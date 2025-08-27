FILMSKA ČAROLIJA POD ZVIJEZDAMA
FOTO Vukovar ponovno postao filmski grad! Počelo je još jedno izdanje Vukovar Film Festivala
Vukovar je ovih dana ponovno u filmskom ritmu. U perivoju Dvorca Eltz u srijedu navečer otvoren je 19. Vukovar Film Festival i grad se na nekoliko dana pretvorio u kinodvoranu na otvorenom. Publiku očekuje 61 film, a posebno veseli što je čak 32 domaće produkcije. Festival donosi četiri natjecateljske kategorije - dugometražni i kratkometražni igrani, dokumentarni te prvi put i animirani film. Najbolji će kući ponijeti 'Zlatni šlep', a dodjeljuju se i nagrada publike te nagrada za filmsku glazbu.