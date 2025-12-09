Samozatajna supruga premijera Plenkovića uvijek je elegantna: Ovo su njena najbolja izdanja

Premijerova supruga u javnosti se ne pojavljuje često, ali kad ga prati na njegovim putovanjima, uvijek privuče pozornost. U braku su od 2014. godine, a zajedno imaju troje djece
Francuski predsjednik Emmanuel Macron primio je sinoć u Elizejskoj palači hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, u sklopu njegova službenog posjeta Francuskoj. Priređena je i svečana večera na kojoj je zablistala premijerova supruga Ana Maslać Plenković
| Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS
Premijerova supruga u javnosti se ne pojavljuje često, a zanimljivo je da je od njega mlađa devet i pol godina. Njihova ljubavna priča započela je 2007. godine u Saboru, gdje je Ana radila kao šefica Službe za pravne i ljudske poslove, dok je Plenković bio zastupnik HDZ-a
Ana je rodom iz Dubrovnika u kojem je završila osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, a u Zagrebu je završila Pravni fakultet. Od početka je njegovala odvojenost svog privatnog i poslovnog života
| Foto: Vlada RH
Andrej Plenković i supruga Ana vjenčali su se u listopadu 2014. godine u njenom rodnom Dubroviku. Ceremonija je bila intimna, a na njoj su prisustvovali samo kumovi
Dva mjeseca kasnije, na Anin 35. rođendan se rodio njihov sin Mario, koji je dobio ime po Plenkovićevom pokojnom ocu
U rujnu je premijer bio u službenom posjetu Tokiju, gdje se susreo s japanskim premijerom Shigeruom Ishibom i prijestolonasljednikom Akishinom. Tu ga je pratila i supruga Ana, koja je oduševila elegantnom modnom kombinacijom
| Foto: X.com
U veljači 2017. godine Plenković i supruga dobili su kćerkicu Milu, a 2022. godine u ožujku sina Ivana
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
U posjeti pokojnom papi Franji Plenković je s obitelji bio 2017. godine
| Foto: PIXSELL/
Foto Â©VATICAN POOL/CPP / IPA
Premijer i njegova obitelj se s pokojnim papom Franjom susrela i neposredno prije njegove smrti
| Foto: Instagram
Nedavno su posjetili i papu Lava XIV.
| Foto: Pixsell/IPA
Foto Pixsell/IPA