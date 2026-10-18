FOTO Zac Efron godinama je na meti glasina o operacijama, evo kako se mijenjao kroz karijeru

Holivudski miljenik Zac Efron tijekom godina prošao je kroz nekoliko značajnih fizičkih promjena, a njegov izgled nerijetko je izazivao rasprave među obožavateljima. Glumac je objasnio kako su promjene na njegovu licu povezane s ozbiljnom ozljedom čeljusti koju je zadobio 2013. godine, dok je za drukčiju tjelesnu građu zaslužan intenzivan trening i priprema za filmske uloge.
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Njegov promijenjeni izgled prije nekoliko godina potaknuo je brojna nagađanja o mogućim estetskim zahvatima, no Efron je takve tvrdnje odlučno odbacio, naglasivši kako su medicinski zahvati bili povezani s oporavkom od ozljede, a ne željom za uljepšavanjem. Kako se popularni glumac mijenjao od početaka karijere do danas, pogledajte u galeriji.
| Foto: HT/PRESS ASSOCIATION
Njegov promijenjeni izgled prije nekoliko godina potaknuo je brojna nagađanja o mogućim estetskim zahvatima, no Efron je takve tvrdnje odlučno odbacio, naglasivši kako su medicinski zahvati bili povezani s oporavkom od ozljede, a ne željom za uljepšavanjem. Kako se popularni glumac mijenjao od početaka karijere do danas, pogledajte u galeriji. |
Foto: HT/PRESS ASSOCIATION
Njegov promijenjeni izgled prije nekoliko godina potaknuo je brojna nagađanja o mogućim estetskim zahvatima, no Efron je takve tvrdnje odlučno odbacio, naglasivši kako su medicinski zahvati bili povezani s oporavkom od ozljede, a ne željom za uljepšavanjem. Kako se popularni glumac mijenjao od početaka karijere do danas, pogledajte u galeriji.
| Foto: HT/PRESS ASSOCIATION
Glumac slavi 39. rođendan, a nerijetko je mijenjao izgled tijekom karijere.
| Foto: Zac Efron/Instagram
Istaknuo je kako je zbog nekih uloga intenzivno vježbao te mu se zbog toga i fizionomija promijenila.
| Foto: Zac Efron/Instagram
Pretrpio je gadnu ozljedu čeljusti 2013. godine te je zbog toga morao na nekoliko operacija.
| Foto: Zac Efron/Instagram
Zac Efron je počeo glumiti ranih 2000-ih godina
| Foto: (C) Gregg DeGuire / Fotos Intl. / AFF-USA.com
Pojavio se u nekoliko serija kao što su 'Firefly', 'ER' i 'The Guardian'
| Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION
Proslavio ga 'High School Musical' koji je izašao 2006. godine, a u kojem je upoznao i Vanessu Hudgens s kojom je bio u vezi do 2010. godine
| Foto: MICHAEL GERMANA
Postao je prava zvijezda, a tinejdžerke diljem svijeta uzdisale su za njegovim plavim očima
| Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Kada su on i Vanessa prekinuli, izvor blizak njima rekao je da su 'toliko dugo bili dugo, to više nije bilo to'.
| Foto: AA
Zgodni glumac je i nakon 'High School Musicala' nizao brojne uloge
| Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
Često je mijenjao i imidž, pa je puštao kosu, puštao brkove i bradu...
| Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION
Ali jedno je bilo sigurno - za mladim Efronom su uzdisale i brojne holivudske ljepotice
| Foto: Vince Flores/PRESS ASSOCIATION
U jednom su ga trenutku povezali i s glumicom Evom Longoriom, nakon što su ih fotografi snimili kako očijukaju zajedno na utakmici
| Foto: ABACAUSA.COM/PRESS ASSOCIATION
Na snimanju filma 'Nova godina' s Michelle Pfeiffer
| Foto: Charles Guerin/PRESS ASSOCIATION
Zac Efron, Nicole Kidman i Matthew McConaughey u Cannesu
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Na snimanju filma u New Yorku, 2013. godine
| Foto: Charles Guerin- Morgan Dessalles
U gostima kod Grahama Nortona
| Foto: Dominic Lipinski
Kako je sam Efron ispričao, upravo se 2013. godine dogodila nesreća u kojoj mu je stradala čeljust
| Foto: Ian West
'Skoro sam umro', objasnio je prije par godina Efron
| Foto: Chase Rollins/PRESS ASSOCIATION
Prema njegovoj priči, spotaknuo se i pao te bradom udario u granitnu fontanu
| Foto: Galaxy/PRESS ASSOCIATION
Od udarca je izgubio svijest, a kada se probudio, vilica mu je visjela. Osim teške ozljede čeljusti, iščašio je rame i povrijedio vrat
| Foto: Dennis Van Tine/starmaxinc.com
Nakon toga morao je krenuti i na fizikalnu terapiju
| Foto: JPA / AFF-USA.COM
No, 2020. godine je s njome prestao
| Foto: Doug Peters
Kada su ga fanovi vidjeli 2022. godine, ostali su u šoku kako izgleda. No, Efron tvrdi da je to sve zbog nesreće. Kada je prestao s fizikalnom, pojavili su se problemi s licem.
| Foto: Tijana Martin/PRESS ASSOCIATION
Jedni mišići lica su preuzeli funkciju i drugih, koji mu nisu bili toliko jaki. Tako je barem glumac objasnio...
| Foto: Tijana Martin/PRESS ASSOCIATION
'Da, da, čuo sam priče o operaciji. Mama mi je rekla što se piše', rekao je glumac 2022. i sve demantirao
| Foto: JPA/AFF-USA.com/PRESS ASSOCIATIO
Ali njegovo objašnjenje nije bilo dovoljno gledateljima. 'Zašto Efron izgleda kao da su ga pčele izbole?', pisali su nakon što mu je nedavno izašao novi film na Netflixu
| Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com/PRESS A
I dok su ga mnogi branili u komentarima na društvenim mrežama i pisali da je sve, kako je i sam rekao, rezultat nesreće, drugima to ne drži vodu te inzistiraju da se glumac podvrgnuo plastičnoj operaciji
| Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com/PRESS A