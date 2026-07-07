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VRUĆE LJETO SLAVNIH DAMA

FOTO Žanamari pokazala guzu u plićaku, Seve uživa u Provansi, a Maja se skinula u Marbelli

Vrućine ne popuštaju, asfalt se topi, plaže su pune, bazeni nikad primamljiviji, a jahte ponovno glavna ljetna kulisa. Dok se jedni skrivaju u hladu i broje dane do godišnjeg, domaće slavne dame već su pronašle svoj spas
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FOTO Žanamari pokazala guzu u plićaku, Seve uživa u Provansi, a Maja se skinula u Marbelli
Među njima je i Žanamari Perčić. Uživala je ovih dana u valovima i morskoj pjeni dok je plijenila poglede drugih kupača. | Foto: Instagram/Žanamari
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Među njima je i Žanamari Perčić. Uživala je ovih dana u valovima i morskoj pjeni dok je plijenila poglede drugih kupača. | Foto: Instagram/Žanamari
Komentari 2

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