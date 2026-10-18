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SLAVI ROĐENDAN

FOTO Zac Efron godinama je na meti glasina o operacijama, evo kako se mijenjao kroz karijeru

Holivudski miljenik Zac Efron tijekom godina prošao je kroz nekoliko značajnih fizičkih promjena, a njegov izgled nerijetko je izazivao rasprave među obožavateljima. Glumac je objasnio kako su promjene na njegovu licu povezane s ozbiljnom ozljedom čeljusti koju je zadobio 2013. godine, dok je za drukčiju tjelesnu građu zaslužan intenzivan trening i priprema za filmske uloge.
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Njegov promijenjeni izgled prije nekoliko godina potaknuo je brojna nagađanja o mogućim estetskim zahvatima, no Efron je takve tvrdnje odlučno odbacio, naglasivši kako su medicinski zahvati bili povezani s oporavkom od ozljede, a ne željom za uljepšavanjem. Kako se popularni glumac mijenjao od početaka karijere do danas, pogledajte u galeriji. | Foto: HT/PRESS ASSOCIATION
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Njegov promijenjeni izgled prije nekoliko godina potaknuo je brojna nagađanja o mogućim estetskim zahvatima, no Efron je takve tvrdnje odlučno odbacio, naglasivši kako su medicinski zahvati bili povezani s oporavkom od ozljede, a ne željom za uljepšavanjem. Kako se popularni glumac mijenjao od početaka karijere do danas, pogledajte u galeriji. | Foto: HT/PRESS ASSOCIATION
Komentari 1

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