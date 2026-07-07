FOTO Žanamari pokazala guzu u plićaku, Seve uživa u Provansi, a Maja se skinula u Marbelli

Vrućine ne popuštaju, asfalt se topi, plaže su pune, bazeni nikad primamljiviji, a jahte ponovno glavna ljetna kulisa. Dok se jedni skrivaju u hladu i broje dane do godišnjeg, domaće slavne dame već su pronašle svoj spas
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Među njima je i Žanamari Perčić. Uživala je ovih dana u valovima i morskoj pjeni dok je plijenila poglede drugih kupača.
| Foto: Instagram/Žanamari
Među njima je i Žanamari Perčić. Uživala je ovih dana u valovima i morskoj pjeni dok je plijenila poglede drugih kupača. |
Foto: Instagram/Žanamari
Među njima je i Žanamari Perčić. Uživala je ovih dana u valovima i morskoj pjeni dok je plijenila poglede drugih kupača.
| Foto: Instagram/Žanamari
A kad je iz plićaka krenula prema obali, 'podivljalo' more malo ju je zaljuljalo.
| Foto: Instagram/Žanamari
Ali uz pomoć stijena pjevačica je sretno stigla do kopna.
| Foto: Instagram/Žanamari
No nije pažnju privuklo samo more. Žanamari je u minijaturnom kupaćem kostimu pokazala isklesanu figuru na kojoj redovito radi u teretani.
| Foto: Instagram/Žanamari
Poznato je da treninge ne preskače, a rezultat se itekako vidi...
| Foto: Instagram/Žanamari
Zategnuto tijelo, forma i čvrsta guza bili su u prvom planu.
| Foto: Instagram/Žanamari
Foto Instagram/Žanamari
Foto Instagram/Žanamari
Foto Instagram/Žanamari
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Severina je, pak, nakon iscrpljujućih nastupa odlučila predahnuti u Provansi.
| Foto: Instagram
Pozornicu je zamijenila jugom Francuske, suncem i opuštenijim ritmom, a prizori s odmora brzo su oduševili njezine fanove.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njihova kolegica Maja Šuput za ljetni bijeg ponovno je odabrala Španjolsku.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Nakon Ibize, gdje je nedavno uživala s prijateljicom, na red je došla Marbella.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Španjolska joj je, čini se, posebno draga.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
U Marbelli je ranije boravila s bivšim suprugom Nenadom Tatarinovim i sinom Bloomom, a u travnju je s bivšim dečkom Šimom Elezom posjetila Madrid i obišla Kraljevsku palaču.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram
Foto Instagram
Na plaži jednako lako privlači poglede kao nekad na izborima ljepote.
| Foto: Instagram
Renata Lovrinčević Buljan (50) u bikiniju redovito pokazuje da su godine za nju tek broj.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Foto Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Foto Instagram
Jedna fotografija u bikiniju često joj vrijedi koliko i naslovnica prestižnog časopisa.
| Foto: Instagram
Sydney Sweeney posljednjih je godina postala jedna od najpraćenijih mladih zvijezda Hollywooda.
| Foto: Instagram
Kad nije na filmskom setu, Sydney najradije bira more, bazene i vožnje brodom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Kad god pobjegne na odmor, Sofía Vergara završi na naslovnicama.
| Foto: Instagram
Njezine fotografije u bikiniju iz godine u godinu izazivaju istu reakciju, nevjericu da vrijeme za nju kao da je stalo.
| Foto: Instagram
Foto Instagram/Sofia Vergara
Foto Instagram
Foto Instagram
Nives Celzijus odavno je pokazala da joj ljeto nije rezervirano za jednodijelne kupaće kostime.
| Foto: Instagram
Minijaturni bikiniji i odvažne poze njezin su zaštitni znak.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Gotovo da nema ljeta bez nove bikini fotografije Salme Hayek.
| Foto: Instagram
Glumica je od toga nenametljivo napravila svoju malu tradiciju, kojoj se obožavatelji svake godine iznova vesele.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram