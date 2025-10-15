FOTO Zbog operacija ne nalikuju na sebe: Neke od ovih zvijezda su čak 300 puta išle "pod nož"

Brojne zvijezde redovito idu "pod nož" te korigiraju gotovo sve dijelove tijela, no najpopularnije operacije slavnih su korekcije lica, povećanje grudi i liposukcija. Dolly Parton i Sharon Osbourne su vrlo otvoreno pričale o operacijama, no neki ih pokušavaju i sakriti. U galeriji pogledajte koje zvijezde su imale najviše plastičnih operacija.
Sharon Osbourne posljednjih je mjeseci tema medija zbog lijekova za mršavljenje, a otvoreno je pričala o svim svojim operacijama. Bila je na njih preko 20.
Osbourne je bila na zatezanju lica, botoksu, povećala je grudi te je nekoliko puta ubrizgala filere, a imala je i brojne druge zahvate o kojima je manje govorila. Požalila je zatezanje lica 2021. godine, a rekla je kako je to najgore što je u životu učinila.
Legendarna Cher ne krije da je bila "pod nož".
Od početka 80-ih godina do danas je bila na brojnim zahvatima uključujući nekoliko zatezanja lica, liposukciju, a stavljala je i implantate u obraze.
Legendarna komičarka Joan Rivers o svojim operacijama je često govorila na nastupima. Preminula je 2014. godine.
Rivers je za života bila na preko 300 zahvata, što je potvrdila u intervjuima. U nastupima se šalila da je bila na 739 operacija.
Glumac i bivši boksač Mickey Rourke bio je na rekonstrukciji lica zbog ozljeda koje je zadobio u tučnjavama.
Kasnije je bio na toliko operacija da više ne nalikuje sebi. Navodno je "pod nož" bio preko 30 puta.
Švicarska milijarderka Jocelyn Wildenstein, poznata kao 'žena mačka', na plastične operacije je potrošila preko četiri milijuna dolara. Preminula je na Novu godinu.
Njezina avantura s estetskim zahvatima je započela još dok je bila u braku s Alecom Wildensteinom. On je znao komentirati da se Jocelyn prema tijelu odnosi kao prema komadu namještaja te da je čitavo vrijeme gledala što se može popraviti.
Pjevačica Dolly Parton također nije imala ništa protiv toga da priča o kozmetičkih zahvatima na koje je išla. Točan broj nije otkrila, a mediji pretpostavljaju kako je bila na preko 15 zahvata.
Parton kaže kako je povećala grudi nekoliko puta, bila je na zatezanju lica, ubrizgavala je botoks i druge supstance u lice te je koristila filere.
Donatella Versace često je primjer plastičnih operacija koje su otišle predaleko. Stručnjaci tvrde da je na operacije išla barem 30 puta, no ona točan broj nikada nije potvrdila.
Talijanska dizajnerica izmijenila je dijelove lica toliko drastično da su mnogi zaboravili kako je izgledala ranije.
Cardi B. kaže kako ne žali zbog operacija na kojima je bila.
Pjevačica je prošla preko 10 zahvata, uključujući povećanje grudi i stražnjice, a iako se točan broj operacija ni ne zna, našla se među zvijezdama koje iza sebe imaju najveći broj korekcija.
"Kralj popa" Michael Jackson tijekom karijere je bio na brojnim operacijama te je zbog istih često bio tema medija. Preminuo je 2009. godine.
Jackson je bio na nekoliko operacija nosa, izmijenio je boju kože, a liječnici su mu modificirali izgled brade. Na licu je imao preko 50 zahvata, no točan broj ostalih operacija nije poznat.
Američka pjevačica i reality zvijezda Heidi Montag u jednom danu je bila na čak 10 estetskih zahvata. Starleta smatra kako su joj liječnici upropastili karijeru.
Prije nekoliko godina je rekla kako na tijelu ima više ožiljaka od žrtve automobilske nesreće. Za sve operacije je požalila.
Britanska TV zvijezda Cindy Jackson do prije nekoliko godina je držala rekord s čak 52 plastične operacije. Istaknula je kako su joj operacije potpuno promijenile život.
Koristila je filere, botoks, bila je na liposukciji... Sve to je platila preko 60.000 dolara.
