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FOTO 'Zabranjena ljubav' počela se emitirati prije 22 godine, evo kako glumci izgledaju danas!

Od premijernog prikazivanja 25. listopada 2004. godine serija je osvojila brojne gledatelje, a tijekom četiri sezone emitirano je ukupno 805 epizoda. U središtu radnje bila je zabranjena ljubav brata i sestre blizanaca, razdvojenih odmah nakon rođenja, čija je sudbina držala publiku prikovanom uz male ekrane.
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FOTO 'Zabranjena ljubav' počela se emitirati prije 22 godine, evo kako glumci izgledaju danas!
'Zabranjena ljubav' bila je puna uspona i padova te nevjerojatnih zapleta, a neki od glavnih glumaca i danas su poznati upravo po ulogama u ovoj sapunici. | Foto: rtl
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'Zabranjena ljubav' bila je puna uspona i padova te nevjerojatnih zapleta, a neki od glavnih glumaca i danas su poznati upravo po ulogama u ovoj sapunici. | Foto: rtl
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