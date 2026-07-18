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SLAVI 50. ROĐENDAN

FOTO Zbog španjolske ljepotice Thor je pao na koljena: Ovo su sva lica glumice Else Pataky

Elsa Pataky jedna je od najpoznatijih španjolskih glumica i manekenki koja je uspješno izgradila međunarodnu karijeru. Publika ju najviše pamti po ulozi Elene Nives u serijalu "Brzi i žestoki", a mediji su pomno pratili i njezin brak s Chrisom Hemsworthom. Slavna ljepotica danas slavi 50. rođendan.
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FOTO Zbog španjolske ljepotice Thor je pao na koljena: Ovo su sva lica glumice Else Pataky
Elsa Pataky rođena je 18. srpnja 1976. godine kao Elsa Lafuente Medianu u Madridu. | Foto: Instagram
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Elsa Pataky rođena je 18. srpnja 1976. godine kao Elsa Lafuente Medianu u Madridu. | Foto: Instagram
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