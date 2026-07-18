FOTO Zbog španjolske ljepotice Thor je pao na koljena: Ovo su sva lica glumice Else Pataky

Elsa Pataky jedna je od najpoznatijih španjolskih glumica i manekenki koja je uspješno izgradila međunarodnu karijeru. Publika ju najviše pamti po ulozi Elene Nives u serijalu "Brzi i žestoki", a mediji su pomno pratili i njezin brak s Chrisom Hemsworthom. Slavna ljepotica danas slavi 50. rođendan.
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Elsa Pataky rođena je 18. srpnja 1976. godine kao Elsa Lafuente Medianu u Madridu.
| Foto: Instagram
Elsa Pataky rođena je 18. srpnja 1976. godine kao Elsa Lafuente Medianu u Madridu.
|
Foto: Instagram
Elsa Pataky rođena je 18. srpnja 1976. godine kao Elsa Lafuente Medianu u Madridu.
| Foto: Instagram
Studirala je novinarstvo na Sveučilištu CEU San Pablo u Madridu, gdje je u isto vrijeme pohađala satove glume. Zahvaljujući velikom talentu ubrzo je dobila priliku za nastup u popularnoj televizijskoj seriji "Al salir de clase", zbog čega je napustila studij i potpuno se posvetila glumačkoj karijeri. Upravo joj je ta serija donijela prvu veliku prepoznatljivost u Španjolskoj.
| Foto: Instagram
Osim materinskog španjolskog jezika, Elsa Pataky tečno govori rumunjski, engleski, francuski, talijanski i portugalski, što joj je otvorilo vrata međunarodnim produkcijama. Tijekom ranih godina karijere glumila je u brojnim španjolskim filmovima, ali i u francuskim te britanskim koprodukcijama.
| Foto: Instagram
Među njezinim zapaženijim televizijskim ulogama je lik Vere Hidalgo u seriji "Queen of Swords", kao i uloga profesorice Raquel u popularnoj španjolskoj seriji "Los Serrano". Paralelno s televizijskim uspjesima nastavila je graditi filmsku karijeru te se pojavila u više od deset španjolskih filmova.
| Foto: Instagram
Međunarodnu pozornost privukla je ulogama u filmovima "Iznogoud", "Snakes on a Plane", "Giallo" i "Give 'Em Hell, Malone". Godine 2010. ostvarila je glavnu ulogu u španjolskom filmu "Di Di Hollywood".
| Foto: Instagram
Pravi svjetski proboj dogodio joj se 2011. godine kada je utjelovila policijsku službenicu Elenu Neves u filmu "Fast Five". Kao partnerica agenta Lukea Hobbsa, kojeg je glumio Dwayne Johnson, osvojila je simpatije publike te se vratila u nastavcima "Fast & Furious 6", "Furious 7" i "The Fate of the Furious". Zahvaljujući toj ulozi postala je jedno od prepoznatljivih lica slavne akcijske franšize.
| Foto: Instagram
Zanimljiv detalj iz njezine karijere dogodio se tijekom snimanja filma "Thor: The Dark World", kada je poslužila kao dublerica Natalie Portman u sceni nakon završne špice. Zbog slične tjelesne građe i filmskih okolnosti upravo je Pataky odglumila završni poljubac s Thorom.
| Foto: DPA/Pixsell
Godine 2018. preuzela je glavnu ulogu u Netflixovoj australskoj seriji "Tidelands", gdje je utjelovila misterioznu Adrielle Cuthbert. Nekoliko godina kasnije ponovno je predvodila akcijski film "Interceptor".
| Foto: Press Association/Pixsell/nordphoto / Alterphoto /Borja B.Hojas
U filmu "Furiosa: A Mad Max Saga" iz 2024. godine ostvarila je dvostruku ulogu, a utjelovila je likove Mr. Norton i Vuvalini General.
| Foto: DPA/Pixsell
Elsa Pataky bila je zaštitno lice brojnih modnih i reklamnih kampanja. Pojavila se na naslovnici časopisa Maxim, a bila je i ambasadorica prve kolekcije nakita marke Time Force Ultimate Jewel, zajedno s portugalskom nogometnom zvijezdom Cristianom Ronaldom.
| Foto: DPA/Pixsell
Privatni život glumice često je bio predmet interesa javnosti. Nakon veza s francuskim glumcem Michaëlom Younom i američkim glumcem Adrienom Brodyjem, početkom 2010. upoznala je australskog glumca Chrisa Hemswortha preko zajedničkih zastupnika. Njihova se veza brzo razvila, a vjenčali su se tijekom božićnih blagdana iste godine.
| Foto: Instagram
Danas Elsa Pataky i Chris Hemsworth imaju troje djece, kćer Indiu Rose te blizance sinove i smatraju se jednim od najstabilnijih holivudskih parova. Godine 2015. odlučili su napustiti užurbani život u Los Angelesu te se s obitelji preseliti u australski Byron Bay, gdje vode mirniji i povučeniji obiteljski život.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto PA/Pixsell
Foto PA/Pixsell
Foto DPA/Pixsell
Foto DPA/Pixsell
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram