FOTO Zbog ovog bikinija poludio je cijeli svijet: Postala je ikona, ali platila je vrlo visoku cijenu

Početkom osamdesetih, njezina je karijera doživjela težak udarac. Dobila je ulogu u filmskoj adaptaciji Steinbeckova romana "Cannery Row", ali je nakon nekoliko tjedana snimanja naglo otpuštena. Studio MGM tvrdio je da je prekršila ugovor jer se nije pojavljivala na jutarnjem šminkanju, što je Welch opovrgnula. Tužila je studio za 20 milijuna dolara. Tijekom suđenja, njezini su odvjetnici dokazali da je postojao plan da je lažno okrive za kašnjenja i probleme s budžetom kako bi je mogli zamijeniti mlađom i jeftinijom glumicom, Debrom Winger. | Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS