumica je snimila bogati, vrući editorijal, a na naslovnici je pozirala u zlatnom, minijaturnom bikiniju, kakav ju je i proslavio u filmu.
Nakon što je zaludila svijet svojim dugim nogama u 'Charliejevim anđelima', Farrah Fawcett je svoje adute pokazala i na seksi naslovnici Playboya 1978. godine.
Farrah je za Playboy pozirala i 1995. godine, kada je imala 50 godina.
Za hrvatski Playboy razgolitila se i pjevačica Žanamari Perčić.
- Nikad se ne bih skinula do kraja, ali sam pokazala grudi - rekla je.
Pjevačica je na snimanju pozirala u crnim poderanim najlonkama i kožnatoj jakni s rogovima bez grudnjaka.
- Ovo su erotske i senzualne fotografije poput stihova mojih pjesama - poručila je tad.
Carmen Electra čak je 44 puta pozirala za Playboy što ju čini jednom od 'rekorderki' tog časopisa.
Za prvu je pozirala 1996., nakon što je otišla iz 'Baywatcha'.
No pamtljivija je naslovnica koju je snimila 2003. godina, na kojoj je pozirala potpuno gola, s gitarom u rukama.
- Dragi moji, uživajte u prosinačkom izdanju Playboya i Vašoj predblagdanskoj Nives - napisala je Nives Celzijus, koja se skinula za prosinačko izdanje 2014.
Dugom smeđom kosom prekrila je grudi i izazvala mnoštvo komplimenata na društvenim mrežama.
Sharon Stone pozirala je za naslovnicu 1990. godine, kada je promovirala film 'Total Recall'.
Na golišavim je fotkama pokazala tijelo koje je 'isklesala' za film.
Da joj skidanje i provokativna odjeća nisu problem dokazala je i dvije godine kasnije, kada se pojavila u filmu 'Sirove strasti' za koji je snimila jednu od najprepoznatljivijih scena u povijesti kinematografije.
Mariah Carey krasila je naslovnicu Playboya 2007. godine.
U međuvremenu izašao je njezin album 'E=MC²' te je stekla titulu solo pjevačice s najvećim brojem singlova koji su se našli na prvom mjestu američkih top ljestvica.
Osim glasom i scenskim nastupima, pjevačica Lidija Bačić privlači pozornost i seksepilnim fotografijama. Jedna takva osvanula je i na naslovnici Playboya 2015.
- Nije me trebalo puno nagovarati. Nisam potpuno gola pa mi nije bilo neugodno. Fotografije nisu vulgarne, nego predivne sa stilom - rekla je tad pjevačica.
Prije nego što je bila oskarovka, Playboy je 'podržao' tada nepoznatu glumicu Charlize Theron pa su je potpuno golu stavili na naslovnicu, dok je unutrašnjost časopisa sadržavala mnoštvo njezinih golišavih fotki.
Izdanje je osvanulo uoči jedne od njezinih prvih glavnih uloga u filmu 'The Cider House Rules'.
Theron ih je tužila jer se za Playboy slikala još kada je bila samo manekenka i to nekoliko godina ranije.
Playboy je dobio parnicu, a Charlize je postala jedna od najcjenjenijih glumica u Hollywoodu.
Gianna Apostolski se za Playboy fotografirala 2011. godine, a naslovnica joj je pripala u rujanskom broju.
Editorijal je fotografirao poznati hrvatski fotograf Lupino, s kojim je bivša voditeljica bliska i u privatnom životu, pa nije imala problema s poziranjem pred njegovim objektivom.
- Nisam bila potpuno gola pa mi općenito nije bilo nelagodno, a s Lupinom sam inače dobra što mi je olakšalo zadatak. Također, sve je napravio vrlo otmjeno - otkrila je kasnije nekadašnja televizijska zvijezda.
Splićanka se na snimanju, kako je tad govorila, dobro zabavila, a jedini problem predstavljali su joj turisti koji su sve fotografirali u prolazu.
Nedugo nakon što je njezin film za odrasle procurio u javnost te uoči prve sezone reality showa 'Keeping Up With The Kardashians', Kim Kardashian skinula se za Playboy.
Za naslovnicu je pozirala u crvenom kombinezonu iz kojeg su joj gotovo ispale grudi.
Prvu naslovnicu Playboya krasila je bujna plavuša Marilyn Monroe, koja je u prosincu 1953. pokorila svijet.
Prvi Playboy prodavao se za 50 centi i 'planuo' je za nekoliko tjedana.
Na tom izdanju nije bio naznačen datum, jer Hefner nije bio siguran hoće li printati drugi broj.
