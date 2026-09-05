FOTO Zbog ovog bikinija poludio je cijeli svijet: Postala je ikona, ali platila je vrlo visoku cijenu

Raquel Welch danas bi proslavila 86. rođendan, preminula je u veljači 2023. godine, no njezin status kulturne ikone i jedne od najvećih ljepotica zlatnog doba Hollywooda ostaje trajan. Iza legendarne fotografije u bikiniju od jelenje kože krila se priča o prkosu, borbi za vlastiti identitet i talentu koji je često ostajao u sjeni njezine nestvarne pojave.
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Rođena kao Jo Raquel Tejada, kći bolivijskog inženjera i majke engleskog podrijetla, odrasla je u Kaliforniji smatrajući se "vrlo američkom". Njezin put do slave nije bio jednostavan. Nakon ranog braka sa srednjoškolskom ljubavi Jamesom Welchom i rođenja dvoje djece, preselila se u Los Angeles odlučna da uspije.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Rođena kao Jo Raquel Tejada, kći bolivijskog inženjera i majke engleskog podrijetla, odrasla je u Kaliforniji smatrajući se "vrlo američkom". Njezin put do slave nije bio jednostavan. Nakon ranog braka sa srednjoškolskom ljubavi Jamesom Welchom i rođenja dvoje djece, preselila se u Los Angeles odlučna da uspije.
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Foto: pixsell/ilsutracija
Rođena kao Jo Raquel Tejada, kći bolivijskog inženjera i majke engleskog podrijetla, odrasla je u Kaliforniji smatrajući se "vrlo američkom". Njezin put do slave nije bio jednostavan. Nakon ranog braka sa srednjoškolskom ljubavi Jamesom Welchom i rođenja dvoje djece, preselila se u Los Angeles odlučna da uspije.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Njezin tadašnji menadžer i budući suprug, Patrick Curtis, skovao je plan da je pretvori u seks-simbol. Prvi korak bio je strateški - zadržala je prezime Welch kako bi izbjegla tipično etiketiranje kao Latina, što je u tadašnjem Hollywoodu značilo ograničene uloge. No, kad su joj direktori studija 20th Century Fox predložili da promijeni ime u "Debbie Welch", smatrajući "Raquel" previše egzotičnim i teškim za izgovor, odlučno je odbila.
| Foto: PA/PRESS ASSOCIATION
- Mislili su da sam paranoična što se tiče imena Raquel. A ja sam mislila: "Možda bih trebala biti paranoičnija nego što jesam" - prisjetila se kasnije.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Prijelomna 1966. godina donijela joj je dvije uloge koje su je definirale. Prva je bila u znanstveno-fantastičnom hitu "Fantastično putovanje", koji ju je učinio zvijezdom. No, druga, u britanskoj produkciji "Milijun godina prije Krista", pretvorila ju je u globalni fenomen. Njezin kostim, bikini od jelenje kože, i promotivni poster postali su kulturni simboli desetljeća.
| Foto: Profimedia/Kirby Lee
Iako je u cijelom filmu izgovorila samo tri rečenice, njezina pojava bila je toliko moćna da je The New York Times nazvao "čudesnim, živućim spomenikom ženstvenosti". Ipak, iskustvo na setu otkrilo joj je surovu realnost industrije. Kada je pokušala razgovarati s redateljem o ulozi, on ju je prekinuo.
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
- Pročitala sam scenarij i razmišljala sam... - započela je.
- Nemoj - odgovorio joj je kratko, objasnivši joj da samo treba trčati od točke A do točke B i vrištati.
- Shvatila sam da sam objekt. Potpuno neverbalni objekt kojem nije dopušteno govoriti više nego što je nužno - priznala je godinama kasnije.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Status seks-simbola bio je, kako je sama rekla, "ulaznica za vožnju", ali se cijelu karijeru borila da je ne svedu samo na izgled. Konzervativni odgoj usadio joj je vrijednosti zbog kojih je uporno odbijala snimati nage scene, unatoč stalnom pritisku producenata.
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Birala je uloge snažnih žena, poput one u vesternu "Hannie Caulder", koji je kasnije Quentin Tarantino naveo kao inspiraciju za "Kill Bill". U filmu "100 pušaka" iz 1969. pomaknula je granice snimivši ljubavnu scenu s afroameričkim glumcem Jimom Brownom, što je u to vrijeme bilo iznimno kontroverzno i rušilo tadašnji holivudski tabu. Njezin talent konačno je prepoznat 1974. kada je osvojila Zlatni globus za ulogu u "Tri mušketira".
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Glumački velikan Edward G. Robinson, s kojim je glumila u filmu "Najveći snop od svih", komentirao je:
- Moram reći, ona ima poprilično tijelo. Proizvod je dobre reklamne kampanje. Nadam se da će to opravdati, jer tijelo te može odvesti samo do određene točke.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
U pokušaju da je shvate ozbiljno kao glumicu, prihvatila je najkontroverzniju ulogu karijere - transseksualne heroine u filmu "Myra Breckinridge" (1970.), adaptaciji hvaljenog romana Gorea Vidala. Sama se javila producentu Richardu Zanucku.
- Ako bi se muškarac htio promijeniti u glamuroznu filmsku zvijezdu, možda bi htio izgledati poput mene - rekla mu je.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Iako je imala velika očekivanja, snimanje se pretvorilo u kaos, obilježeno sukobima s redateljem Michaelom Sarneom i lošim scenarijem koji je, prema njezinim riječima, "svakim novim prepravljanjem gubio sve više smisla". Film je na kraju bio kritički i komercijalni promašaj. Paralelno s filmskom karijerom, ostvarila je zapažene uspjehe na televiziji.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Njezin specijal "Raquel!" iz 1970. postigao je ogromnu gledanost, a gostovanja u emisijama poput "The Muppet Show" ili seriji "Seinfeld", gdje je glumila pretjeranu i temperamentnu verziju sebe, pokazala su njezinu duhovitu stranu i spremnost da se naruga vlastitoj reputaciji.
| Foto: MPNC
Početkom osamdesetih, njezina je karijera doživjela težak udarac. Dobila je ulogu u filmskoj adaptaciji Steinbeckova romana "Cannery Row", ali je nakon nekoliko tjedana snimanja naglo otpuštena. Studio MGM tvrdio je da je prekršila ugovor jer se nije pojavljivala na jutarnjem šminkanju, što je Welch opovrgnula. Tužila je studio za 20 milijuna dolara. Tijekom suđenja, njezini su odvjetnici dokazali da je postojao plan da je lažno okrive za kašnjenja i probleme s budžetom kako bi je mogli zamijeniti mlađom i jeftinijom glumicom, Debrom Winger.
| Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS
Porota je stala na njezinu stranu i dodijelila joj odštetu od 10,8 milijuna dolara. No, pobjeda je bila gorka.
- Samo sam željela očistiti svoju reputaciju i vratiti se svom poslu, radu na filmovima - rekla je.
| Foto: Reuters Photographer/REUTERS
Incident joj je, kako je smatrala, uništio filmsku karijeru. Industrija ju je stavila na crnu listu, a reputacija "teške" glumice pratila ju je godinama, značajno utječući na njezine buduće uloge na velikom platnu.
| Foto: MPNC
Foto FRED PROUSER/REUTERS
Foto ROSE PROUSER/REUTERS
Foto DANNY MOLOSHOK/REUTERS
Foto Profimedia/Kirby Lee
Foto Profimedia/Kirby Lee
Foto FRED PROUSER/REUTERS
Foto John Giles/PRESS ASSOCIATION
Foto Ron Sachs
Foto
Foto Ron Sachs
*uz korištenje AI-ja
| Foto: Coleman-Rayner