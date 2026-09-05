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RAQUEL WELCH

FOTO Zbog ovog bikinija poludio je cijeli svijet: Postala je ikona, ali platila je vrlo visoku cijenu

Raquel Welch danas bi proslavila 86. rođendan, preminula je u veljači 2023. godine, no njezin status kulturne ikone i jedne od najvećih ljepotica zlatnog doba Hollywooda ostaje trajan. Iza legendarne fotografije u bikiniju od jelenje kože krila se priča o prkosu, borbi za vlastiti identitet i talentu koji je često ostajao u sjeni njezine nestvarne pojave.
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Pixsell
Rođena kao Jo Raquel Tejada, kći bolivijskog inženjera i majke engleskog podrijetla, odrasla je u Kaliforniji smatrajući se "vrlo američkom". Njezin put do slave nije bio jednostavan. Nakon ranog braka sa srednjoškolskom ljubavi Jamesom Welchom i rođenja dvoje djece, preselila se u Los Angeles odlučna da uspije. | Foto: pixsell/ilsutracija
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Rođena kao Jo Raquel Tejada, kći bolivijskog inženjera i majke engleskog podrijetla, odrasla je u Kaliforniji smatrajući se "vrlo američkom". Njezin put do slave nije bio jednostavan. Nakon ranog braka sa srednjoškolskom ljubavi Jamesom Welchom i rođenja dvoje djece, preselila se u Los Angeles odlučna da uspije. | Foto: pixsell/ilsutracija
Komentari 1

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