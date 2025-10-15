Obavijesti

Galerija

Komentari 0
REKORDERI

FOTO Zbog operacija ne nalikuju na sebe: Neke od ovih zvijezda su čak 300 puta išle "pod nož"

Brojne zvijezde redovito idu "pod nož" te korigiraju gotovo sve dijelove tijela, no najpopularnije operacije slavnih su korekcije lica, povećanje grudi i liposukcija. Dolly Parton i Sharon Osbourne su vrlo otvoreno pričale o operacijama, no neki ih pokušavaju i sakriti. U galeriji pogledajte koje zvijezde su imale najviše plastičnih operacija.
Poznata lica koja su se promijenila zbog velike koli?ine botoksa
Sharon Osbourne posljednjih je mjeseci tema medija zbog lijekova za mršavljenje, a otvoreno je pričala o svim svojim operacijama. Bila je na njih preko 20. | Foto: (C)Steven Bergman/AFF-USA.com
1/45
Sharon Osbourne posljednjih je mjeseci tema medija zbog lijekova za mršavljenje, a otvoreno je pričala o svim svojim operacijama. Bila je na njih preko 20. | Foto: (C)Steven Bergman/AFF-USA.com
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025